社評：人大審議法規新承諾 配以輿論監督才奏效

廢除違憲法律修訂法規

被動審查不如主動出擊

全國人大常委會對於中央部門和各地方制定的法律與法規，有審查制度，審查這些法律法規是否符合憲法和上位法，發現問題，可以責成這些立法機關改正，甚至撤回。過去多年，其實是恪盡其職的，比如2019年廢除了《收容教育辦法》，該行政法規賦予公安局對嫖娼賣淫人員未經審判，可以將違反法規人員「收容」六個月到兩年。2022年開始執行新的人身損害賠償辦法，由原來執行的城鎮與農村人員分開兩種賠償標準，經過司法解釋後統一為一個標準。以及居民小區（屋苑）業主委員會可以按照物業管理公司要求，拒絕未交物業管理費的業主出席業主大會，2021年《民法典》通過後，全國人大常委會審查這條法規，認為是不符合《民法典》對私人擁有物業權利的規定，責令廢止這種做法。

全國人大法工委主動廢除違憲的法律法規，是由於這些法律法規不符合社會發展的變化，或者這些法律法規所根據的上位法已經作出修改，但法律法規沒有按照變化及時清理。部分是發現有些地方出於保護地方政府的利益，故意「放水」或者「打擦邊球」。據2022年的報告，此前五年，累計督促推動制定機關修改完善或者廢止各類規範性文件約2.5萬件。人大法工委審查的法律法規，部分是來自制定法律法規的機關送審備案，部分是主動審查，部分是來自公民或者社會組織提出而審查。

人大法工委的報告表示，審查並修訂是出於「有錯必糾」，以及「應審盡審」的原則，這個說法毋庸置疑。然而，該報告稱，「有件必備」的目標要求已經實現，備案審查已經做到監督全覆蓋，可能是言過其實。若然已經做好，而今全國人大常委會就無需通過決定去完善和加強。

沒有完善和需要加強的原因是，法工委是被動地接受制定法律法規的中央部門以及地方政府將法律法規送審。目前很多地方政府都有立法權，全國這麼大，文山會海情况又很嚴重，送審的法律法規以「海量」計，必定會出現漏網之魚。主動審查也只能是針對重大法律或者影響範圍廣的法規。而且，在審查過程中，對法工委採取的手段沒有規範的要求，所得出的結果也就未必嚴謹。

承諾改善審查方法

保障建議審查渠道

全國人大常委通過的「決定」，按照這些未盡人意的地方加以規範和要求，所有法規，必須按時送全國人大常委會備案，審查原則是看是否違憲、是否違反上位法、是否違反法定程序、是否超越許可權，減損公民、法人和其他組織權利或者增加其義務、以及採取的措施與其目的是否符合比例原則。同時，要保障民眾對國家立法和監督工作的知情權、參與權、表達權、監督權，審查法律法規要通過座談會、論證會和走訪調研等多種方式，聽取利益相關方及專家學者的意見。審查完成後，及時向審查建議人回饋。備案審查工作情况報告在常務委員會公報和官方網站發表。

這些一系列的改善和加強的措施，白紙黑字寫在全國人大常委會的「決定」，是一個對全國人民的莊嚴承諾，但是否能夠切實執行，並不取決於兌現承諾的誠意，而是要看監督的手段是否有效。「決定」表示，所有審查結果都會送交全國人大常委會專門委員會審議或備案，但這種監督還是不能避免官官相護的陋習。

監督方來自於兩個方面是最有效的，一是申訴方，根據官方公布，2017年2022年，公民及社會組織提出審查建議的法律法規達到17,769件，他們主動提出申訴，對於審查的結果是否滿意，對審查的過程是否公正，他們最有發言權。而他們的意見能夠公開充分表達，才能體現監督的作用。另一個有效監督方是新聞媒介，他們是否能夠關注並發揮輿論監督的作用，至關重要。

最近媒體上對於全國法庭將判決文書上載到官方指定的「全國判決文書網」數量有所減少，指出這是顯然違背了最高人民法院2016年的規定，雖然最高人民法院作出回應，民間對此仍有議論，是輿論監督的一個典型例子。全國人大法工委是否會就此主動審查監督，看法規與執行情况，是否符合最新「決定」所作出的承諾，成為測試最新「決定」的試金石。

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