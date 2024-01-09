明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：以軍空襲殺加沙記者 國際社會須嚴厲譴責

【明報社評】加沙戰事踏入第四個月，以色列軍狂轟猛炸力度未減，至今已有2.2萬加沙巴勒斯坦人喪生於戰火之下，新聞工作者更一再成為攻擊對象，剛過去的周日，卡塔爾半島電視台兩名記者便死於以軍空襲下，其中一人更是半島電視台加沙分社社長的長子。西諺有云，戰爭第一個傷亡者是真相。加沙戰爭爆發以來，戰爭文宣鋪天蓋地，一些缺乏憑據甚或失實的指控，更經由西方高官之口，在國際輿論場被不斷放大。戰爭中謊言太多，必須有人在現場報道真相，迄今有超過70名新聞工作者在加沙遇害，情况不能接受，國際社會應予譴責，要求以軍停止濫殺無辜。

加沙巴人叫天不應

數十記者先後遇害

去年10月7日，哈馬斯突襲以色列，造成上千人死亡，當中包括平民。以軍以「殲滅哈馬斯」之名猛攻加沙，導致大量無辜巴人死傷，加沙衛生部門稱超過2.2萬人喪生。以色列和美國一些官員屢稱加沙當局說法不可信，但聯合國的說法，同樣顯示加沙陷入人道災難。聯合國估計，戰火下近九成加沙人口流離失所，聯合國人道主義事務副秘書格里菲斯上周便形容，加沙「顯然已變得無法居住」，民眾每日都面臨生存威脅。國際社會抨擊以色列之聲日響，南非上月底更入稟國際法庭，指控以色列在加沙實行種族滅絕。以方反駁南非「誹謗」，美國為首的西方大國政府，則依然侃侃而談以色列有「自衛權」。

加沙生靈塗炭，以軍重重包圍，外人極難進入，目前不少有關加沙現場情况的報道，都得靠受僱於外國傳媒機構的加沙新聞工作者冒死提供。總部設於美國的保護記者委員會稱，截至本月7日，有79名新聞工作者在本輪以巴戰事中喪生，當中72人為巴人。有說法更指罹難新聞工作者過百。剛過去的周日，以軍空襲加沙地帶南部，一架載着半島電台視記者的車輛遭擊中，導致2死1傷，喪生的兩名記者，包括半島電視台加沙分社社長達赫杜赫的長子。半島電視台稱，事發時，達赫杜赫長子等3名記者正前往採訪巴人難民，未料座駕「成為攻擊目標」。半島電視台的譴責聲明，直呼這是「暗殺」。

達赫杜赫的妻子和三名兒孫，早前在以軍空襲一個難民營時喪生，他本人亦於上月一次採訪期間，遇上以軍空襲而受傷。常言道，事不過三。達赫杜赫跟家人一再受害，若說第一次是「巧合」，這次長子捱炸身亡，外界確有理由質問，這是否一次旨在恫嚇巴人新聞工作者的攻擊。不久前，以色列空軍參謀長蒂施勒（Omer Tischler）否認「無差別轟擊加沙」，聲稱所有攻擊「精準及有針對性」，強調所有炮彈落點都是經飛機系統準確計算，「行動若不符程序標準便會中止」。若這是事實，達赫杜赫長子之死，實有謀殺之嫌；若這不是事實，則令人懷疑所謂「沒有無差別轟擊」之說站不住腳。

加沙戰事爆發以來，無論以色列還是哈馬斯都有文宣操作，問題是國際話語權由美國西方主導，而在以巴衝突中，美國西方從來都不是真正中立，結果來自以色列一方的說法，即使憑據不足，依然經由美歐一些高官「引述」，被一些主流媒體當成事實報道，傳遍世界。哈馬斯突襲以色列殺人擄人，事後以方有很多繪影繪聲說法，揚言數十以色列嬰兒被斬頭、不少婦女被強姦。這類指控當然容易激起義憤，有利發動西方以至國際輿論支持以軍，但一去到具體證據細節，每每有很多爭議。

有關嬰兒斬頭吊屍之說，美國總統拜登曾公開說「從沒想過看到這種得到確認的斬頭照片」，但白宮後來「澄清」拜登沒看過照片，也未有獨立地確認有關報道。以色列自由派《國土報》上月初一篇專題報道，確認「斬頭吊屍」子虛烏有。哈馬斯性侵婦女之說，有西方媒體曾引述來自以方的「證辭」，美國國務院發言人上月還拋出陰謀論，質疑哈馬斯拒放手上女人質，是怕她們爆出性侵真相。但在場記者追問證據，發言人卻稱華府未有獨立核實哈馬斯有否性侵人質，總之拜登政府「無理由」懷疑有關報道。路透社上月初表示取得7份涉及性侵指控的「證辭」，也看過一些照片，但強調無法核證指控真偽。有獨立記者則稱，以色列右翼網站流傳的死前疑似被姦女屍照，其中一張早於去年5月已在日本網站出現，相中遺體疑為庫爾德族女戰士。

去年10月加沙阿赫利阿拉伯醫院被炸數百亡，以方展示「片段」，聲稱巴人武裝組織火箭誤炸自己人，拜登還語帶嘲諷，叫哈馬斯「炸準些」，但其後半島電視台的偵查報道指，無法證明片段中出現的閃光，跟醫院被炸有直接關係，甚至有理由懷疑那道閃光其實是以軍發射的鐵穹防空導彈；雖然爆炸現場不似導彈所致，但也不排除是來自以色列一邊的榴彈炮。上月以軍猛炸希法醫院，聲稱地底有哈馬斯軍事基地，以軍佔領後還展示片段，證實地下有四通八達的隧道，但《華盛頓郵報》最近一篇偵查報道指，以方「證據」不足以證明哈馬斯用醫院地下作為指揮中心，又或將隧道作軍事用途。以色列左派前總理巴拉克接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，更說那些地下空間是數十年前以色列管控加沙時所建，以便醫院有更多空間。

戰爭文宣鋪天蓋地

說出真相記者天職

說出真相是新聞工作者的天職。戰爭之下文宣謊言太多，記者更要追查真相，不能當傳聲筒。加沙戰事中，每位努力尋找真相的記者都是英雄。國際社會有責任為一眾在前線冒死報道的新聞工作者發聲，反對任何針對記者的攻擊。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞