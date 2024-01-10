社評：段崇智政治陰霾下請辭 紛爭纏擾中大聲譽蒙污

校園政治化非好事

請辭避免最壞情况

中大公告交代段崇智請辭，全文數百字，內容主要都是一些互相感謝的說話，以及校方將按大學條例招聘新校長，有關段崇智請辭的考慮，只得寥寥數句——「段崇智表示，按照修訂後的大學條例，中大落實新的管治架構，認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機」。然而過去數年，圍繞中大的風風雨雨不斷，外界對於段崇智請辭的原因，難免會有其他看法。

2019年反修例風波席捲本港各間大學，中大和理大校園更一度被佔領，成為了主戰場。段崇智與滕錦光分別是兩間大學的校長。有人認為滕錦光當時一些做法，諸如在禁蒙面法生效後，於畢業典禮上拒絕與兩名戴口罩畢業生握手，以及在後來警方包圍理大事件期間，發公開信嚴正譴責佔領校園者之暴力行為，都是恰當之舉，反觀段崇智一些做法，則被認為大有問題，當中最惹爭議的事件是他與學生舉行對話會，聽了所謂「警察性暴力」指控後，未有弄清真偽，就發公開信表示部分警員涉嫌不當使用暴力，經查證後須譴責，並會去信行政長官，促請在現有機制以外嚴正跟進。警方強烈不滿段的說法，批評他的指控「連最基本資料都見不到」。

反修例風波過後，部分人認為要追究段崇智的責任。全國政協副主席梁振英批評段崇智「對學生的低級謊言指控照單全收」，事後也沒有就事實性的錯誤「向警察和政府道歉、向社會澄清」，段的問題不是教導不力問題，而是政治立場和定力的問題。另一邊廂，中大校董會則於前年以大比數通過續聘段崇智。雖然校方強調有舉行多場諮詢會議，續任安排獲校內普遍支持，但有關段崇智去留問題的爭議，並未因此止息，反而愈演愈烈。有議員推動修例改組中大校董會，大增校外成員比重，並於去年中正式通過。

中大校董會改組後，與段崇智領導的大學管理層爆發正面衝突。去年底，過渡期校董會首次會議，便以「失去信心」為由，通過決議解僱副校長吳樹培。校董會解釋炒人決定，「罪名」之一正是吳樹培「違反中立原則」，聯署公開信反對修例改組校董會。吳樹培則不滿校董會方面根本沒讓他有答辯機會就炒人。吳樹培廣被視為段崇智的左右手，吳遭解僱消息一出，外界已關注新校董會下一步會否彈劾段崇智，倘若發生這樣的事，一定會在國際高等教育界廣傳，進一步損害中大聲譽。現在段崇智主動請辭，也許避免了最壞情况，但連年紛爭對中大所造成的損害，積累下來其實已經相當大。

查清事實定責任

政治鬥爭非上策

大學不應成為象牙塔，學生也應該關心社會，然而大學始終是作育英才和從事學術研究的地方，一旦成了政治鬥爭之地，要抽身就非常困難。這正是過去一段時期中大所面對情况，而反修例風波則是轉捩點。當中大成為了「暴大」，事後有人要求整頓問責，並非不可理解，問題是該當怎樣跟進和處理。若有人覺得中大校方管治存在問題、校長言行有不當之處，較合適的做法，應該是推動獨立公正調查，就事論事，追究責任，而不是繼續以政治鬥爭的邏輯去處理。

中大紛爭不休，前校長金耀基去年中曾開腔表示，連串事件的確給予外界「政治干預院校」的觀感，他不反對改組校董會，也認為政府可引導及協助大學改革，最重要是維持院校自主。過去一年，有關修例改組校董會和解僱吳樹培事件，固然引發各界關注；廉署公布調查中大一所醫學研究中心，可能涉及段崇智妻子，還有審計報告指控中大餐廳無跟足招標程序、容許外人光顧用膳等，外界同樣議論紛紛。有校友指全港大學皆無餐廳牌，一樣有做外人生意，質疑審計報告「吹毛求疵」。收到投訴就要跟進，是很多政府部門做事方式，但公眾觀感有時又是另一回事，若令人對政府產生誤解，其實也不好。

過去數年，中大在提升學術及研究水平方面不遺餘力，與內地科研合作也有可觀進展，只是中大這座「山城」，這幾年一直被政治陰霾籠罩，內耗不斷只會損害大學聲譽，不利匯聚更多頂尖教研人才，但願政治迷霧可以早日散去，讓大學回復穩定，專注教育和學術研究，為香港和國家科研發展出力。

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