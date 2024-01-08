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社評

社評：哈佛校長不堪壓力辭職 美國保守當道漸成大勢

【明報社評】美國社會分化嚴重早已有之，以巴衝突發生以來，情况加劇。大學師生對於巴以衝突以及美國所採取的立場和做法，意見紛紜，爭持激烈，各方勢力也加入戰團，國會更在上月初傳召3間頂尖大學的校長「作供」，由於校長在維護學術自由、言論自由與社會壓力之間要取得平衡，回覆議員的質詢時無法滿足要求，賓夕凡尼亞大學與哈佛大學校長相繼辭職。國會充當「輿論警察」，去監督大學的言論自由，說明目前的分化問題無法通過憲法和法律解決，而通過政治壓力、資本壓力和輿論壓力，迫使大學就範，顯示美國整體社會已經轉向保守，向右轉肯定會激化矛盾，社會不但從此雞犬不寧，保守勢力還會對外交政策造成深遠影響。

以巴支持者勢成水火

國會斥校長火上澆油

大學本來是一個各種思潮、立場互相碰撞的機構，師生享受表達自由有利於探討和昇華各種學說。以巴衝突爆發，支持以色列和支持巴勒斯坦的學生，各自表達立場和訴求，也是正常不過。然而，社會上如何理解兩種不同的立場，以及採取什麼態度應對，卻產生截然不同的反應。

以色列支持者譴責巴勒斯坦抵抗力量哈馬斯發動恐怖襲擊。譴責恐怖主義沒有人會有異議，但反對恐怖主義，並不代表他們支持以色列對加沙地帶的巴勒斯坦人無差別攻擊。巴勒斯坦的支持者高喊口號：「從河到海，巴勒斯坦將獲得自由」，亦引來不同的解讀。巴勒斯坦支持者認為，他們是在呼籲人權、自由、和平共處，平等對待巴勒斯坦人。但猶太人不同意這個解釋，認為他們是在鼓吹反猶太教，甚至是要進行民族清洗。

「從河到海，巴勒斯坦將獲得自由」這句口號的起源，是巴勒斯坦解放運動領袖阿拉法首先提出，河是指約旦河，海是指地中海，意思是在從河到海的範圍建立一個國家。而在這片土地上，現在以色列通過多次戰爭所佔的地盤愈來愈大，巴勒斯坦人幾乎無處容身。所謂巴勒斯坦將會獲得自由，究竟是指能夠自由生活在這片土地上，還是要立國趕走霸佔他們家園的以色列人，全球各地的猶太人的立場也不盡相同。

美國的憲法第一修正案，保護言論自由，即使是呼籲民族清洗的口號，只要是局限在表達而不是呼籲立即採取具殺傷力行動，也被納入保護範圍。以巴衝突爆發後，美國校園所出現的口號，並沒有超越憲法保護的範圍，大學作為維護意見表達的機構，當然也要遵循憲法的規定。而社會上對大學處理校園的口號有不同的要求，顯示憲法和現行法律，都無法解決這個分歧。

社會分化從來沒有簡單的解決方法，但首先發難的是大學的捐款人，哈佛大學37%的日常經費來自捐款，一些猶太人捐贈者表示要取消捐助，以抗議學校處理所謂的反猶主義行為的方式。私募股權億萬富翁馬克·羅文發起呼籲，要求賓夕法尼亞大學辭退其校長。這種資本的壓力，本來已經叫大學吃不消，接下來的政治壓力，則成為壓死大象的最後一根稻草。

美國眾議院教育和勞動力委員會去年12月5日在華盛頓舉行聽證會，傳召哈佛大學、賓夕法尼亞大學和麻省理工學院3間頂尖大學校長出席，要求他們回應在校園反猶太主義言論上「不作為」的質疑。咄咄逼人的議員反覆質問幾位校長，學校出現呼籲民族清洗的口號，是否違反校規，哈佛大學校長蓋伊的回覆是，要看口號的上文下理，卻被認為是抵制打擊反猶太主義不力。

兩頂尖大學校長被迫辭職

美國自我修正機制受考驗

賓夕凡尼亞大學校長在12月9日辭職，哈佛大學部分師生發起支持校長維護校園表達自由和學術自由運動，但無補於事。哈佛大學首位有色人種校長蓋伊本月3日終於宣布辭職。輿論紛紛認為，3間被傳召的大學，兩位校長相繼辭職，並不意味着事情了結，爭論將會外溢到其他大學以至社會各層面。

兩位大學校長被迫辭職，曾經在國會聽證會上提出詰問的議員表示「成功爭取」，支持以色列的團體表示勝利，部分媒體也發表支持的言論，大學在自主性，以及其保護言論自由、學術自由的能力顯得蒼白無力。整個社會在歡呼採取憲法和法律以外的方法解決問題，顯示美國的制度出了問題。

美國自詡有健全且有效的自我修正機制與能力，然而，美國總統拜登在訪問以色列時對「殺紅了眼」的內塔利亞胡說，九一一之後，美國也在憤怒，當我們在尋求正義並得到正義，我們也犯了很多錯誤。這些對別人的告誡，也在考驗美國的自我修正機制。很可惜，從白宮譴責3位大學校長在國會聽證會上不願意斷然表示學生違反校規，可見美國政府還在重蹈覆轍。

美國整體社會已經轉向，保守勢力佔了上風，除了影響對內政策外，外交政策也必然向右轉，美國的外交對手尋求新的路徑應對，也是必然。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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