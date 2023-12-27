社評：大灣區營商環境升級 香港經濟應藉機破繭

【明報社評】國家發改委前日發布《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》（簡稱《行動計劃》），共提出7方面24條措施，其中最引人矚目的是，提出在更多粵港、粵澳口岸實施「一地兩檢」、「合作查驗、一次放行」（「兩地一檢」）等人員通關新模式，推動更多口岸實施24小時通關，支持更多符合條件的港澳私家車毋須配額多次經港珠澳大橋口岸進出廣東省，引發將吸引更多港人北上消費的憂慮。其實，港人「北上消費」已成趨勢，短期很難逆轉。而《行動計劃》提出的目標，「提升大灣區市場一體化水平和國際競爭力」，對香港來說，既有危又有機，關鍵在如何利用開拓，若能把握機會，就能突破經濟困境，破繭而出。
發改委推《行動計劃》
更多口岸24小時通關
《行動計劃》是近期國務院批准橫琴、前海兩地總體發展規劃之後，中央又一個涉及大灣區發展的政策文件。雖然文件主要是為對標《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）、《數字經濟伙伴關係協定》（DEPA）等高標準國際經貿規則，加大壓力測試，推動大灣區內廣東省9市擴大開放與制度創新，但對於特區政府及香港業界來說，亦提出新的課題。
《行動計劃》提出，經過三年努力，「粵港澳大灣區與國際通行規則相銜接的營商環境制度體系基本建立」，「市場化法治化國際化營商環境達到世界一流水平，市場互聯互通水平顯著提升」，「營商環境國際競爭力居全球前列」。如果三年後這些目標真正實現，對於市場化法治化國際化目前在大灣區居領先地位的香港來說，無疑是大好事。
《行動計劃》提出的上述「提升跨境通關便利度」與「進一步優化通關流程和作業方式」，既可能吸引更多港人北上消費，又與香港吸引更多國際遊客的目標契合。以往一些外國遊客有意作一程多站的灣區遊，卻遇到大灣區「一國兩制」下三個海關的困擾，提升通關便利，有助減少這類困擾。同時，《行動計劃》還提出，為持香港永久身分證的外國人到大灣區廣東9市洽商、作科教文衛交流活動提供長期簽證便利，研究為符合條件的廣東9市人員赴港開展商務、科研、專業服務提供更加便利的簽注安排，加快引進國際高才，「便利外籍人才申請永久居留」，對內地和香港吸引國際商旅、遊客、專才都可謂一舉兩得。
對於港商及普通港人來說，過往在「更緊密經貿關係安排」（CEPA）框架下的一些優惠，在《行動計劃》中更為明確並有提升，如「進一步取消或放寬對港澳投資者的資質要求、持股比例、行業准入等限制」，「在外商投資准入負面清單之外的領域清理取消港澳企業在招標投標、政府採購、權益保護等方面存在的差別化待遇」，「擴寬港澳居民就業創業空間。加快推動港澳居民中的中國公民依法報考大灣區內地公務員」，「探索港澳醫療保障在大灣區內跨境結算。深入推進港澳居民來往內地通行證、港澳居民居住證在政務服務、公共服務和互聯網方面的便利化應用」等，都有助解決港人在內地投資、工作、學習、生活的難題，讓港人真正享受國民待遇。
專業續推「一試三證」
多領域訂「灣區標準」
在專業方面，《行動計劃》提出，「探索推進大灣區內允許港資、澳資企業就所涉爭議選擇港澳為仲裁地」，「深化粵港澳合伙聯營律師事務所試點工作」，支持深證交所、廣州期貨交易所與港交所深化合作，「做好『債券通』之『南向通』，推動債券市場雙向開放提速」，「優化港澳專業人士在大灣區內地的職稱申報評審機制，研究在部分重點領域率先推動港澳專業人才在大灣區內地便利執業。繼續開展與港澳『一試三證』職業技能評價工作」等，對本港專業服務業來說，都提供了新的機遇。特別是本港職業訓練局（VTC）已經與內地協商合作，推出「一試三證」計劃，考生只需通過統一考試，便可取得中國、香港及國際3項專業證書認證。這類計劃，既有助提升受培訓者的就業競爭力，又可增強國際上對香港專業資格的認受性。
應該看到，《行動計劃》對特區政府和本港業界都是新的課題，需要作出新的努力，例如，「推動粵港澳大灣區身分認證、電子證照等信息資源共享互認」，實現政務服務「同事同標」方面，就需要政府數碼化升級帶動；而在「探索建立大灣區標準確認機制，在粵菜、家政、養老等領域制定實施推廣『灣區標準』」方面，本港的服務業界亦應積極參與，甚至在制定標準上爭取主導角色，既可協助內地服務業升級，亦有利於香港服務業拓展市場。
香港近期的經濟困境，既有疫後世界經濟復蘇乏力的大環境影響，更有國際地緣政治博弈的外部衝擊，而且後者的衝擊或持續更久。在不利的背景環境下，融入國家發展大局是香港經濟擺脫困境的現實必由之路。在此背景下，北上消費的趨勢恐難以逆轉。45年前，香港在內地的開放之初發揮了關鍵作用，今天，如何在保持自身特色前提下，繼續以「香港所長」，服務「國家所需」，突破經濟發展的樽頸，是對香港的最大考驗。