社評：《紐時》狀告科技先驅 影響人工智能業深遠

《紐時》起訴書指，OpenAI和微軟旗下的聊天機械人吸納了該報幾百萬篇原創報道，不僅將原報道逐字逐句地「複製」給提問的用戶，還模仿其寫作風格，對文章提煉、總結，被當作可靠消息來源。這些做法分流了原本會流向該報網站的流量，令其損失廣告和訂閱收入。該報的聲明指出，「在不付費情况下使用《紐時》內容，來創造替代《紐時》並搶走其讀者的產品，並不具有『變革性』」。

免費使用內容搶讀者

Open AI被指非變革

生成式人工智能（Generative AI，又稱生成式AI）的數據訓練，要滿足數據的數量、多樣性、領域特定性、實時性、平衡性、合規性以及多語言性等多種需求，其中數據來源合規性，主要是指其收集的數據應以合法、正當方式取得。

數據庫訓練的侵權法律風險，涉及署名權、修改權等問題，亦無法做到百分百獲準確授權合法取得內容，而利用「網絡爬蟲」（web crawler）技術攫取網上數據，更是生成式AI最常用的數據收集手段。美國對AI的規管模式，現時主要依賴社會輿論、企業自律、司法和行政系統事後回應來解決知識產權爭議。去年7月，美國7間大型AI公司與聯邦政府簽署協議，承諾採取自願監管措施管理AI技術開發的法律風險，包括為AI生成內容添加數字水印、制定透明的知識產權保護政策等。

站在公共利益立場，公衆受益於AI科技產品服務，享受到社會整體福祉的提升；同時，保障傳統知識產權體系，令知識產權價值保持穩定，其成果能夠在市場流通賦值。當人工智能時代到來，傳統的知識產權規則遇到挑戰，必須在兩者之間求取平衡。

OpenAI和微軟均聲稱，他們是依據互聯網治理中的「合理使用」（Fair use）原則來訓練其AI工具。所謂「合理使用」，美國版權局的定義是，需要在原先內容中增加某種新的、有進一步目的或特性的事物。一般而言，「合理使用」須符合非商業用途、適度複製、不侵犯原作品市場價值等元素。對此，英國《泰晤士報》指出，免費使用需付費報章雜誌的內容，用於自身產品，以替代對方、吸收並轉移其讀者，這並非「合理使用」。收費閱讀近年已成為傳媒為應對挑戰、擁抱互聯網新科技的生存之道。截至去年11月，《泰晤士報》電子報訂閱量為941萬份，《紐時》則有1010萬人訂閱。

AI開發商運用網上新聞報道、文學作品等內容訓練聊天機械人，吸引源源不絕的資金。OpenAI最新融資估值逾800億美元，微軟承諾投資130億美元，並將OpenAI技術引入自家搜尋引擎Bing。

過去10年間，Google與facebook等互聯網巨擘，雖然有助出版業增加流量，卻同時蠶食網上廣告收入，並透過演算法控制網上流量。ChatGPT問世一年多來，傳媒業積極探討生成式AI帶來的法律、財務與新聞生態影響，各師各法，掙扎求存。去年起，美國有線電視新聞網絡（CNN）在其網站添加程式碼，阻止OpenAI以「網頁爬蟲」技術掃描其網站內容；包括美聯社及政治新聞網媒Politico的母公司德國Axel Springer報業集團在內的部分傳媒，則與OpenAI達成內容授權協議。

《紐時》今次興訟，亦是在授權談判未果之後，才被迫拿起法律武器，只是想得到公平的補償。該報聲明強調，生成式AI影響大眾與新聞業的力量同樣不容忽視，因為「憑藉高成本和可觀專業知識報道、編輯、查核事實，才產生這些獨立新聞與內容」，如這些素材用於商業利益，理應得到原始來源許可。該報聲稱，對新聞工作投入龐大資源，如果收入減少，為重要深度報道投入時間與資源的記者亦將減少，許多新聞故事或無人發掘，社會將因此付出龐大代價。

商業用途不算合理使用

知識產權官司陸續有來

《紐時》興訟只是生成式AI開發商面對的最新侵權指控，在此前一周，包括普立茲獎得主、電影《奧本海默》編劇在內的11名美國作家，亦入稟起訴OpenAI和微軟，指控其濫用他們的作品來訓練聊天機械人ChatGPT，要求索償；去年9月，包括《姊姊的守護者》（My Sister's Keeper）作者在內的10多名小說家也起訴了OpenAI，而另一批作家正在起訴facebook和Instagram母公司Meta，指控其使用他們的作品來訓練人工智能模型Llama 1和 Llama 2。預料AI業面臨的侵權官司，還將陸續有來。

ChatGPT掀起旋風一年多來，人工智能的未來走向已成為舉世矚目的問題，惟各國將主要焦點放在技術濫用、失去控制等風險，較少關注其知識產權風險。兩個月前在英國召開的人工智能安全峰會，聚焦討論的五大目標，無一關乎知識產權保護，《紐時》的官司，相信亦為各國政府敲響了一記警鐘。

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