明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：中央定調香港新階段 拼經濟回復經濟城市

【明報社評】港澳辦主任夏寶龍在區議會選舉結束後12天於北京高調發表講話，要求特區政府組織主要官員及候任區議員在香港同場收聽，講話內容涉及香港方方面面，應該被理解為中央宣布香港從此正式進入由治及興的新發展階段。中央為香港的定調是「拼經濟、拼發展」，是要求香港重新回復到經濟城市的定位，從夏寶龍主任對各界的要求看，香港在保留其原有特色之外，還有新任務。

完善選舉制度程序結束

經濟未如期反彈引憂慮

香港自回歸以來，一直為政治問題不斷爭拗，2019年更發展到大規模的社會暴力對抗，中央終於出手通過《國安法》在香港執行，帶來由亂及治的局面，完善選舉制度通過特首選舉、立法會及區議會選舉，實現香港必須由「愛國者治港」的要求。現在整個程序結束，香港從此開啟由治及興的新階段，此其時也。

平息暴亂政局平穩之後，香港也經歷了另一個變化，經濟發展未如預期般反彈，資金外移導致股市大幅下滑，投資者還沒有做出長期規劃的打算，更有大量市民移居海外，當中有歐美國家作祟因素，也有人們認為香港從此變成「國安城市」的憂慮。

夏寶龍主任的講話，也在兩處提及國家安全，他表示，「要堅定維護國家安全和香港社會穩定，進一步築牢安全穩定的屏障」，意思是維護國家安全的其中一個目的是為了香港社會穩定，同時也可以理解為，香港已經築牢了安全穩定的屏障，但要進一步做到。他在講話中也表示香港沒有完成《基本法》23條本地立法是「短板」，要盡快補上。話鋒一轉，就是要「讓香港輕裝上陣，集中精力拼經濟、拼發展」，意思十分明確，香港維護國家安全的責任不能忽略，但香港要回復到經濟城市的本色。

「拼經濟、拼發展」的任務，全港各界都有角色，夏寶龍主任的講話，對特區政府及公務員、立法會議員、司法機關、政團、區議會議員、工商界及每位居民，都分別一一提及。特區政府要「和高效市場更好結合起來，破除利益固化藩籬」；公務員要「為港履職、為民盡責」；立法會議員要「提高參政議政水平」；司法機關要「以無懼、無偏、無私、無欺之精神，把法治這塊金字招牌發揚光大」；政團要「服從國家、民族、香港的大利益」；區議員要「作為特區政府施政的助手、市民解決問題的幫手」；工商界應「促進香港高質量發展、踐行社會責任」；每位居民都應「為香港發展出一份力」。夏寶龍主任認為，這些都是香港愛國愛港的傳統，也應該在新發展階段展現出愛國愛港的新氣象。

從中央對香港各界的要求看，有些本來就是應有之義，也有一些是新任務，而且是針對完善選舉制度之後適應新角色的新要求。值得討論的是，這些「愛國愛港的要求」，是否會改變香港原有的特色，以及是否有利於「拼經濟、拼發展」。特區政府要破除固化利益藩籬，以及工商界要踐行社會責任，是過去沒有強調和做到的，是妨礙香港經濟長遠發展的痼疾，若能夠切實執行，不但不會改變原有特色，反而會促進香港發展走得更遠、更加暢順。本地及外國投資者最關心的是香港的法治，習近平主席在「七一講話」中強調香港要繼續使用普通法，夏寶龍主任將香港法治形容為「金字招牌」，而且要發揚光大。從此看來，原有特色需要保留，改變確實是為了未來。

法治「金字招牌」要發揚光大

為青年多架梯成就美好未來

夏寶龍主任講話對更加美好未來的目標，是希望香港市民「過上更加美好的生活」，這應該是針對過去民生工作沒有做好而提出，他要求特區政府及其管治團隊，要「切實改善民生」。新一份財政預算案將於2月28日發表，特區政府正在為此蒐集意見，希望財政司長能夠交出一份務實有為的預算案，在改善民生方面多做實事，從而落實夏寶龍主任提出的任務：「破解經濟社會深層次矛盾和問題，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力」。只有做到這樣，才能夠發揮「拼經濟、拼發展」的最大動力。

中央高層的這次講話，多處提到廣大青年，一方面是要求青年「投身建設香港、逐夢打拼、書寫精彩人生」，同時要求全港各界，「為廣大青年創造更好的教育、工作、生活環境，為他們幹事創業多搭台、多架梯、多鋪路。」這應該是指過去忽略青年工作，今後要加強重視，其中有針對性的地方，是要為青年的社會階層流動「多架梯」，畢竟一國兩制要「越走越穩、越走越好」，都需要依靠青年。

香港正在開啟一個新發展階段，從政治操作層面是換了人間，而經濟發展層面，則是回復到原來應有的特色，值得關注的是，新的政治制度和操作方法，必然會改變一些固有的做法，但要保留什麼特色，哪些特色更有利於在新發展階段去「拼經濟、拼發展」，如何體現愛國愛港新氣象新風貌，應該盡快形成共識。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞