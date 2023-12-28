社評：維護香港獨特性 投資移民招富人

吸引海歸東南亞富人

引導資金助創科發展

2003年10月，特區政府曾推出「資本投資者入境計劃」，投資門檻初為650萬元，之後上調至1000萬元，有關計劃實施12年，2015年1月叫停，合共批出約3.5萬宗申請。事隔差不多9年，政府決定再推投資移民計劃，最快明年中推出，除了申請門檻提高，方案具體設計與目標對象，也跟原計劃有一些分別。

有別於舊計劃原先以吸引內地富豪為主，新計劃主要對象是外國人（例如東南亞富人），以及已取得外國永久居民身分的中國籍人士。投資移民來港門檻為3000萬元，當中最少2700萬港元須投資於金融資產又或工商廈一類「非住宅房地產」，另外也要向政府成立的「香港投資管理有限公司」所訂投資組合，投資至少300萬元，支持本港創科等重點行業。置業方面，申請人不能以購買住宅作為達至投資門檻的手段，但政府為吸引外來人才而實施的買家印花稅「先免後徵」安排，同樣適用於投資移民身上。申請人投資移民獲批後，可在港逗留兩年，期滿後可申請延期，住滿7年即可申請成為香港永久居民；若不在港常住，但符合財務要求不少於7年，亦可申請在港「無條件限制」逗留，並自由處置其投資資產。

今年港股表現疲弱，恒指拾級而下，成交量顯著萎縮；樓市方面，昨天差估署最新數字顯示，樓價連跌7個月，上月私樓售價指數跌至近7年新低，今年首11個月，樓價累跌近5.6%。重開投資移民大門，若能汲取往昔經驗趨利避害，可以為市場注入更多活水。住宅房地產事關民生，不適合直接開放外來投資，大多數地方的投資移民計劃，也不包括投資住宅物業。廿年前特區政府推出投資移民計劃，容許以買樓作為投資，實際效果是助長樓市炒風，當局後來亦要提出修訂，2010年底起，內地人不能再藉買樓移居香港。現在特區政府重推投資移民計劃，當然要避免重蹈覆轍。採取買家印花稅「先免後徵」的做法，其實已照顧了投資移民的置業需要，對於提振本地豪宅市道和樓市整體氣氛，相信也有一定幫助。

當然，新計劃能夠吸引多少資金，關鍵仍得看有多少人申請。放眼世界，很多國家都有投資移民計劃。3000萬港元的申請門檻，在區內其實不算特別高。舉例說，新加坡的投資移民計劃，以1000萬坡幣為門檻，相當於要投資5000萬至6000萬港元。澳洲和日本等地的投資移民門檻，金額要求雖低於香港，但值得留意的是，日本投資移民計劃，還有懂日文及營商經驗等方面的要求，隨時難倒不少人；澳洲在爭取東南亞投資移民方面，雖有地理和門檻金額上的優勢，但對不少東南亞華人而言，能夠在以華人為主的社會生活，還是格外有親切感，起碼不用擔心種族歧視。特區政府今次推出的投資移民計劃，對這類人士應有一定吸引力。

本港奉行簡單稅制，投資產品多元化，加上資金自由流動，以及政局回復穩定，凡此種種，都是有利吸引投資移民的因素；另外，新計劃並無要求投資實業，而是以股票等金融產品為主，套現相對容易，對於有意投資移民者，相信亦有「加分」作用。對香港而言，新計劃其中一個可取之處，是加入了引導部分資金流向創科等重點行業的元素，至於可以起到多大支持作用，還看新設立的「香港投資管理有限公司」能否慧眼識新星，選擇合適投資對象，確保投資管理妥當，具體操作細節制定得好不好，將有決定性的影響，一切有待公司日後再作公布。

致力維護獨特性

香港仍有吸引力

中美角力激烈，為本港經濟和金融市場帶來巨大挑戰，地緣政治風險，確有可能影響投資移民來港意欲，惟不可不提是中美關係因素，同樣驅使很多在美發展的華商和專業人士，寧願當「海歸」，而香港正是他們一個移居的選擇；另外，中國與東南亞經濟扣連日益緊密，很多東南亞商人與內地有生意往來，投資移民香港也是一個值得考慮的選擇。倘若香港沒有一國兩制，就不可能有這樣的吸引力。財庫局長許正宇表示，舊投資移民計劃下，平均每年約有4000人申請，若以新計劃3000萬元投資額計算，一年可為本港帶來1200億元新資金。有關估算會否太樂觀，現在言之尚早，當局若想吸引更多投資移民，最重要是讓他們看到來港生活的好處。香港的獨特性，不僅在於國際化、重法治，更在於社會多元開放。當局需要多讓外界看到，新時期的香港，仍是一個兼收並蓄和包容的城市。

■歡迎回應editorial@mingpao.com