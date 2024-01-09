社評：以軍空襲殺加沙記者 國際社會須嚴厲譴責

加沙巴人叫天不應

數十記者先後遇害

去年10月7日，哈馬斯突襲以色列，造成上千人死亡，當中包括平民。以軍以「殲滅哈馬斯」之名猛攻加沙，導致大量無辜巴人死傷，加沙衛生部門稱超過2.2萬人喪生。以色列和美國一些官員屢稱加沙當局說法不可信，但聯合國的說法，同樣顯示加沙陷入人道災難。聯合國估計，戰火下近九成加沙人口流離失所，聯合國人道主義事務副秘書格里菲斯上周便形容，加沙「顯然已變得無法居住」，民眾每日都面臨生存威脅。國際社會抨擊以色列之聲日響，南非上月底更入稟國際法庭，指控以色列在加沙實行種族滅絕。以方反駁南非「誹謗」，美國為首的西方大國政府，則依然侃侃而談以色列有「自衛權」。

加沙生靈塗炭，以軍重重包圍，外人極難進入，目前不少有關加沙現場情况的報道，都得靠受僱於外國傳媒機構的加沙新聞工作者冒死提供。總部設於美國的保護記者委員會稱，截至本月7日，有79名新聞工作者在本輪以巴戰事中喪生，當中72人為巴人。有說法更指罹難新聞工作者過百。剛過去的周日，以軍空襲加沙地帶南部，一架載着半島電台視記者的車輛遭擊中，導致2死1傷，喪生的兩名記者，包括半島電視台加沙分社社長達赫杜赫的長子。半島電視台稱，事發時，達赫杜赫長子等3名記者正前往採訪巴人難民，未料座駕「成為攻擊目標」。半島電視台的譴責聲明，直呼這是「暗殺」。

達赫杜赫的妻子和三名兒孫，早前在以軍空襲一個難民營時喪生，他本人亦於上月一次採訪期間，遇上以軍空襲而受傷。常言道，事不過三。達赫杜赫跟家人一再受害，若說第一次是「巧合」，這次長子捱炸身亡，外界確有理由質問，這是否一次旨在恫嚇巴人新聞工作者的攻擊。不久前，以色列空軍參謀長蒂施勒（Omer Tischler）否認「無差別轟擊加沙」，聲稱所有攻擊「精準及有針對性」，強調所有炮彈落點都是經飛機系統準確計算，「行動若不符程序標準便會中止」。若這是事實，達赫杜赫長子之死，實有謀殺之嫌；若這不是事實，則令人懷疑所謂「沒有無差別轟擊」之說站不住腳。

加沙戰事爆發以來，無論以色列還是哈馬斯都有文宣操作，問題是國際話語權由美國西方主導，而在以巴衝突中，美國西方從來都不是真正中立，結果來自以色列一方的說法，即使憑據不足，依然經由美歐一些高官「引述」，被一些主流媒體當成事實報道，傳遍世界。哈馬斯突襲以色列殺人擄人，事後以方有很多繪影繪聲說法，揚言數十以色列嬰兒被斬頭、不少婦女被強姦。這類指控當然容易激起義憤，有利發動西方以至國際輿論支持以軍，但一去到具體證據細節，每每有很多爭議。

有關嬰兒斬頭吊屍之說，美國總統拜登曾公開說「從沒想過看到這種得到確認的斬頭照片」，但白宮後來「澄清」拜登沒看過照片，也未有獨立地確認有關報道。以色列自由派《國土報》上月初一篇專題報道，確認「斬頭吊屍」子虛烏有。哈馬斯性侵婦女之說，有西方媒體曾引述來自以方的「證辭」，美國國務院發言人上月還拋出陰謀論，質疑哈馬斯拒放手上女人質，是怕她們爆出性侵真相。但在場記者追問證據，發言人卻稱華府未有獨立核實哈馬斯有否性侵人質，總之拜登政府「無理由」懷疑有關報道。路透社上月初表示取得7份涉及性侵指控的「證辭」，也看過一些照片，但強調無法核證指控真偽。有獨立記者則稱，以色列右翼網站流傳的死前疑似被姦女屍照，其中一張早於去年5月已在日本網站出現，相中遺體疑為庫爾德族女戰士。

去年10月加沙阿赫利阿拉伯醫院被炸數百亡，以方展示「片段」，聲稱巴人武裝組織火箭誤炸自己人，拜登還語帶嘲諷，叫哈馬斯「炸準些」，但其後半島電視台的偵查報道指，無法證明片段中出現的閃光，跟醫院被炸有直接關係，甚至有理由懷疑那道閃光其實是以軍發射的鐵穹防空導彈；雖然爆炸現場不似導彈所致，但也不排除是來自以色列一邊的榴彈炮。上月以軍猛炸希法醫院，聲稱地底有哈馬斯軍事基地，以軍佔領後還展示片段，證實地下有四通八達的隧道，但《華盛頓郵報》最近一篇偵查報道指，以方「證據」不足以證明哈馬斯用醫院地下作為指揮中心，又或將隧道作軍事用途。以色列左派前總理巴拉克接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，更說那些地下空間是數十年前以色列管控加沙時所建，以便醫院有更多空間。

戰爭文宣鋪天蓋地

說出真相記者天職

說出真相是新聞工作者的天職。戰爭之下文宣謊言太多，記者更要追查真相，不能當傳聲筒。加沙戰事中，每位努力尋找真相的記者都是英雄。國際社會有責任為一眾在前線冒死報道的新聞工作者發聲，反對任何針對記者的攻擊。

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