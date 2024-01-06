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社評

社評：傳媒查冊添新關卡 門檻高低亟需釐清

【明報社評】運輸署下周一起實施車輛查冊新安排，列明查冊申請須用於7個指明範圍，當中不包括新聞報道，傳媒工作者若為了偵查報道而查冊，須提出特殊申請，說明查冊涉及重大公眾利益，由運輸署長定奪。今次車輛查冊新安排，源於半年前終審法院裁定，港台前編導蔡玉玲車牌查冊案上訴得直，當時裁決明確提到，應從廣義角度理解車牌查冊申請理由，以體現《基本法》對新聞自由的保障。運輸署的新安排，雖沒有完全排除傳媒查冊申請，但明顯設下重大關卡，若門檻又嚴又高，有可能嚴重妨礙真誠的新聞調查工作。當局有責任說清楚具體處理準則，確保審批機制有足夠透明度。

偵查報道查冊

要靠署長酌情

港台《鏗鏘集》時任編導蔡玉玲製作7．21襲擊事件專題報道，為了追查一輛懷疑涉事車輛的車主身分，以車牌查冊。事後當局控告她作「虛假陳述」，申請查冊時填寫的用途，與實際用途不符。蔡不服定罪裁決，提出上訴。去年6月，終院裁定蔡上訴得直，並要求政府檢視相關處理程序。

報道真相是記者的職責，查地契、查車牌、查公司註冊及商業登記等，乃是傳媒追查真相的常用手法，長期以來都沒有被視為犯法，蔡玉玲案的重要性，在於它直接影響到偵查報道揭露真相的空間。終院一錘定音後，新聞界普遍希望政府可以從寬處理傳媒查冊申請，但運輸署昨天公布的最新安排，卻令不少新聞工作者感到失望。

根據新安排，符合車輛查冊的3項條件，包括申請人為登記車主、已取得車主書面同意，又或申請人的權益受到直接影響；查冊只可用於7種指明用途，包括保險索償、買賣車輛、賠償或申索、糾正車輛出現在不適用地方、追討費用、法律程序或安全召回。換言之，為新聞報道而查冊，並不包括其中。新安排設有「例外情况」機制，若申請用途不符合上述7種情况，但可能涉重大公眾利益，申請人可作書面陳述，若運輸署長信納查冊目的合法正當、披露細節涉及的公眾利益大於車主私隱權及其他人的合法權益、有關資料不會被誤用濫用，可予批准。理論上，傳媒工作者可以循「例外情况」機制，為新聞調查提出車輛查冊申請，惟實際空間有多少，還得走着瞧。

2019年10月前，運輸署的車牌查冊申請表上，有3個選項，分別是「進行法律程序」、「買賣車輛」，以及「其他，請說明」，惟第三個選項，後來改為「其他有關交通及運輸的事宜」。蔡玉玲為專題報道申請查冊，選了選項3，結果被控作虛假陳述。控方主張狹義理解「其他有關交通及運輸的事宜」，認為新聞調查不屬相關活動，但終院認為應作廣義理解，涵蓋任何其他與交通運輸事宜有關的事務，沒有理由將真誠的新聞調查排除在外，亦沒有明確理由限制相關查冊申請者，必須跟涉事車輛有直接使用關係。終院判辭還明確指出，選擇廣義理解，可以體現憲法對言論及新聞自由的保障。

運輸署長昨天強調，新聞報道不是設立車輛登記冊的「原意」，但蔡案衍生出來的問題是，車輛查冊制度應否「落閘」禁止或嚴限新聞方面的用途。終院裁決採取廣義理解，顯然是傾向從寬處理，以體現《基本法》對新聞自由的保障。現在政府以「原意論」及「例外情况」，處理傳媒查冊，其實就是堅持以狹義方式看待問題，這是否符合終院裁決的精神，值得商榷。

署方準則含糊不清

不利傳媒調查揭弊

反修例風暴期間，湧現大量針對警員等的「起底」活動，嚴重侵犯私隱。當局認為有人假借媒體記者之名，濫用各種查冊工具，行「起底」攻擊之實，惟隨着2021年私隱條例完成修訂，當局已經有足夠法律工具應付，若有人假借新聞之名「濫用」查冊起底，當局大可依法提出檢控，而不是嚴限傳媒查冊。終院蔡案判辭提到，言論和新聞自由權利並非絕對，如有需要可作限制，運輸署處理查冊申請，有責任將資料被濫用的風險「降至最低」。可是個人私隱權利，同樣不是絕對，否則終院裁決也毋須提及保障新聞自由。運輸署新安排，會否太過側向一邊、對真誠的新聞工作構成顯著妨礙，正是新聞界憂心所在。

新安排下，傳媒申請查冊，全看運輸署長是否「例外」酌情批准。這道關卡有多嚴，目前並不清楚。署長強調，申請人需於書面陳述交代取得資料的目的、如何使用或披露、有何措施保護資料只用於聲明用途。問及如何定義「涉及重大公眾利益」，署長表示「沒有廣泛及客觀定義」；問及批准申請考慮因素，署長也只是說視乎具體個案個別考慮。如此空泛的說法，新聞界難免感到無所適從。

偵查報道的對象，有時可能涉及政府官員，申請人如要向署長鉅細無遺交代取得資料的目的，等於提前「通水」告訴當局在做什麼偵查報道。另外，新安排不設上訴機制，署長會否詳細解釋為何申請不獲批，亦不清楚。即使當局強調，申請被拒後，當事人可提交額外資料讓署方重新考慮，但如果申請人根本不清楚被拒原因，又如何「補充」資料？新聞自由雖非絕對，但一個開放社會，必須讓新聞界有足夠空間找線索做調查，期望當局可以從寬處理傳媒申請，而不是變相借新安排「落閘」，令傳媒無法利用查冊工具去做偵查報道揭弊。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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