社評：人才陸續來港增添新血 融入香港課題盡早研究

【明報社評】特區政府搶人才計劃獲得成功，今年頭11個月有8萬人通過各種人才計劃來港，還帶來近7萬家眷，為不少學校填補空缺。這批高學歷、高收入的群體究竟是以香港作為跳板，還是選擇以香港作為永居地，取決於他們能否融入香港大家庭，而他們與本地人相互交融下將會產生什麼樣的新文化，取決於香港如何從新移民中吸收新的文化元素去孕育一套新的社會文化。特區政府搶到人才後不能像過去般讓新移民在「野生環境」中自我調和，應該及早制定文化融合的政策。
高才優才不再是阿燦
南北一家親有待探討
特區政府為應對人口老化、移民潮， 以及發展高新科技產業，推出多種優才、高才等搶人才計劃，出乎意料地大受歡迎，申請宗數屢創新高，批准的個案已經陸續抵達香港「報到」，還帶來一個意外的收穫，為新生荒的學校填補空缺。據統計處公布數字，今年中香港人口有749.8萬，新增人口當中相信有14.3萬是通過搶人才計劃來港。而申請者還在增加，相信來年還會有更多的新移民陸續抵埗，為香港增添新血。
新移民在香港的形象不斷變化，上世紀60、70年代偷渡來香港的新移民，「阿燦」的形象深入民心，這些被描繪成無學識、愚昧無知、急功近利的新移民，幾乎都是負面印象。其實，這些只不過是一個時代的片段，香港的人口歷史，經歷過多次大規模人口遷徙，主要原因是內地發生政治動盪，太平天國運動有一大批人來港避難，政局回穩後又買棹回鄉。辛亥革命前後，香港成為革命軍與保皇黨爭奪政治地盤的地方，同時也帶來大量移民，人口從1906年的32.6萬，增加到1916年的53萬。解放戰爭也為香港帶來人口膨脹，1950年急增到220萬人，這些主要是反共、懼共政治立場的人，為香港帶來的反共文化，影響深遠。
這次通過優才、高才計劃來港的新移民，從數量上相比於前述時期的比例，微不足道，不能相提並論。這批新移民的特點以及來港動機，跟過去的新移民也有天壤之別，高才的其中一類，申請條件是已經有年薪250萬元的收入，其他則必須有三年工作經驗或者在全球頂級大學畢業，他們來港的動機，部分是為自身職業生涯拓寬機會，很多則是為了給子女提供一個較好的教育機會。
這些高學歷、高收入的群體，雖然絕對數量不多，但集中在幾個職業的圈子，在比例上也會很顯眼。由於文化背景，以至使用語言與本地人有差異，而且他們在數量上達到足夠的臨界點，很有可能會「自成一國」，跟本地人老死不相往來。上世紀60年代有一部電影《南北一家親》，該片以雙語（普通話和廣東話）並行，訴述來自北方的家庭，跟本地家庭交往，中間有過爭執，最後以大團圓結局。這種局面是否會發生在今天的香港，是一個值得關注的問題。
或許這些都是多慮，因為這個計劃沒有「坐移民監」的居港時間限制，很多高才、優才，來香港換了身分證後仍然留在內地工作，又或者他們貪圖特區護照，居港滿七年後就移居海外，因為這類人才在全球任何地方都吃香。此外，還有一些藉移民「走資」，來港只是尋求一個跳板。這些都有待特區政府不斷完善搶人才計劃。
人才來港後能否安居樂業，選擇今後以香港為家，文化融合是整個香港都需要考慮的問題。新移民如何融入香港，本地人如何吸收他們，雙方都不應「以鄰為壑」，甚至互相排斥，大家抱着開放包容的心態，才能共融共進，孕育出一套新的可持續的香港文化。
新移民可以發揮特長
政府應制定融合政策
一些學校對此有所準備，一方面讓內地新生發揮他們普通話的特長，培訓他們以普通話做司儀，另一方面安排本地生教導他們廣東話，讓他們更快更好地融入學校環境。這些做法，社區機構也可以針對內地來港家庭開展一些活動，讓他們盡快融入鄰里。
關鍵的工作必須由政府主導，首先是做研究，調查這些高才優才來港的動機，了解他們的需要，才能制定出令他們「把根留住」的政策。這些新移民無論從工作業務上或者個人關係的因素，都會頻繁往來香港與內地之間，通關手續是否可以改善，跨境車牌是否可以增加，這些都有待政府主動出招。還要研究這些人才對香港的期望，才能制定出一套文化政策，資助什麼機構辦什麼活動，讓新移民與本地人融合。過去新移民來了，任由他們自生自滅，並非對待這些高才優才的適切做法。
香港要發展高新科技和各類創新金融業務，急需大量人才，本地培訓以及吸收外來力量雙管齊下，才能滿足需要。搶人才政策已經奏效，留住本地人才以及新移民，則未見政府良策，這個關係到經濟結構轉型，以及社會和諧的大問題，政府以及社會各界都必須有足夠的重視。