明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：《紐時》狀告科技先驅 影響人工智能業深遠

【明報社評】近年全球掀起人工智能（AI）熱潮，但也引發知識產權爭議。2023年最後一周，美國《紐約時報》將開放人工智能研究中心（OpenAI）及其主要投資者微軟公司（Microsoft）告上法庭，指控兩間公司未經授權使用該報數以百萬計文章，訓練ChatGPT等聊天機械人，侵犯知識產權。這宗官司被形容是新聞界翹楚對科技業先驅打響的「第一槍」，為傳媒業與互聯網巨頭多年的互聯網利益爭奪戰開闢了一條「新戰線」，對於未來的傳媒生態乃至AI發展都有深遠影響。

《紐時》起訴書指，OpenAI和微軟旗下的聊天機械人吸納了該報幾百萬篇原創報道，不僅將原報道逐字逐句地「複製」給提問的用戶，還模仿其寫作風格，對文章提煉、總結，被當作可靠消息來源。這些做法分流了原本會流向該報網站的流量，令其損失廣告和訂閱收入。該報的聲明指出，「在不付費情况下使用《紐時》內容，來創造替代《紐時》並搶走其讀者的產品，並不具有『變革性』」。

免費使用內容搶讀者

Open AI被指非變革

生成式人工智能（Generative AI，又稱生成式AI）的數據訓練，要滿足數據的數量、多樣性、領域特定性、實時性、平衡性、合規性以及多語言性等多種需求，其中數據來源合規性，主要是指其收集的數據應以合法、正當方式取得。

數據庫訓練的侵權法律風險，涉及署名權、修改權等問題，亦無法做到百分百獲準確授權合法取得內容，而利用「網絡爬蟲」（web crawler）技術攫取網上數據，更是生成式AI最常用的數據收集手段。美國對AI的規管模式，現時主要依賴社會輿論、企業自律、司法和行政系統事後回應來解決知識產權爭議。去年7月，美國7間大型AI公司與聯邦政府簽署協議，承諾採取自願監管措施管理AI技術開發的法律風險，包括為AI生成內容添加數字水印、制定透明的知識產權保護政策等。

站在公共利益立場，公衆受益於AI科技產品服務，享受到社會整體福祉的提升；同時，保障傳統知識產權體系，令知識產權價值保持穩定，其成果能夠在市場流通賦值。當人工智能時代到來，傳統的知識產權規則遇到挑戰，必須在兩者之間求取平衡。

OpenAI和微軟均聲稱，他們是依據互聯網治理中的「合理使用」（Fair use）原則來訓練其AI工具。所謂「合理使用」，美國版權局的定義是，需要在原先內容中增加某種新的、有進一步目的或特性的事物。一般而言，「合理使用」須符合非商業用途、適度複製、不侵犯原作品市場價值等元素。對此，英國《泰晤士報》指出，免費使用需付費報章雜誌的內容，用於自身產品，以替代對方、吸收並轉移其讀者，這並非「合理使用」。收費閱讀近年已成為傳媒為應對挑戰、擁抱互聯網新科技的生存之道。截至去年11月，《泰晤士報》電子報訂閱量為941萬份，《紐時》則有1010萬人訂閱。

AI開發商運用網上新聞報道、文學作品等內容訓練聊天機械人，吸引源源不絕的資金。OpenAI最新融資估值逾800億美元，微軟承諾投資130億美元，並將OpenAI技術引入自家搜尋引擎Bing。

過去10年間，Google與facebook等互聯網巨擘，雖然有助出版業增加流量，卻同時蠶食網上廣告收入，並透過演算法控制網上流量。ChatGPT問世一年多來，傳媒業積極探討生成式AI帶來的法律、財務與新聞生態影響，各師各法，掙扎求存。去年起，美國有線電視新聞網絡（CNN）在其網站添加程式碼，阻止OpenAI以「網頁爬蟲」技術掃描其網站內容；包括美聯社及政治新聞網媒Politico的母公司德國Axel Springer報業集團在內的部分傳媒，則與OpenAI達成內容授權協議。

《紐時》今次興訟，亦是在授權談判未果之後，才被迫拿起法律武器，只是想得到公平的補償。該報聲明強調，生成式AI影響大眾與新聞業的力量同樣不容忽視，因為「憑藉高成本和可觀專業知識報道、編輯、查核事實，才產生這些獨立新聞與內容」，如這些素材用於商業利益，理應得到原始來源許可。該報聲稱，對新聞工作投入龐大資源，如果收入減少，為重要深度報道投入時間與資源的記者亦將減少，許多新聞故事或無人發掘，社會將因此付出龐大代價。

商業用途不算合理使用

知識產權官司陸續有來

《紐時》興訟只是生成式AI開發商面對的最新侵權指控，在此前一周，包括普立茲獎得主、電影《奧本海默》編劇在內的11名美國作家，亦入稟起訴OpenAI和微軟，指控其濫用他們的作品來訓練聊天機械人ChatGPT，要求索償；去年9月，包括《姊姊的守護者》（My Sister's Keeper）作者在內的10多名小說家也起訴了OpenAI，而另一批作家正在起訴facebook和Instagram母公司Meta，指控其使用他們的作品來訓練人工智能模型Llama 1和 Llama 2。預料AI業面臨的侵權官司，還將陸續有來。

ChatGPT掀起旋風一年多來，人工智能的未來走向已成為舉世矚目的問題，惟各國將主要焦點放在技術濫用、失去控制等風險，較少關注其知識產權風險。兩個月前在英國召開的人工智能安全峰會，聚焦討論的五大目標，無一關乎知識產權保護，《紐時》的官司，相信亦為各國政府敲響了一記警鐘。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞