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社評

2024年明報元旦獻辭：全球化逆風颳起 地球村治絲益棼 ／世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰

2024年元旦伊始，去舊迎新，回首2023年，紛繁世事，不僅未見梳理清晰，更有治絲益棼之勢，人類理性應對處理問題的能力，並未突顯。展望今年，現實之殘酷和不穩定、不確定情况更多，事態怎樣演變，深度考驗着人類智慧。

殘酷現實 兩場戰爭

逆全球化當道，過去一年，美國在維繫其全球霸權思維主導下，推展重組國際格局，國與國之間、區域之間、供應與需求之間，因而盡多出現扞格失衡，顯示世局熱點，直接或間接都與美國有關。

首先，俄烏戰火未熄，將近20個月，俄羅斯佔據烏東土地之後，未謀全面侵奪，烏克蘭在美西方支援下，去年展開的反攻，未能驅走俄軍，在軍事上，美西方專家都認為烏克蘭已經不可能成功。這場戰爭，俄烏軍民傷亡都已經10萬計，特別是烏克蘭飽受重創，人口大量流失，城市頹垣敗瓦，軍事上難有希望，現實上「為何而戰」，或許是烏克蘭需要思考的問題。隨着美西方對繼續支援已見疲累，單憑烏克蘭一己之力，難以長期與俄羅斯硬扛下去，或許俄烏之戰轉捩點已露苗頭。世人都期望俄烏息戰。

其次，去年10月下旬，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列，牽動中東整體情勢，以色列將事態上升到「第二次獨立戰爭」的層次，誓言「我們將拯救自己的國家」，攻入加沙，目標為報復性地消滅哈馬斯武裝。戰火所至，加沙地區成為人間煉獄。以色列為了擊殺哈馬斯武裝成員，以軍無差別地狂轟濫炸，醫院、難民營也不放過，死傷枕藉，巴人所受苦難，慘不忍睹；以色列禁令之下，加沙地區物資匱缺，200多萬巴勒斯坦人，其中八成流離失所，一幕活生生的人道大災難，在全球人們眼皮底下上演，政客們卻仍然顧左右而言他，任由加沙成為殺戮戰場。政客的虛偽嘴臉，再一次徹底暴露出來。

加沙殺戮何時了，考驗着人類的良知，如果地緣政治、利益算計仍然是政客首要考慮，容許以軍繼續肆意妄為，則所謂中東和解、和平，只是偽君子的遮羞布而已。

俄烏之戰和加沙殺戮以外，今年兩場選舉，結果將影響深遠。

美台換屆 兩場選舉

今年底，美國將舉行總統換屆選舉，雖云美國全球戰略在維持其霸權地位，無論哪一個政黨執政，基本上都不會偏離此一目標，不過，美國由什麼力量主導，內外情勢或許會不一樣。特朗普和拜登執政之不同，特別就地緣政治和安全事務，情勢迥異，例如，特朗普任內，美國未涉及地區軍事衝突，拜登首任未滿，已經主導着俄烏衝突，以色列在加沙的所作所為，若無美國默許，也不會殺戮得如斯慘烈；至於美國以「競爭」之名，圍堵遏制中國之實，拜登之於特朗普，亦過之。民調顯示，迄今換屆選情，特朗普領先拜登，明年之後誰將主宰美國，存在大量變數，即使在競選過程中，民主、共和兩黨為競爭而拋出的執政後政策取向，已經會觸動情勢。美國換屆選舉成為世局不確定因素，將備受關注。

另一個是12日之後（1月13日）的台灣換屆選舉。美國操作「台灣牌」對付中國，正在武裝台灣；台灣歷經李登輝，民進黨陳水扁、蔡英文執政，對內強化與中國大陸疏離，對外配合美國，島內整體氛圍趨向拒絕統一。今次選舉，民進黨賴清德競逐總統大位，民調顯示持續領先，特別是所謂「藍白合」破局之後，賴清德、蕭美琴組合，被認為勝望甚高。觀乎賴蕭二人，長期以來躬親力行推動台獨，設若他們當選，台灣會是怎樣的光景？全球、特別是炎黃子孫密切關注。中國表明「台獨」就是戰爭，島內不少人認識到今次選舉結果，若民進黨繼續執政，縱使兩岸未至即時兵戎相見，情勢難免惡化。期望中國在復興過程中，可以避過戰爭一劫。

相對於俄烏、加沙地區兩場軍事衝突和美國、台灣兩場選舉的不穩定和不確定，審視東南亞整體和平發展格局，令人倍加珍惜。這些年，東南亞得益於和平環境，東盟諸國政治穩定，經濟持續發展，已經成為全球經貿重要板塊。中國以親誠惠容方針，構建與東盟互動關係，奉行共商、共建達至共贏，期望中國就南海與部分東盟國家的爭議，能夠在互諒、互讓下妥善處理。瞻望前景，只要中國和東盟堅持和平主導，共同發展，成果將會更加豐碩，在舉世阻險惡濁之間，成為一方繁榮淨土。

東盟淨土 倍加珍惜

至於香港，4年前反修例風暴之後，被美西方一些國家作為阻遏中國發展的抓手，香港面臨政經環境轉變的深度與廣度，前所未見，挑戰十分嚴峻。值得注意的是，香港實施「一國兩制」不變，中央政府強調香港的獨特性，並要發揮香港的獨特優勢，就中國發展起到獨特作用。中國經濟持續發展，綜合國力不斷增強是必然趨勢，只要香港利用好政經環境特殊優勢，確保法治不墜，融入國家發展大局，目前的挑戰不難紓解，並將重新煥發耀目光芒。

冷戰結束後，美國主導推動全球化，所謂地球村合理分工、資源流通、共同發展等關鍵詞，穿透全球；隨着中國崛起，美國為保霸權地位，全球化已拋諸腦後，保護主義抬頭，數年來世局演變，雖云美國綜合國力有趨降之勢，惟其攪動世局，仍有翻手為雲、覆手為雨之力，於是大國角力、拉幫結派、小院高牆、打壓遏制、脫鈎斷鏈等，成為新的關鍵詞；逆全球化的結果，世局碎片化，各國、區域之間盡多間隔，窒礙了合理正常互動，對發展產生負面影響。放眼中長期，人類命運共同體受制於美西方的利益盤算，舉世難望有類如全球化的最大公約數得以跨越國界，穿透全球。

穿透全球 期望重現

際此全球化逆風底下，美國樂壇天后Taylor Swift獲《時代》雜誌選為年度人物，被認為蘊含着一定意義：就是「真實」的穿透力，並非政治和利益算計可以封擋。Taylor Swift的時代巡迴演唱會（The Eras Tour）廣受歡迎，所到之處，各國領袖和城市首長爭相與會。世局蜩螗，暫時看不到有什麼力量可以扭轉渾沌局面，期望再有一股真實穿透力，可以跨越國界，為人類帶來和平、和諧、繁榮和幸福，在此之前，且讓Taylor Swift的真實聲音、真實自我，並將自身故事編成的全球傳奇，為國際大家庭帶來迫切需要的喜悅。

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