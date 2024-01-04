社評：垃圾徵費準備惹人憂 豈會船到橋頭自然直

政府「準備」兩年多

未解市民業界疑惑

環保署早前公布《2022年都市固體廢物監察報告》，港人日均棄置廢物量雖比前年稍為回落，但仍多達1.51公斤，一年下來就是人人半噸，至於棄置堆填區的都市固體廢物量，則較前年上升1.2%，達574萬公噸；每日塑膠棄置量按年增加1.6%至2369公噸，更是有紀錄以來最高。堆填區面臨飽和，釜底抽薪，必須源頭減廢。垃圾徵費體現「污者自付」原則，是源頭減廢重要手段，台灣、韓國等地不乏成功經驗，可惜香港在這方面卻姍姍來遲。

早於2004年，特區政府已提出垃圾徵費概念，惟拖至2021年8月，垃圾徵費條例草案才通過。當時政府以「方便市民和各界習慣流程」為名，設了18個月「準備期」，其後又因業界意見決定延長「準備期」，等到今年4月1日才實施，屈指一算，距離條例通過之日，足足有32個月。理論上，政府應該有相當充裕的時間，與業界不同持份者協調，做好各項配套準備和公眾宣傳教育工作，然而現實卻是另一回事。

垃圾徵費實施後，市民須購買指定垃圾袋棄置垃圾，政府計劃首半年向「三無」大廈及公屋住戶，免費提供指定垃圾袋，其間亦設「適應期」，主要以勸喻和警告代替執法，讓公眾逐步習慣。根據政府說法，環保署的綠展隊去年8月已開始落區，到各大屋苑、「綠在區區」回收點舉辦宣傳活動及示範，教育市民遵守法例要求及乾淨回收，早前又向有物業管理組織的住宅發布「垃圾收費良好作業指引」，為實施徵費做準備。

環保署建議物管業界分兩階段做準備，首階段包括與業主組織、清潔承辦商等商定執行細節，諸如具體收費方法、檢討公用地方垃圾箱數量、若有垃圾違規棄置該當如何處理等；次階段則是協助前線員工及戶主做好準備，包括制定守則指引、向戶主做好宣傳教育等。可是物管業監管局早前向業界所做的問卷調查卻顯示，儘管絕大部受訪物管公司均表示有跟進環保署的建議，但是已就違規垃圾處置及相關費用攤分等事宜，跟服務對象達成共識者，僅得一成左右。現時離徵費實施不足3個月，物管公司能否及時做好準備，實屬未知之數；一些規模較小的物管公司，以及「三無」大廈的情况，尤其令人擔心。

改變市民行為習慣

宣傳教育亟待加強

公眾宣傳教育方面，知道垃圾徵費即將實施的市民，近月無疑有所增加，但問及具體執行細節，恐怕大多數人都不太清楚。垃圾徵費事關金錢，市民關心「荷包」，政府多談指定垃圾袋收費、一般家庭每月垃圾費開支估算等，可以理解；當局一再強調實施徵費初期執法從寬，大派定心丸，也可減少市民對誤犯規條被罰的疑慮，惟來到實施在即的階段，市民最需要知道的是具體如何配合，諸如該當怎樣分類棄置家居垃圾、廚餘該當如何收集處理、哪些棄置物品適合交予「綠在區區」回收，等等。就算當局將收費安排及罰則說得清清楚楚，若無法讓市民明白日常該當怎麼做，到頭來還是無法將事情辦好。

垃圾徵費僅是手段，政策最大目的是推動減廢，這涉及改變市民的行為習慣。舉例說，很多市民並不清楚，隨着垃圾徵費實施，屋邨商場街市等公眾場所的垃圾桶將大減，市民要習慣將手上垃圾帶回家分類處理，更不能因為現場找不到垃圾桶，就隨手將垃圾塞進回收箱；另外，屋邨屋苑居民若要拋棄大型家俬，也可能需要自行聯絡環保回收商。誠然，增設閉路電視等做法，或可減少胡亂棄置垃圾等亂象，但屋邨、商場總有很多死角位，容易成為「垃圾棄置場」，一些市民也可能因為不了解垃圾分類及回收安排，動不動就將不知怎處理的垃圾，統統交給綠在區區「回收」。為免垃圾徵費後出現大量亂象，當局現在就要加強宣傳教育，協助市民適應及改變習慣。

垃圾徵費牽涉全港市民及大量持份者，具體細節安排妥當與否，至關重要，抱着「船到橋頭自然直」的心態處理，結果一定出大事。政府有否善用過去兩年多的時間作準備，有必要商榷。無論如何，現在距離徵費實施，所餘時間已無多，政府必須協助物管業界盡快解決執行問題、清楚告訴市民和不同持份者該當怎樣做，而不是將所有責任推給業界和市民。

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