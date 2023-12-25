明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：深圳藉「前海總規」搶龍頭 香港支持融合也要爭話語權

【明報社評】國務院12月21日公布深圳前海擴大範圍和功能的「前海總規」，今後前海將享有與深圳市同級的管理權限，「前海總規」詳列未來10年規劃藍圖和路線圖，有明確表明支持香港的多項措施，包括香港金融服務業在大灣區發展，以及有利於香港融合大灣區的優惠，但也需要看到，「前海總規」將成就深圳搶佔大灣區龍頭地位，其中有一些方面跟香港有競爭關係，香港在支持大灣區深度發展的同時，也應該爭取在深港合作中的話語權。

前海面積與功能大幅擴容

提升產業利用新科技發展

深圳經濟特區享有多種「特權」，包括作為單列城市在稅務和財政方面直接向中央負責，2010年成立的前海合作區，被譽為特區中的特區，如今再下一城。國務院批覆同意《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》，前海合作區面積由原來的14.92平方公里大幅擴展至120.56平方公里，相當於深圳市總面積的6%，香港總面積的10.9%。除了物理空間的擴大，還在功能上「定位升級、產業擴容」。

「前海總規」要求在原來的現代金融、法律服務、信息服務、貿易物流等領域有所提升，並拓展海洋經濟、數字經濟等服務業，以新技術推動現代服務業和先進製造業深度融合。這些都是最前沿和前景無限的產業。

「前海總規」強調深港合作，總體要求「在深化深港合作、支持香港經濟社會發展、高水平參與國際競爭合作方面發揮更大作用」，具體要求在2025年達到，「與港澳規則銜接、機制對接不斷深化，市場一體化進程顯著推進，協同協調發展模式更加完善」；2030年達到，「與港澳規則深度銜接、機制高度對接，深港服務貿易自由化深入推進，港澳居民學習、就業、生活便利度大幅提升」；2035年達到，「高水平對外開放體制機制更加完善，營商環境達到世界一流水平」。

目前香港融入大灣區的最大藩籬，是香港與內地採用不同的標準，「前海總規」要求用6年時間做到規則深度銜接、機制高度對接，若能落實，融合就看措施內容和執行魄力。其中與香港共建技術轉移中心，探索深港檢測認證業務互認，實行「一次認證、一次檢測、兩地通行」，必然會促進技術貿易發展。

「前海總規」多處提到金融產業方面的合作，包括香港及外資銀行、保險機構、證券機構在前海設立合資或獨資機構。會計師和律師在前海開展業務，工程、建築、測量、園林環境領域專業人士在前海執業只需備案毋須審批等等，這些措施，不但有利於香港專業人士向北擴大業務範圍，也有助深港兩地提升整體的發展水平，共同進軍國際。

擴大面積後的前海，在深圳西部毗鄰香港北區，「前海總規」也有考慮到對接，諸如在跨境交通設施規劃方面，積極研究連接洪水橋和前海的西部鐵路，提升深港西部跨境交通便利。此外，提出完善深港應急救援協調聯動機制，為一旦兩地遇到自然災害時協調救援。

深化合作是大趨勢，也是中央的要求，但也必須看到「前海總規」提出的一些規劃，跟香港存在競爭關係，諸如深圳要建國際航空和國際航運樞紐港；打造國際會展之都；通過補貼、獎勵搶人才等等，雖然航運與會展等產業，可以共存共榮，但畢竟有些會出現移位效應，強弱之爭的後果是取代另一方。

深港合作為主也競爭

高科技港難望其項背

前海還有一些難以分類的規劃，諸如探索利用長者醫療券資助香港居民使用更多醫療服務，擴大香港病人跨境轉診服務醫療機構數量，這或許可以解釋為擴大對香港居民服務範圍，但建設「國際消費體驗區」，讓顧客體驗即買即退（稅），還計劃引入香港零售與餐飲業品牌，打造香港品牌消費品目的地，則無疑是在搶香港的消費市場。

深圳要跟香港爭一日之長短，在利用先進科技方面有很大的優勢，比如前海準備超前佈局6G移動通訊技術，一些技術密集的產業，諸如新能源汽車，以及海洋工程與高新技術研發等科研，香港難望其項背。深圳以此爭奪龍頭地位，香港也無從招架。

「前海總規」提出要加強深港合作，就應該設置更大的合作空間，而不是可做可不做的建立健全「聽取香港方面意見的機制」，或者允許低層次的聘任港澳籍仲裁員、調解員參與處理涉港澳勞動爭議案件。而是在「與香港建立跨境金融監管聯席協同機制」方面，提高香港的參與程度。

2022年深圳使用外資，香港比例佔到95.7%，香港的法律優勢，對深圳建立證券仲裁中心、知識產權仲裁中心，都可以有很大貢獻，外資企業也傾向使用香港作為民商事糾紛的仲裁中心。香港在深港合作，應該可以爭取更大的話語權。

深港合作以及香港融入大灣區，都是國家戰略部署，粵港都要執行，現在前海擴容，提出要打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台、建設高水平對外開放門戶樞紐，既可以支持香港經濟發展，也應該是以更高水平共同參與國際競爭作為合作目標。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞