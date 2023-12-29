社評：粵港澳大灣區9+2 加號需靠中央推

大灣區新定位新任務

粵港澳都難獨挑大樑

粵港澳大灣區是國家區域發展的國家戰略，是港澳地區融入國家發展大局的切入點。國家主席習近平今年四月在廣東視察時再次為大灣區定位，要「使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高品質發展的示範地、中國式現代化的引領地」。新的提法，實際上是對建設大灣區的要求，任務和時間迫切性都有所提高。

香港發生社會事件和全國疫情，延誤大灣區建設，非戰之罪，撇開這些因素，建設大灣區有難以踰越的藩籬，廣東的九個城市加香港和澳門，實行一國兩制三個關稅區、三種貨幣和三個法域，融合難度之大，可想而知。箇中「奇特」的狀况，其他灣區沒有，長三角經濟圈或者京津冀經濟圈也不會有。

然而，畏難避事從來不是大灣區官民的作風，過去經歷過多少次的困難，都是以迎難而上的精神殺出一條血路。但除了結構性的制度障礙，有些實際情况也成為建設大灣區的屏障。中央下達的指令，廣東省政府不會有異議，只會認真落實執行，然而，出於「聽命」而推進大灣區建設，也會有很多局限。廣東有上交稅收的任務，實施港人港稅政策，就要少收稅金；前海要預留一些地塊專門給港商洽購，就會削弱市場定價的能力；香港專業人士到廣東執業就會減低本地專業人士的就業機會；橫琴本來是珠海的屬地，現在要跟澳門官員「共管」，就要制定一些額外的管理機制。廣東省官員並非畏難避事，但要主動積極承擔額外的任務，也需要「誘因」。

香港擁有無可替代的國際金融中心地位，是人民幣走向國際化必要的抓手，卻因此而以「驕子」自居被寵壞，從2003年中央提出CEPA開始，不斷伸手要特殊照顧。最近被賦予發展國際創新科技中心地位，憑自身的實力是可以取得成績的，但要成為廣州-深圳-香港科技走廊的一員，卻又顯得「格格不入」。雖然如此，香港即使有雄心壯志參與建設大灣區，也會遇到「無力」感，因為特區政府官員，對於國家的整套行政管理體系，即使派遣官員到國家行政學院進修學得制度之形，也不可能理解實際操作之實，要求特區政府主動提出建設大灣區的意見和建議，實則有點「強人所難」。

大灣區9+2的另一個城市澳門，由於其社會結構單一、人口少，行政管理能力也不可能跟大城市或者一個省相提並論，所以對於中央提出的任何政策，都是「樂見其成」，隨時準備「搭大灣區的便車」。

中央出手給以誘因

三地分工要求具體

不能說粵港澳三地各自為政，但要三地政府協調合作，必須要有機制的保障。中央過去曾經嘗試過一種新的管理模式，成立粵港澳大灣區建設領導小組，組長由主持港澳工作的國務院常務副總理韓正擔任，組員包括港澳地區的兩位特首，這是首次在中央層面設置機構，由港澳的官員參與。但這個模式顯然不能發揮作用，不知道是否因為兩位特首未能發揮「領導」的作用抑或是別的原因，現在得知的是，這個建設領導小組，已經被新成立的「中央區域協調發展領導小組」取代。

既然粵港澳三地都難以「獨挑大樑」，而且還存在龍頭地位之爭，中央出手是別無選擇的唯一選項。目前推出的各個文件，都是由發改委制定，而且是以誘因成其事，比如「前海總規」以服務香港為目標，深圳可以換取前海的面積和權限擴大，相信以這種模式來促進大灣區融合的成功幾率將會大大提高。

國家發改委黨組成員郭蘭峰昨天在記者招待會上介紹大灣區的四個文件時表示，「橫琴規劃」對在橫琴就業的澳門居民數、在橫琴生產經營的澳資企業數，以及在橫琴的澳資產業增加值等指標，都有具體要求。此前公布的「前海總規」，對支持香港金融機構在前海設立研發中心、數據中心、運營中心等，都有具體要求。這種中央定調，嚴格分工、具體指標的管治模式，今後將會陸續有來。

香港以粵港澳大灣區切入融入國家發展大局，是指定動作，也是對香港今後有長足發展的有利因素，勢在必行，但如何監督執行，用形象化的說法，就是大灣區9+2，這個加號必須要由中央來劃定，希望這種做法可以加速大灣區建設，於國於港都是好事。

■歡迎回應editorial@mingpao.com