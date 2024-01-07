明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：賴清德吐台獨真言 綠營茅招打介選牌

【明報社評】台灣大選倒數一周，選情依然膠着，1月3日禁止公布前的民調顯示，排名首位的民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴，僅領先國民黨組合侯友宜、趙少康不足5個百分點，民眾黨的柯文哲、吳欣盈搭配則忝居末席。賴清德在電視辯論會上爆出「中華民國是災難」之言，進一步暴露其「台獨」本色，強化了這場選戰和平與戰爭選擇的特色，激發了非綠選民為「下架民進黨」醞釀「棄保」策略投票的新變局。民進黨面對危機，為營造危機感，凝聚綠營基本盤，頻打大陸「介選」（介入台灣選舉）牌，不惜動用司法手段，打壓在野黨。這場選舉結果，攸關台海未來和平與東亞地緣政治走向，自然引起中美兩強的高度關注。

選情膠着差距縮小

綠營茅招貽笑世人

過去幾個月在民調一路領先的民進黨候選人賴清德，自從其祖屋被爆出僭建問題後，其選情受到影響。他在投票前兩周的候選人電視辯論會上，脫口說出「中華民國是災難」，之後在記者會辯稱，自己講少了「憲法」兩字。但即使說「中華民國憲法是災難」，亦隱含他當選可能推翻現行「一中憲法」，制定「新憲」的意圖，暴露出台獨的真心底色。儘管總統蔡英文出面為其「解畫」，稱「憲法不是災難，憲法與九二共識連結才是災難」，也是愈描愈黑。由於台灣自元旦起將義務兵役從4個月延長為一年，台海陷入兵凶戰危，年輕人及其家長首當其衝。

多份民調顯示，賴清德民調的領先優勢已從10個百分點壓縮到不足5個百分點。美麗島電子報12月19日到21日的追蹤民調顯示，如果即時投票，賴蕭配預料得票在558萬票到576萬之間，侯康配得票則在532萬票到565萬票。台灣有約1900萬合格選民，可見兩者差距尚不足2個半百分點，足見選情膠着程度。雖然所有民調都是民進黨領先，看好度亦是第一，但同時卻有近六成民眾希望政黨輪替，現象十分弔詭。

面對選情危機，民進黨一如既往地操弄兩岸議題，今次打出的是「介選牌」。台灣外長吳釗燮在《經濟學人》刊文，將大陸軍機飛越台海中線、中止對台12項商品進口關稅減讓，都說成試圖影響台灣選舉。他指這些舉措的目的是贏得關鍵少數搖擺選民的支持，並承認今次選情緊繃，北京很可能如願。法務部在列出須加強查緝的「五大境外勢力」新興「介選」模式時，竟將新住民（新移民）列為首位，引發爭議。台最高檢察署宣稱，依據《反滲透法》偵辦的案件，從4年前的0宗，增至上月29日的85宗、155人涉案。以無黨籍身分參選立委的民眾黨前地方黨部發言人，被指接受大陸資助被扣押；在野黨里長赴大陸旅遊，返台後受查，被指是利用司法打壓對手；退休警官在社交群組傳「兩岸要和平」的信息，亦被帶走問話，遭批「綠色恐怖」；就連國中生（初中學生）割頸案掀起死刑存廢的討論，賴清德都指是大陸「介選」。難怪國民黨主席朱立倫譏諷道，「民進黨只會抹紅了……死刑存廢又與大陸介選何干？台灣變成抹紅『奧步』（茅招）王國嗎？ 」大陸國台辦發言人亦指，民進黨此類「奧步」用多只會貽笑世人。

北京打明牌批賴蕭

美國介入避新火頭

雖然國民黨與民眾黨的「藍白合」談判已經破局，但「下架民進黨」的在野共識卻未見改變。「棄保」是台灣選舉中常見策略，即是選民讓選票價值最大化，將票集中投給政見接近的最有望當選者。國民黨副總統候選人趙少康近日表示，若勝選將找民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘等討論內閣人選，侯友宜也表示，聯合政府勢在必行，被視為鋪陳「棄保」操作。由於民眾黨組合在民調中總是包尾，白營支持者最後的取態動見觀瞻。

今次台灣大選，牽動兩岸局勢與中美關係，北京當然關注，但打的是明牌。國家主席習近平對美國總統拜登明示，中國終將統一，也必然統一。今次北京已多次點名賴清德是「頑固台獨分子」，指賴蕭組合是「獨上加獨」。國台辦原副主任王在希公開表示，若賴清德當選，兩岸關係必然會愈來愈緊張，不排除出現兵戎相見的局面。中央台辦、國台辦主任宋濤在新年賀詞中，寄語台灣同胞要「察大勢、擔大義、顧大局、走大道，堅定站在歷史正確一邊」。國台辦多次提及今次是和平與戰爭、繁榮與衰退的選擇，這是北京過往對台灣大選從未有過的定義，可以預料，賴清德上台，兩岸關係與台海局勢較過去8年恐怕會更加惡劣。而民進黨當局選戰中操弄「介選牌」，特別宣布將在選後不久發布大陸「介選」分析報告，將令兩岸關係更難回頭。

美國其實亦高度關注台灣大選，雖然華府口口聲聲希望台灣外部不要干預台灣選舉，但美方介入卻很深。不說台灣各黨的總統候選人都必須赴美面試，接受「考察」，就是今次賴清德的「中華民國災難說」失言後，蔡英文與蕭美琴紛紛出面澄清、「滅火」「消毒」，據報都是為回應美方的關切。美國雖有意「打台灣牌」牽制中國，但在烏克蘭和中東戰况膠着的當下，拜登政府短期內可能不欲在台海再面臨一個新火頭。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞