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社評

社評：急症室加費遏濫用 須兼顧市民承受力

【明報社評】政府檢視公營醫療服務收費，包括研究急症室加費。本港公營醫療系統壓力沉重，當局須確保醫療資源得到善用，但公共醫療服務也是市民重要福利，不能簡單地以「用者自付」原則處理。公院收費多年未有調整，濫用急症室情况也確實存在，針對非緊急病人適度提高收費，若能配合基層醫療發展，可以鼓勵市民改變求醫習慣，然而當局必須考慮市民負擔能力，確保加費安排合理合度，以免影響低收入者求醫。公營醫療系統加費，有可能造成外溢效應，不排除私家醫院和診所也會趁勢加價，當局必須密切留意情况，提防「醫療通脹」加劇。

公營醫療收費檢討

須與基層醫療配合

香港經濟疲弱，政府收入減少，本財政年度料將錄得過千億元赤字，下年度情况也未許樂觀。財政司長陳茂波預告，下月發表的《財政預算案》，將檢視長期未調整的公共服務收費。醫管局服務收費按既定準則兩年一檢，對上一次檢討於2021至2022年進行。局方承認現正檢討公營醫療服務收費，將針對資源分配失衡較嚴重的服務，重點考慮改善收費安排。觀乎近日多名官員的說法，公院急症室加費已是事在必行，惟具體安排仍有待決定。

本港醫療體制長期以來都是「重治療、輕預防」，公營醫療系統負荷沉重，普通科門診經常「爆籌」，公院急症室更長期擠滿求診者，然而不少前線醫護人員都指出，很多求診者其實都不是急症，常有病人因為傷風感冒跑到急症室，也有不少人因為舊患或慢性痛症，去急症室求醫取藥。公院急症室會視乎求診者病情輕重分類，根據醫管局數字，過去10年急症室第四及第五類個案，即次緊急或非緊急病人，佔比重多達五成半至六成半，反映濫用問題確實存在，除了加重急症室醫護工作量，也會影響真正有緊急需要的求醫者。

減少濫用急症服務，政府當然要加強公眾教育，讓市民明白什麼情况才應該到急症室；與此同時，適度調整收費，也是一個方法。2017年，公院急症室每次收費由100元加至180元，醫管局數字顯示，求診人次一年內下跌約4.4%，其中次緊急及非緊急病人，分別下跌6.9%及17.6%，反映加費打擊濫用，至少有短期作用。當然，隨着市民慢慢習慣新收費，遏抑濫用的效果也會逐步消退，這亦是當年的情况，然而近年政府正大力發展基層醫療，「慢病共治」等計劃陸續出台，鼓勵市民「治未病」，倘若加費安排與基層醫療推廣步伐能夠好好配合，有機會發揮「一推一拉」作用，鼓勵市民改變求醫習慣，未病多做預防、小病先看家庭醫生。

公院急症室每次收費180元，近7年未調整，考慮到醫療成本上漲，加費並非不可為之，關鍵是要合理合度。誠然，現時公院急症室收費，跟私營市場存在明顯距離，可是廉價公共醫療服務乃是本港市民重要福利，不能什麼都講「用者自付」、「參考市場價格」，即使政府有節流壓力，亦不能胡亂向重要民生福利開刀。急症室加費打擊濫用，必須具有針對性，以非緊急病人為主要對象，同時也要顧及市民承受能力。其他公共醫療服務收費若要調整，亦應本着這些原則，避免影響低收入人士求醫。

醫衛局長盧寵茂表示，當局檢討公院急症室收費，大方向是不會一刀切加價，而是「可加可減」，即最緊急的病人，收費可低於現水平的180元，並會確保他們「零等待」，至於次緊急及非緊急病人收費，則會提升至貼近家庭醫生水平。另外，「拆件式」收費，也是當局研究方向之一，諸如驗血和照X光等服務，日後或需額外付費。新收費安排不搞一刀切，具體操作執行的複雜度，無可避免有所增加；「拆件式」收費若處理不當，也容易惹來濫收費用的質疑。當局制訂方案細節，需有周全考慮，顧及能否操作，以免前線人員和求醫市民無所適從，甚至因為收費問題頻生爭執。

提防刺激醫療通脹

政府務須審慎而為

公共服務收費，從來不是政府主要收入來源，加費充其量只能令政府財政收入多元一些，對財赤幫補有限。香港人口老化，公共醫療衛生開支長遠可持續性惹人關注，然而加費並非解決問題的鑰匙；推動醫療體制範式轉移，加快發展基層醫療、減輕公營醫療負荷，才是出路所在。公共醫療服務加費，縮窄與私營市場收費差距，理論上可以鼓勵部分市民轉看私家醫生，問題是眼見公院加價，私家醫院和診所也有可能趁機加價，結果收費差距不僅未有收窄，甚至進一步擴大。公共醫療服務加費引發「醫療通脹」的風險確實存在，政府必須審慎而為。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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