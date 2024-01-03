明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：元旦內地客通宵滯留 政府安排不周應致歉

【明報社評】維港跨年倒數煙花匯演後，大批旅客欲返回深圳，卻因過關交通配套問題，無奈通宵滯留港鐵站或街頭。跨年倒數煙花今年復辦，吸引數以十萬計旅客來港觀賞，本是一件好事，證明香港對旅客仍有吸引力，然而政府思慮不周安排不全，卻令好事變壞事。大灣區融合，愈來愈多港深民眾即日往來過節消遣，並非無法想像的事情，特區政府官員要麼缺乏先見之明，事前未有認真評估內地旅客即日往返的需要，要麼覺得毋須為這些「不過夜」的旅客提供更多方便。今次事件有損香港旅遊形象和口碑，當局應向受影響人士致歉，認真檢討安排失當原因，切實改善，不能諉過於人。

缺乏疏導人潮準備

反將責任推卸旅客

跨年倒數煙花停辦4年，今年重臨維港，吸引近50萬人現場觀賞，當中不乏為煙花專程來港的內地旅客。根據政府數字，除夕當天有22.7萬入境旅客，創去年單日紀錄新高，然而不少內地旅客卻是「乘興而來，敗興而返」，原因並非12分鐘的煙花匯演不精彩，而是散場後「有家歸不得」。

雖然港鐵跨年通宵行駛，惟無論羅湖及落馬洲口岸均無延長服務時間，只有皇崗口岸一如平日可24小時通關。凌晨煙花匯演結束後，大批內地旅客湧到通宵跨境巴士站，欲乘車經皇崗返回內地，卻驚見現場人山人海，大部分人無法購票，也有已買車票的旅客無法擠上車；一些旅客乘港鐵前往上水或粉嶺站，欲截的士或約車往皇崗，同樣未能如願。大批旅客在跨境巴士站及港鐵站附近通宵滯留，大人叫苦，老幼更難捱。皇崗口岸情况同樣混亂，附近公路大塞車，有內地旅客中途下車，徒步走到口岸。「小紅書」及微博等內地社交媒體一片罵聲，批評特區政府安排差。

疫後香港旅遊業復常，無論旅客人次和收益皆無復舊觀，以內地客為例，去年訪港人次僅及2018年五成許。香港旅遊形象有待重振，多搞節日盛事，旺丁旺財固然最好，就算旺丁未旺財，至少也可收宣傳造勢效果。這次除夕煙花匯煙，吸引了數以十萬計內地人來港，本來已算成功，可惜交通「甩轆」惹來海量負評，令宣傳效果大打折扣。政府官員昨天聯同旅發局、港鐵、九巴等代表，與運輸業界舉行會議，檢討安排。觀乎官員和業界人士的說法，當局事前顯然沒有認真評估內地旅客即日往返的需要，及早作好疏導人潮的準備。

政府表示，除夕當天留意到南下旅客「較多」，遂於中午要求直通巴營辦商「加人加車」，增加通宵班次服務，入境處亦有預先從其他管制站抽調人手，以及開放皇崗口岸所有通道，然而有關疏導旅客北歸人潮的準備，似乎也僅此而已，完全看不到有較高層次的統籌，彷彿將皮球傳到直通巴公司那邊，政府就已經盡了責任。跨境直通巴業界則稱，當晚已盡力加密班次，但無法消化大量人潮，其後更因為數以千計「白牌車」湧至載客過關，出現長長車龍，直通巴困處其中，無法「多走幾轉」接載更多乘客，政府其後也附和有關說法。保安局長稱，當晚6小時內約有1570輛車過關，當中九成屬私家車，另有2.6萬人離境，相當於平常周末的5倍，總而言之，當晚過關人流車流均超出負荷，塞車也是「無可避免」。

官員先將皮球踢給業界，其後又與業界一起，將矛頭指向「白牌車」，然而正是由於當局缺乏應付北歸人潮的準備，大批內地旅客才需要深夜急召白牌車「應變」。如果政府一早想過人潮疏導問題，及早跟內地方面商量，延長當晚落馬洲等口岸開放時間，協調港鐵提供列車服務，問題已可迎刃而解。當局思慮不周引發亂象，一個亂象又衍生出更多亂象，黑的拒載、白牌車擠塞、旅客徒步闖關等，統統是例子。當局處事失當，卻將混亂歸咎於「白牌車」，不僅有轉移視線之嫌，更是將責任推卸給歸心似箭的旅客。

本港疫後旅遊模式轉變，過夜旅客未復疫前水平；與此同時，大灣區融合，交通愈益便利，港深民眾即日往來過節消遣，亦將愈來愈普遍。正如港人北上深圳消費，很多都是即日來回，倘若香港有節日盛事，內地人南下湊熱鬧，必然也有好一批人選擇不過夜。從本港旅遊業角度，過夜客愈多，業界進帳當然愈多，但即日來回的旅客也是客，當局有責任照顧他們的需要。

香港旅遊形象再受損

政府須展負責任態度

香港需要吸引更多高消費高增值旅客，方法應該是提供更佳服務及更物有所值的旅遊體驗，從而增加旅客留港過夜的誘因，而不是透過製造不便或拒絕提供便利，變相逼人考慮入住酒店過夜，「硬食」昂貴節日住宿價。若有官員認為，今次事件責任不在政府，而是旅客沒有規劃好自己行程，包括一早預訂酒店住宿，這明顯反映部分官員並不明白，大灣區融合究竟是什麼一回事，也不明白提升旅遊業競爭力真義所在。

政務司長陳國基昨天表示，政府「經一事，長一智」，未來舉辦大型活動，料有大批旅客入境時，政務司長事前將主持高層統籌會議，並跟內地積極商討疏導旅客方案，包括延長鐵路口岸通關時間、增加24小時通關口岸數目等，另外亦會考慮設立直通巴專用行車線，改善交通安排。亡羊補牢，政府有責。今次事件對香港旅遊形象明顯已造成傷害，政府應該就安排失當，向受影響旅客致歉，這才是負責任的態度。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞