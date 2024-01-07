社評：賴清德吐台獨真言 綠營茅招打介選牌

選情膠着差距縮小

綠營茅招貽笑世人

過去幾個月在民調一路領先的民進黨候選人賴清德，自從其祖屋被爆出僭建問題後，其選情受到影響。他在投票前兩周的候選人電視辯論會上，脫口說出「中華民國是災難」，之後在記者會辯稱，自己講少了「憲法」兩字。但即使說「中華民國憲法是災難」，亦隱含他當選可能推翻現行「一中憲法」，制定「新憲」的意圖，暴露出台獨的真心底色。儘管總統蔡英文出面為其「解畫」，稱「憲法不是災難，憲法與九二共識連結才是災難」，也是愈描愈黑。由於台灣自元旦起將義務兵役從4個月延長為一年，台海陷入兵凶戰危，年輕人及其家長首當其衝。

多份民調顯示，賴清德民調的領先優勢已從10個百分點壓縮到不足5個百分點。美麗島電子報12月19日到21日的追蹤民調顯示，如果即時投票，賴蕭配預料得票在558萬票到576萬之間，侯康配得票則在532萬票到565萬票。台灣有約1900萬合格選民，可見兩者差距尚不足2個半百分點，足見選情膠着程度。雖然所有民調都是民進黨領先，看好度亦是第一，但同時卻有近六成民眾希望政黨輪替，現象十分弔詭。

面對選情危機，民進黨一如既往地操弄兩岸議題，今次打出的是「介選牌」。台灣外長吳釗燮在《經濟學人》刊文，將大陸軍機飛越台海中線、中止對台12項商品進口關稅減讓，都說成試圖影響台灣選舉。他指這些舉措的目的是贏得關鍵少數搖擺選民的支持，並承認今次選情緊繃，北京很可能如願。法務部在列出須加強查緝的「五大境外勢力」新興「介選」模式時，竟將新住民（新移民）列為首位，引發爭議。台最高檢察署宣稱，依據《反滲透法》偵辦的案件，從4年前的0宗，增至上月29日的85宗、155人涉案。以無黨籍身分參選立委的民眾黨前地方黨部發言人，被指接受大陸資助被扣押；在野黨里長赴大陸旅遊，返台後受查，被指是利用司法打壓對手；退休警官在社交群組傳「兩岸要和平」的信息，亦被帶走問話，遭批「綠色恐怖」；就連國中生（初中學生）割頸案掀起死刑存廢的討論，賴清德都指是大陸「介選」。難怪國民黨主席朱立倫譏諷道，「民進黨只會抹紅了……死刑存廢又與大陸介選何干？台灣變成抹紅『奧步』（茅招）王國嗎？ 」大陸國台辦發言人亦指，民進黨此類「奧步」用多只會貽笑世人。

北京打明牌批賴蕭

美國介入避新火頭

雖然國民黨與民眾黨的「藍白合」談判已經破局，但「下架民進黨」的在野共識卻未見改變。「棄保」是台灣選舉中常見策略，即是選民讓選票價值最大化，將票集中投給政見接近的最有望當選者。國民黨副總統候選人趙少康近日表示，若勝選將找民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘等討論內閣人選，侯友宜也表示，聯合政府勢在必行，被視為鋪陳「棄保」操作。由於民眾黨組合在民調中總是包尾，白營支持者最後的取態動見觀瞻。

今次台灣大選，牽動兩岸局勢與中美關係，北京當然關注，但打的是明牌。國家主席習近平對美國總統拜登明示，中國終將統一，也必然統一。今次北京已多次點名賴清德是「頑固台獨分子」，指賴蕭組合是「獨上加獨」。國台辦原副主任王在希公開表示，若賴清德當選，兩岸關係必然會愈來愈緊張，不排除出現兵戎相見的局面。中央台辦、國台辦主任宋濤在新年賀詞中，寄語台灣同胞要「察大勢、擔大義、顧大局、走大道，堅定站在歷史正確一邊」。國台辦多次提及今次是和平與戰爭、繁榮與衰退的選擇，這是北京過往對台灣大選從未有過的定義，可以預料，賴清德上台，兩岸關係與台海局勢較過去8年恐怕會更加惡劣。而民進黨當局選戰中操弄「介選牌」，特別宣布將在選後不久發布大陸「介選」分析報告，將令兩岸關係更難回頭。

美國其實亦高度關注台灣大選，雖然華府口口聲聲希望台灣外部不要干預台灣選舉，但美方介入卻很深。不說台灣各黨的總統候選人都必須赴美面試，接受「考察」，就是今次賴清德的「中華民國災難說」失言後，蔡英文與蕭美琴紛紛出面澄清、「滅火」「消毒」，據報都是為回應美方的關切。美國雖有意「打台灣牌」牽制中國，但在烏克蘭和中東戰况膠着的當下，拜登政府短期內可能不欲在台海再面臨一個新火頭。

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