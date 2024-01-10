明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：段崇智政治陰霾下請辭 紛爭纏擾中大聲譽蒙污

【明報社評】香港中文大學校長段崇智請辭，提前明年1月卸任。根據中大公告，段崇智表示隨着中大新管治架構落實，現在是合適時機讓大學物色新校長。然而若有留意近年中大情况，當可知道段崇智一直處於政治風眼之中。部分人對於2019年反修例風波期間段崇智的表現，有強烈意見，過去一年圍繞中大的很多紛爭，由校董會改組到解僱副校長吳樹培，不少人都覺得是衝着段崇智而來。校園政治化並非好事，反修例風波期間，中大被稱為「暴大」，局面一度失控，固然對學校造成傷害，但事後以政治施壓而不是徹查真相手法追究責任，對大學及香港同樣不好。唯盼中大可以盡快回復穩定，繼續貢獻香港與國家。

校園政治化非好事

請辭避免最壞情况

中大公告交代段崇智請辭，全文數百字，內容主要都是一些互相感謝的說話，以及校方將按大學條例招聘新校長，有關段崇智請辭的考慮，只得寥寥數句——「段崇智表示，按照修訂後的大學條例，中大落實新的管治架構，認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機」。然而過去數年，圍繞中大的風風雨雨不斷，外界對於段崇智請辭的原因，難免會有其他看法。

2019年反修例風波席捲本港各間大學，中大和理大校園更一度被佔領，成為了主戰場。段崇智與滕錦光分別是兩間大學的校長。有人認為滕錦光當時一些做法，諸如在禁蒙面法生效後，於畢業典禮上拒絕與兩名戴口罩畢業生握手，以及在後來警方包圍理大事件期間，發公開信嚴正譴責佔領校園者之暴力行為，都是恰當之舉，反觀段崇智一些做法，則被認為大有問題，當中最惹爭議的事件是他與學生舉行對話會，聽了所謂「警察性暴力」指控後，未有弄清真偽，就發公開信表示部分警員涉嫌不當使用暴力，經查證後須譴責，並會去信行政長官，促請在現有機制以外嚴正跟進。警方強烈不滿段的說法，批評他的指控「連最基本資料都見不到」。

反修例風波過後，部分人認為要追究段崇智的責任。全國政協副主席梁振英批評段崇智「對學生的低級謊言指控照單全收」，事後也沒有就事實性的錯誤「向警察和政府道歉、向社會澄清」，段的問題不是教導不力問題，而是政治立場和定力的問題。另一邊廂，中大校董會則於前年以大比數通過續聘段崇智。雖然校方強調有舉行多場諮詢會議，續任安排獲校內普遍支持，但有關段崇智去留問題的爭議，並未因此止息，反而愈演愈烈。有議員推動修例改組中大校董會，大增校外成員比重，並於去年中正式通過。

中大校董會改組後，與段崇智領導的大學管理層爆發正面衝突。去年底，過渡期校董會首次會議，便以「失去信心」為由，通過決議解僱副校長吳樹培。校董會解釋炒人決定，「罪名」之一正是吳樹培「違反中立原則」，聯署公開信反對修例改組校董會。吳樹培則不滿校董會方面根本沒讓他有答辯機會就炒人。吳樹培廣被視為段崇智的左右手，吳遭解僱消息一出，外界已關注新校董會下一步會否彈劾段崇智，倘若發生這樣的事，一定會在國際高等教育界廣傳，進一步損害中大聲譽。現在段崇智主動請辭，也許避免了最壞情况，但連年紛爭對中大所造成的損害，積累下來其實已經相當大。

查清事實定責任

政治鬥爭非上策

大學不應成為象牙塔，學生也應該關心社會，然而大學始終是作育英才和從事學術研究的地方，一旦成了政治鬥爭之地，要抽身就非常困難。這正是過去一段時期中大所面對情况，而反修例風波則是轉捩點。當中大成為了「暴大」，事後有人要求整頓問責，並非不可理解，問題是該當怎樣跟進和處理。若有人覺得中大校方管治存在問題、校長言行有不當之處，較合適的做法，應該是推動獨立公正調查，就事論事，追究責任，而不是繼續以政治鬥爭的邏輯去處理。

中大紛爭不休，前校長金耀基去年中曾開腔表示，連串事件的確給予外界「政治干預院校」的觀感，他不反對改組校董會，也認為政府可引導及協助大學改革，最重要是維持院校自主。過去一年，有關修例改組校董會和解僱吳樹培事件，固然引發各界關注；廉署公布調查中大一所醫學研究中心，可能涉及段崇智妻子，還有審計報告指控中大餐廳無跟足招標程序、容許外人光顧用膳等，外界同樣議論紛紛。有校友指全港大學皆無餐廳牌，一樣有做外人生意，質疑審計報告「吹毛求疵」。收到投訴就要跟進，是很多政府部門做事方式，但公眾觀感有時又是另一回事，若令人對政府產生誤解，其實也不好。

過去數年，中大在提升學術及研究水平方面不遺餘力，與內地科研合作也有可觀進展，只是中大這座「山城」，這幾年一直被政治陰霾籠罩，內耗不斷只會損害大學聲譽，不利匯聚更多頂尖教研人才，但願政治迷霧可以早日散去，讓大學回復穩定，專注教育和學術研究，為香港和國家科研發展出力。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞