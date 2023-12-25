社評：深圳藉「前海總規」搶龍頭 香港支持融合也要爭話語權

前海面積與功能大幅擴容

提升產業利用新科技發展

深圳經濟特區享有多種「特權」，包括作為單列城市在稅務和財政方面直接向中央負責，2010年成立的前海合作區，被譽為特區中的特區，如今再下一城。國務院批覆同意《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》，前海合作區面積由原來的14.92平方公里大幅擴展至120.56平方公里，相當於深圳市總面積的6%，香港總面積的10.9%。除了物理空間的擴大，還在功能上「定位升級、產業擴容」。

「前海總規」要求在原來的現代金融、法律服務、信息服務、貿易物流等領域有所提升，並拓展海洋經濟、數字經濟等服務業，以新技術推動現代服務業和先進製造業深度融合。這些都是最前沿和前景無限的產業。

「前海總規」強調深港合作，總體要求「在深化深港合作、支持香港經濟社會發展、高水平參與國際競爭合作方面發揮更大作用」，具體要求在2025年達到，「與港澳規則銜接、機制對接不斷深化，市場一體化進程顯著推進，協同協調發展模式更加完善」；2030年達到，「與港澳規則深度銜接、機制高度對接，深港服務貿易自由化深入推進，港澳居民學習、就業、生活便利度大幅提升」；2035年達到，「高水平對外開放體制機制更加完善，營商環境達到世界一流水平」。

目前香港融入大灣區的最大藩籬，是香港與內地採用不同的標準，「前海總規」要求用6年時間做到規則深度銜接、機制高度對接，若能落實，融合就看措施內容和執行魄力。其中與香港共建技術轉移中心，探索深港檢測認證業務互認，實行「一次認證、一次檢測、兩地通行」，必然會促進技術貿易發展。

「前海總規」多處提到金融產業方面的合作，包括香港及外資銀行、保險機構、證券機構在前海設立合資或獨資機構。會計師和律師在前海開展業務，工程、建築、測量、園林環境領域專業人士在前海執業只需備案毋須審批等等，這些措施，不但有利於香港專業人士向北擴大業務範圍，也有助深港兩地提升整體的發展水平，共同進軍國際。

擴大面積後的前海，在深圳西部毗鄰香港北區，「前海總規」也有考慮到對接，諸如在跨境交通設施規劃方面，積極研究連接洪水橋和前海的西部鐵路，提升深港西部跨境交通便利。此外，提出完善深港應急救援協調聯動機制，為一旦兩地遇到自然災害時協調救援。

深化合作是大趨勢，也是中央的要求，但也必須看到「前海總規」提出的一些規劃，跟香港存在競爭關係，諸如深圳要建國際航空和國際航運樞紐港；打造國際會展之都；通過補貼、獎勵搶人才等等，雖然航運與會展等產業，可以共存共榮，但畢竟有些會出現移位效應，強弱之爭的後果是取代另一方。

深港合作為主也競爭

高科技港難望其項背

前海還有一些難以分類的規劃，諸如探索利用長者醫療券資助香港居民使用更多醫療服務，擴大香港病人跨境轉診服務醫療機構數量，這或許可以解釋為擴大對香港居民服務範圍，但建設「國際消費體驗區」，讓顧客體驗即買即退（稅），還計劃引入香港零售與餐飲業品牌，打造香港品牌消費品目的地，則無疑是在搶香港的消費市場。

深圳要跟香港爭一日之長短，在利用先進科技方面有很大的優勢，比如前海準備超前佈局6G移動通訊技術，一些技術密集的產業，諸如新能源汽車，以及海洋工程與高新技術研發等科研，香港難望其項背。深圳以此爭奪龍頭地位，香港也無從招架。

「前海總規」提出要加強深港合作，就應該設置更大的合作空間，而不是可做可不做的建立健全「聽取香港方面意見的機制」，或者允許低層次的聘任港澳籍仲裁員、調解員參與處理涉港澳勞動爭議案件。而是在「與香港建立跨境金融監管聯席協同機制」方面，提高香港的參與程度。

2022年深圳使用外資，香港比例佔到95.7%，香港的法律優勢，對深圳建立證券仲裁中心、知識產權仲裁中心，都可以有很大貢獻，外資企業也傾向使用香港作為民商事糾紛的仲裁中心。香港在深港合作，應該可以爭取更大的話語權。

深港合作以及香港融入大灣區，都是國家戰略部署，粵港都要執行，現在前海擴容，提出要打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台、建設高水平對外開放門戶樞紐，既可以支持香港經濟發展，也應該是以更高水平共同參與國際競爭作為合作目標。

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