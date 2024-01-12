社評：財政預算案對症下藥 先認清內外結構變化

經濟困難不止周期性

公共財政缺口待彌補

新冠疫情困擾香港3年，去年初香港全面復常，政府曾預測全年經濟增長介乎3.5%至5.5%，惟復蘇力度不似預期。港府後來已把去年本港GDP增長預測降至3.2%，港大經管學院最新評估，預測今年增長將進一步放緩，介乎1.9%至2.7%。香港稅基狹窄，政府收入主要來自直接稅、賣地、印花稅和投資等。這些收入來源的共通點，是全都很受經濟好壞影響。當本港經濟增長乏力，樓市股市疲弱，庫房收入亦大跌。去年初的財政預算案曾樂觀預測，經濟改善後，公共財政從2024/25財年起，可望轉虧為盈，然而財政司長陳茂波不久前已修訂說法，預告2023/24財年政府赤字再達千億元，高於原先預測近倍，不排除下年度續現財赤。

近5個年度，特區政府四度出現財赤，財政儲備亦由2019年初1.1萬億港元，跌至去年9月底不足6600億元。雖然比起很多地方，港府家底相對仍算豐厚，但上千億元的公共財政缺口，實在不能說是小數目，結構性財赤的憂慮，更非無的放矢。新一份預算案下月28日發表，當局有何對策，備受關注。

香港經濟疲憊樓市下滑，無疑與高息環境及環球經濟不景有關。一般而言，無論是息口等周期因素，還是疫情等突發事態，只要咬緊牙關捱過去，逆境過去，經濟表現就會逐步改善，庫房進帳亦可水漲船高。可是當前本港所面對的經濟和公共財政問題，明顯不止是周期性的，還涉及內外很多結構性的變化。當局若一開始就存在認知上的偏差，一定不利於對症下藥。

外部方面，國際局勢緩和及經濟全球化，過去數十年為香港提供了有利發展環境，但這一格局已隨着中美由合作走向對抗，以及逆全球化浪潮席捲西方，出現根本改變。經濟方面，歐美保護主義抬頭，以去風險化之名，對華行選擇性脫鈎之實，打擊香港出口轉口貿易表現；內地經濟轉型，增長有所放緩，對香港也是挑戰。政治方面，中美鬥爭激烈，香港難再左右逢源，更遭華府打壓。投資香港的政治風險不再像昔日近乎零，直接影響歐美資本來港意欲，香港金融市場和實體經濟受壓，即使今年下半年美國開始減息，也不保證本港樓市股市可以大翻身。

內部方面，移民潮下人才流失，理論上可以靠輸入人才紓緩，但人口老化卻是結構性的，大趨勢難以逆轉；產業單一化、稅基狹窄等結構性的問題，政府長期沒有認真處理，亦令當局現在要振經濟拓收入，變得困難重重。回歸以來，香港遇過亞洲金融風暴、SARS 疫情及2008年金融海嘯等重大危機，每次走出經濟谷底，基本上都要政府托樓市。現在香港經濟陷困、政府財赤嚴重，不少人也沿用這一思路獻計，問題是新格局新形勢下，走舊路是否可以出生天，乃是一個疑問；就算成功催谷房地產市道反彈，但高樓價高地價蠶食香港競爭力、窒礙創科發展及產業多元化，早已鐵證如山，一味依靠托樓市去刺激經濟、增加政府賣地收入，其實是飲鴆止渴。

內地經濟升級轉型，陣痛過後，中長線仍可看好。融入國家發展大局，發揮背靠國家聯通世界的優勢，始終是新時期香港擺脫經濟困境必由之路。陳茂波強調要把香港經濟「蛋糕」做大做好，發展新增長點，使它更多元更具韌性。期望新一份財政預算案，能夠從戰略高度，提出良策，加快香港發展升級轉型。與此同時，當局亦得設法應付未來幾年的公共財政缺口。

節流要定大原則

民生福利莫亂削

政府財赤壓力沉重，庫房進帳多得1元得1元。增加政府服務收費、提高各類違例罰款、大幅增加煙稅等，有必要為之，惟一年充其量也只能幫政府增加數十億至百億港元左右的收入。以現時的經濟環境，開徵新稅種、大動作加稅，似乎也不太現實。有學者提倡政府可以改革收入制度，在稅收和各類收費之外，發掘其他收入，例如透過投資取得回報，以及增加發債融資等，值得當局深入研究。

改善公共財政，開源之外，難免要節流。最近不時有人主張一邊給工商界減稅，一邊削減民生福利開支，甚至連公屋也成為「開刀」對象。對於這類意見，當局必須三思。政府考慮節流，必須堅持以下原則，包括痛楚必須合理分擔、顧及社會公義，不能肥上瘦下、肆意劫貧濟富、胡亂向民生福利開刀。當局若要削減公共開支，應先從削減冗員、減少浪費入手。

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