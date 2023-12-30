社評：人才陸續來港增添新血 融入香港課題盡早研究

高才優才不再是阿燦

南北一家親有待探討

特區政府為應對人口老化、移民潮， 以及發展高新科技產業，推出多種優才、高才等搶人才計劃，出乎意料地大受歡迎，申請宗數屢創新高，批准的個案已經陸續抵達香港「報到」，還帶來一個意外的收穫，為新生荒的學校填補空缺。據統計處公布數字，今年中香港人口有749.8萬，新增人口當中相信有14.3萬是通過搶人才計劃來港。而申請者還在增加，相信來年還會有更多的新移民陸續抵埗，為香港增添新血。

新移民在香港的形象不斷變化，上世紀60、70年代偷渡來香港的新移民，「阿燦」的形象深入民心，這些被描繪成無學識、愚昧無知、急功近利的新移民，幾乎都是負面印象。其實，這些只不過是一個時代的片段，香港的人口歷史，經歷過多次大規模人口遷徙，主要原因是內地發生政治動盪，太平天國運動有一大批人來港避難，政局回穩後又買棹回鄉。辛亥革命前後，香港成為革命軍與保皇黨爭奪政治地盤的地方，同時也帶來大量移民，人口從1906年的32.6萬，增加到1916年的53萬。解放戰爭也為香港帶來人口膨脹，1950年急增到220萬人，這些主要是反共、懼共政治立場的人，為香港帶來的反共文化，影響深遠。

這次通過優才、高才計劃來港的新移民，從數量上相比於前述時期的比例，微不足道，不能相提並論。這批新移民的特點以及來港動機，跟過去的新移民也有天壤之別，高才的其中一類，申請條件是已經有年薪250萬元的收入，其他則必須有三年工作經驗或者在全球頂級大學畢業，他們來港的動機，部分是為自身職業生涯拓寬機會，很多則是為了給子女提供一個較好的教育機會。

這些高學歷、高收入的群體，雖然絕對數量不多，但集中在幾個職業的圈子，在比例上也會很顯眼。由於文化背景，以至使用語言與本地人有差異，而且他們在數量上達到足夠的臨界點，很有可能會「自成一國」，跟本地人老死不相往來。上世紀60年代有一部電影《南北一家親》，該片以雙語（普通話和廣東話）並行，訴述來自北方的家庭，跟本地家庭交往，中間有過爭執，最後以大團圓結局。這種局面是否會發生在今天的香港，是一個值得關注的問題。

或許這些都是多慮，因為這個計劃沒有「坐移民監」的居港時間限制，很多高才、優才，來香港換了身分證後仍然留在內地工作，又或者他們貪圖特區護照，居港滿七年後就移居海外，因為這類人才在全球任何地方都吃香。此外，還有一些藉移民「走資」，來港只是尋求一個跳板。這些都有待特區政府不斷完善搶人才計劃。

人才來港後能否安居樂業，選擇今後以香港為家，文化融合是整個香港都需要考慮的問題。新移民如何融入香港，本地人如何吸收他們，雙方都不應「以鄰為壑」，甚至互相排斥，大家抱着開放包容的心態，才能共融共進，孕育出一套新的可持續的香港文化。

新移民可以發揮特長

政府應制定融合政策

一些學校對此有所準備，一方面讓內地新生發揮他們普通話的特長，培訓他們以普通話做司儀，另一方面安排本地生教導他們廣東話，讓他們更快更好地融入學校環境。這些做法，社區機構也可以針對內地來港家庭開展一些活動，讓他們盡快融入鄰里。

關鍵的工作必須由政府主導，首先是做研究，調查這些高才優才來港的動機，了解他們的需要，才能制定出令他們「把根留住」的政策。這些新移民無論從工作業務上或者個人關係的因素，都會頻繁往來香港與內地之間，通關手續是否可以改善，跨境車牌是否可以增加，這些都有待政府主動出招。還要研究這些人才對香港的期望，才能制定出一套文化政策，資助什麼機構辦什麼活動，讓新移民與本地人融合。過去新移民來了，任由他們自生自滅，並非對待這些高才優才的適切做法。

香港要發展高新科技和各類創新金融業務，急需大量人才，本地培訓以及吸收外來力量雙管齊下，才能滿足需要。搶人才政策已經奏效，留住本地人才以及新移民，則未見政府良策，這個關係到經濟結構轉型，以及社會和諧的大問題，政府以及社會各界都必須有足夠的重視。

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