明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：維護香港獨特性 投資移民招富人

【明報社評】香港樓股皆疲，政府早前公布的「新資本投資者入境計劃」（下稱新計劃），向區內富裕人士招手，部分業界人士憧憬，可以提振本港股市及房地產市道，然而當前香港所需要的，可不止是吸引資金和充實人口，更要推動經濟升級轉型，新計劃規定申請者須將部分資金投資於創科等重點行業，屬於合適做法；房地產投資限於非住宅物業，也屬保障本地民生之舉。新計劃以3000萬元為入場門檻，附帶條件也不算嚴苛，相信可以吸引一些「海歸」人士，以及與內地有生意往來的東南亞商人申請，當然，特區政府亦要致力維護香港多元開放，讓區內富裕人士樂意以港為家。

吸引海歸東南亞富人

引導資金助創科發展

2003年10月，特區政府曾推出「資本投資者入境計劃」，投資門檻初為650萬元，之後上調至1000萬元，有關計劃實施12年，2015年1月叫停，合共批出約3.5萬宗申請。事隔差不多9年，政府決定再推投資移民計劃，最快明年中推出，除了申請門檻提高，方案具體設計與目標對象，也跟原計劃有一些分別。

有別於舊計劃原先以吸引內地富豪為主，新計劃主要對象是外國人（例如東南亞富人），以及已取得外國永久居民身分的中國籍人士。投資移民來港門檻為3000萬元，當中最少2700萬港元須投資於金融資產又或工商廈一類「非住宅房地產」，另外也要向政府成立的「香港投資管理有限公司」所訂投資組合，投資至少300萬元，支持本港創科等重點行業。置業方面，申請人不能以購買住宅作為達至投資門檻的手段，但政府為吸引外來人才而實施的買家印花稅「先免後徵」安排，同樣適用於投資移民身上。申請人投資移民獲批後，可在港逗留兩年，期滿後可申請延期，住滿7年即可申請成為香港永久居民；若不在港常住，但符合財務要求不少於7年，亦可申請在港「無條件限制」逗留，並自由處置其投資資產。

今年港股表現疲弱，恒指拾級而下，成交量顯著萎縮；樓市方面，昨天差估署最新數字顯示，樓價連跌7個月，上月私樓售價指數跌至近7年新低，今年首11個月，樓價累跌近5.6%。重開投資移民大門，若能汲取往昔經驗趨利避害，可以為市場注入更多活水。住宅房地產事關民生，不適合直接開放外來投資，大多數地方的投資移民計劃，也不包括投資住宅物業。廿年前特區政府推出投資移民計劃，容許以買樓作為投資，實際效果是助長樓市炒風，當局後來亦要提出修訂，2010年底起，內地人不能再藉買樓移居香港。現在特區政府重推投資移民計劃，當然要避免重蹈覆轍。採取買家印花稅「先免後徵」的做法，其實已照顧了投資移民的置業需要，對於提振本地豪宅市道和樓市整體氣氛，相信也有一定幫助。

當然，新計劃能夠吸引多少資金，關鍵仍得看有多少人申請。放眼世界，很多國家都有投資移民計劃。3000萬港元的申請門檻，在區內其實不算特別高。舉例說，新加坡的投資移民計劃，以1000萬坡幣為門檻，相當於要投資5000萬至6000萬港元。澳洲和日本等地的投資移民門檻，金額要求雖低於香港，但值得留意的是，日本投資移民計劃，還有懂日文及營商經驗等方面的要求，隨時難倒不少人；澳洲在爭取東南亞投資移民方面，雖有地理和門檻金額上的優勢，但對不少東南亞華人而言，能夠在以華人為主的社會生活，還是格外有親切感，起碼不用擔心種族歧視。特區政府今次推出的投資移民計劃，對這類人士應有一定吸引力。

本港奉行簡單稅制，投資產品多元化，加上資金自由流動，以及政局回復穩定，凡此種種，都是有利吸引投資移民的因素；另外，新計劃並無要求投資實業，而是以股票等金融產品為主，套現相對容易，對於有意投資移民者，相信亦有「加分」作用。對香港而言，新計劃其中一個可取之處，是加入了引導部分資金流向創科等重點行業的元素，至於可以起到多大支持作用，還看新設立的「香港投資管理有限公司」能否慧眼識新星，選擇合適投資對象，確保投資管理妥當，具體操作細節制定得好不好，將有決定性的影響，一切有待公司日後再作公布。

致力維護獨特性

香港仍有吸引力

中美角力激烈，為本港經濟和金融市場帶來巨大挑戰，地緣政治風險，確有可能影響投資移民來港意欲，惟不可不提是中美關係因素，同樣驅使很多在美發展的華商和專業人士，寧願當「海歸」，而香港正是他們一個移居的選擇；另外，中國與東南亞經濟扣連日益緊密，很多東南亞商人與內地有生意往來，投資移民香港也是一個值得考慮的選擇。倘若香港沒有一國兩制，就不可能有這樣的吸引力。財庫局長許正宇表示，舊投資移民計劃下，平均每年約有4000人申請，若以新計劃3000萬元投資額計算，一年可為本港帶來1200億元新資金。有關估算會否太樂觀，現在言之尚早，當局若想吸引更多投資移民，最重要是讓他們看到來港生活的好處。香港的獨特性，不僅在於國際化、重法治，更在於社會多元開放。當局需要多讓外界看到，新時期的香港，仍是一個兼收並蓄和包容的城市。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞