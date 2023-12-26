社評：港人北上消費何足懼 活現香港吸客振雄風

港人離港遠高於來港旅客

內地價廉物美持續吸港客

香港人趁假期外遊已成為習慣，短程去日本和韓國是傳統項目，只不過今年是疫情解除後第一年，積累幾年沒有外出而今年特別多，不足為怪，只不過今年聖誕北上消費被炒得沸沸揚揚而已。以23日高峰的出境數字，總共67萬人離境，其中50萬港人，當中6萬人經機場，其他口岸共43萬人到內地（港珠澳大橋6萬多人包括去澳門）。這個比例確實比疫情前有所突破。

北上消費成為潮流，主要原因是內地的消費場所吸引力愈來愈大，吃喝玩樂的地方既比香港便宜，也有新鮮感，無論從經濟角度看，還是嘗新的因素，都是自然不過的事情，毋須大驚小怪，而且這個趨勢看來還會持續甚至逐漸增加，不但不要想辦法阻撓，或者說，攔也攔不住，因為深圳等地不但推陳出新，還以即場退稅鼓勵消費。香港餐飲、娛樂的商家很可能是要考慮到內地設立分支，更好利用這個大市場去分一杯羹。

無論任何地方吸引旅客，墨守成規只是死路一條，上乘之策是生財有道，香港從來不乏吸引力，只不過在很長一段時間，香港毋須新招也能吸客，就沒有去「度新橋」。而今情勢已變，購物者天堂美譽不再，連奶粉、金器都不是內地客的首選，很多旅行團以深圳或珠海為基地，來港玩一天但不購物的比比皆是，即使能做到旺丁，也不能旺財。雖然如此，香港的文化底蘊還在，聖誕燈飾是內地其他城市所沒有的，廣東一帶的民眾，專程來看燈飾感受聖誕氣氛的就大不乏人。

憑傳統項目吸客的效應雖猶在，但總不能依靠舊橋來「單天保至尊」，更何况全球旅遊模式都在變，City Walk成為年輕人的新時尚，他們即興走到哪兒拍個照，遇到順心的隨意吃點東西，沒看上心儀的即時打道回府，現在交通方便，即日鮮的旅客，旅遊路線與停留多久，消費模式如何，還需要調查來支撐如何變陣扭轉旅遊市場的頹勢。

特區政府也並非「坐以待斃」，銳意籌辦很多「繽紛」項目，但政策目標並不清晰，究竟最終目的是港人留港消費，還是吸引新客，難以界定。以「活化」廟街為例，看來是兩者都不討好。廟街的精髓是「貧民夜總會」，過去香港低下階層消費力低，只能去廟街吃便宜的消夜，看毋須打賞的街頭表演，買廉價的商品，而今雖然仍有低下階層，但他們還需要這樣的消費場所嗎？飛機欖可以勾起銀髮族的懷舊情懷，但可以振興經濟嗎？更遑論外地來港旅客根本無法對此有所「共情」。

善用本地文化特色能吸客

政府配合有橋人振興旅業

香港的生財之道從來是靠新橋，而且未必是破天荒的新橋，香港人不斷從不同渠道吸收外來信息，只要稍加改良，加入本地元素，就是好橋。香港的電影，蜚聲中外，很多廣東民眾，是看香港電視劇和電影長大的，李小龍、成龍、梅艷芳、張國榮在內地的粉絲無數，文化博物館最近展出梅艷芳在演唱會上穿過的服飾，就能吸引大批內地遊客慕名而來。最近有商家提出，組織旅客坐車遊電影拍攝舊址，更是一條好橋，遊客坐在車上，聽導遊講述香港電影的拍攝過程與軼事，順道參觀拍攝場地，讓遊客下車打卡，應該是無往而不利的生意，其實上海早已經有巴士上講沿途旅遊點故事的做法，香港有特色應該善用。海洋公園能夠扭虧為盈，也是憑革故鼎新，改善原來的主題與內容，既能讓港人留港消費，也能吸引新客。

香港的旅遊市場，佔經濟生產力的一定比例，還能創造就業崗位，不容忽視，在旅遊市場疲軟的今天，特區政府與商界應該共同協作，成敗與否，不但影響這個行業的從業員，還關乎香港有沒有能力應對變化，和應對因變化而帶來的挑戰。

內地旅客是支撐香港旅遊業的支柱，而且香港與內地文化相通，只要能抓準一些共通的文化元素，不難吸引更多旅客養成經常來港探究新項目的習慣。但要吸引東南亞以及歐美的旅客，就要有別的花樣作招徠，重慶大廈被譽為「貧民全球化」的象徵，有很多故事可以挖掘，過去沒有得到重視，今後如何去尋找這類能夠讓外國旅客感興趣的題材，也應該研究。

旅遊業若能夠「起死回生」，足以說明香港打不死的傳統，香港民間不乏好橋之人，只要特區政府能夠將他們調動起來，配合他們發揮作用，相信旅遊業復興之日不遠。

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