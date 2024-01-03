社評：元旦內地客通宵滯留 政府安排不周應致歉

缺乏疏導人潮準備

反將責任推卸旅客

跨年倒數煙花停辦4年，今年重臨維港，吸引近50萬人現場觀賞，當中不乏為煙花專程來港的內地旅客。根據政府數字，除夕當天有22.7萬入境旅客，創去年單日紀錄新高，然而不少內地旅客卻是「乘興而來，敗興而返」，原因並非12分鐘的煙花匯演不精彩，而是散場後「有家歸不得」。

雖然港鐵跨年通宵行駛，惟無論羅湖及落馬洲口岸均無延長服務時間，只有皇崗口岸一如平日可24小時通關。凌晨煙花匯演結束後，大批內地旅客湧到通宵跨境巴士站，欲乘車經皇崗返回內地，卻驚見現場人山人海，大部分人無法購票，也有已買車票的旅客無法擠上車；一些旅客乘港鐵前往上水或粉嶺站，欲截的士或約車往皇崗，同樣未能如願。大批旅客在跨境巴士站及港鐵站附近通宵滯留，大人叫苦，老幼更難捱。皇崗口岸情况同樣混亂，附近公路大塞車，有內地旅客中途下車，徒步走到口岸。「小紅書」及微博等內地社交媒體一片罵聲，批評特區政府安排差。

疫後香港旅遊業復常，無論旅客人次和收益皆無復舊觀，以內地客為例，去年訪港人次僅及2018年五成許。香港旅遊形象有待重振，多搞節日盛事，旺丁旺財固然最好，就算旺丁未旺財，至少也可收宣傳造勢效果。這次除夕煙花匯煙，吸引了數以十萬計內地人來港，本來已算成功，可惜交通「甩轆」惹來海量負評，令宣傳效果大打折扣。政府官員昨天聯同旅發局、港鐵、九巴等代表，與運輸業界舉行會議，檢討安排。觀乎官員和業界人士的說法，當局事前顯然沒有認真評估內地旅客即日往返的需要，及早作好疏導人潮的準備。

政府表示，除夕當天留意到南下旅客「較多」，遂於中午要求直通巴營辦商「加人加車」，增加通宵班次服務，入境處亦有預先從其他管制站抽調人手，以及開放皇崗口岸所有通道，然而有關疏導旅客北歸人潮的準備，似乎也僅此而已，完全看不到有較高層次的統籌，彷彿將皮球傳到直通巴公司那邊，政府就已經盡了責任。跨境直通巴業界則稱，當晚已盡力加密班次，但無法消化大量人潮，其後更因為數以千計「白牌車」湧至載客過關，出現長長車龍，直通巴困處其中，無法「多走幾轉」接載更多乘客，政府其後也附和有關說法。保安局長稱，當晚6小時內約有1570輛車過關，當中九成屬私家車，另有2.6萬人離境，相當於平常周末的5倍，總而言之，當晚過關人流車流均超出負荷，塞車也是「無可避免」。

官員先將皮球踢給業界，其後又與業界一起，將矛頭指向「白牌車」，然而正是由於當局缺乏應付北歸人潮的準備，大批內地旅客才需要深夜急召白牌車「應變」。如果政府一早想過人潮疏導問題，及早跟內地方面商量，延長當晚落馬洲等口岸開放時間，協調港鐵提供列車服務，問題已可迎刃而解。當局思慮不周引發亂象，一個亂象又衍生出更多亂象，黑的拒載、白牌車擠塞、旅客徒步闖關等，統統是例子。當局處事失當，卻將混亂歸咎於「白牌車」，不僅有轉移視線之嫌，更是將責任推卸給歸心似箭的旅客。

本港疫後旅遊模式轉變，過夜旅客未復疫前水平；與此同時，大灣區融合，交通愈益便利，港深民眾即日往來過節消遣，亦將愈來愈普遍。正如港人北上深圳消費，很多都是即日來回，倘若香港有節日盛事，內地人南下湊熱鬧，必然也有好一批人選擇不過夜。從本港旅遊業角度，過夜客愈多，業界進帳當然愈多，但即日來回的旅客也是客，當局有責任照顧他們的需要。

香港旅遊形象再受損

政府須展負責任態度

香港需要吸引更多高消費高增值旅客，方法應該是提供更佳服務及更物有所值的旅遊體驗，從而增加旅客留港過夜的誘因，而不是透過製造不便或拒絕提供便利，變相逼人考慮入住酒店過夜，「硬食」昂貴節日住宿價。若有官員認為，今次事件責任不在政府，而是旅客沒有規劃好自己行程，包括一早預訂酒店住宿，這明顯反映部分官員並不明白，大灣區融合究竟是什麼一回事，也不明白提升旅遊業競爭力真義所在。

政務司長陳國基昨天表示，政府「經一事，長一智」，未來舉辦大型活動，料有大批旅客入境時，政務司長事前將主持高層統籌會議，並跟內地積極商討疏導旅客方案，包括延長鐵路口岸通關時間、增加24小時通關口岸數目等，另外亦會考慮設立直通巴專用行車線，改善交通安排。亡羊補牢，政府有責。今次事件對香港旅遊形象明顯已造成傷害，政府應該就安排失當，向受影響旅客致歉，這才是負責任的態度。

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