社評：大灣區營商環境升級 香港經濟應藉機破繭

發改委推《行動計劃》

更多口岸24小時通關

《行動計劃》是近期國務院批准橫琴、前海兩地總體發展規劃之後，中央又一個涉及大灣區發展的政策文件。雖然文件主要是為對標《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）、《數字經濟伙伴關係協定》（DEPA）等高標準國際經貿規則，加大壓力測試，推動大灣區內廣東省9市擴大開放與制度創新，但對於特區政府及香港業界來說，亦提出新的課題。

《行動計劃》提出，經過三年努力，「粵港澳大灣區與國際通行規則相銜接的營商環境制度體系基本建立」，「市場化法治化國際化營商環境達到世界一流水平，市場互聯互通水平顯著提升」，「營商環境國際競爭力居全球前列」。如果三年後這些目標真正實現，對於市場化法治化國際化目前在大灣區居領先地位的香港來說，無疑是大好事。

《行動計劃》提出的上述「提升跨境通關便利度」與「進一步優化通關流程和作業方式」，既可能吸引更多港人北上消費，又與香港吸引更多國際遊客的目標契合。以往一些外國遊客有意作一程多站的灣區遊，卻遇到大灣區「一國兩制」下三個海關的困擾，提升通關便利，有助減少這類困擾。同時，《行動計劃》還提出，為持香港永久身分證的外國人到大灣區廣東9市洽商、作科教文衛交流活動提供長期簽證便利，研究為符合條件的廣東9市人員赴港開展商務、科研、專業服務提供更加便利的簽注安排，加快引進國際高才，「便利外籍人才申請永久居留」，對內地和香港吸引國際商旅、遊客、專才都可謂一舉兩得。

對於港商及普通港人來說，過往在「更緊密經貿關係安排」（CEPA）框架下的一些優惠，在《行動計劃》中更為明確並有提升，如「進一步取消或放寬對港澳投資者的資質要求、持股比例、行業准入等限制」，「在外商投資准入負面清單之外的領域清理取消港澳企業在招標投標、政府採購、權益保護等方面存在的差別化待遇」，「擴寬港澳居民就業創業空間。加快推動港澳居民中的中國公民依法報考大灣區內地公務員」，「探索港澳醫療保障在大灣區內跨境結算。深入推進港澳居民來往內地通行證、港澳居民居住證在政務服務、公共服務和互聯網方面的便利化應用」等，都有助解決港人在內地投資、工作、學習、生活的難題，讓港人真正享受國民待遇。

專業續推「一試三證」

多領域訂「灣區標準」

在專業方面，《行動計劃》提出，「探索推進大灣區內允許港資、澳資企業就所涉爭議選擇港澳為仲裁地」，「深化粵港澳合伙聯營律師事務所試點工作」，支持深證交所、廣州期貨交易所與港交所深化合作，「做好『債券通』之『南向通』，推動債券市場雙向開放提速」，「優化港澳專業人士在大灣區內地的職稱申報評審機制，研究在部分重點領域率先推動港澳專業人才在大灣區內地便利執業。繼續開展與港澳『一試三證』職業技能評價工作」等，對本港專業服務業來說，都提供了新的機遇。特別是本港職業訓練局（VTC）已經與內地協商合作，推出「一試三證」計劃，考生只需通過統一考試，便可取得中國、香港及國際3項專業證書認證。這類計劃，既有助提升受培訓者的就業競爭力，又可增強國際上對香港專業資格的認受性。

應該看到，《行動計劃》對特區政府和本港業界都是新的課題，需要作出新的努力，例如，「推動粵港澳大灣區身分認證、電子證照等信息資源共享互認」，實現政務服務「同事同標」方面，就需要政府數碼化升級帶動；而在「探索建立大灣區標準確認機制，在粵菜、家政、養老等領域制定實施推廣『灣區標準』」方面，本港的服務業界亦應積極參與，甚至在制定標準上爭取主導角色，既可協助內地服務業升級，亦有利於香港服務業拓展市場。

香港近期的經濟困境，既有疫後世界經濟復蘇乏力的大環境影響，更有國際地緣政治博弈的外部衝擊，而且後者的衝擊或持續更久。在不利的背景環境下，融入國家發展大局是香港經濟擺脫困境的現實必由之路。在此背景下，北上消費的趨勢恐難以逆轉。45年前，香港在內地的開放之初發揮了關鍵作用，今天，如何在保持自身特色前提下，繼續以「香港所長」，服務「國家所需」，突破經濟發展的樽頸，是對香港的最大考驗。

■歡迎回應editorial@mingpao.com