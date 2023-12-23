社評：中央定調香港新階段 拼經濟回復經濟城市

完善選舉制度程序結束

經濟未如期反彈引憂慮

香港自回歸以來，一直為政治問題不斷爭拗，2019年更發展到大規模的社會暴力對抗，中央終於出手通過《國安法》在香港執行，帶來由亂及治的局面，完善選舉制度通過特首選舉、立法會及區議會選舉，實現香港必須由「愛國者治港」的要求。現在整個程序結束，香港從此開啟由治及興的新階段，此其時也。

平息暴亂政局平穩之後，香港也經歷了另一個變化，經濟發展未如預期般反彈，資金外移導致股市大幅下滑，投資者還沒有做出長期規劃的打算，更有大量市民移居海外，當中有歐美國家作祟因素，也有人們認為香港從此變成「國安城市」的憂慮。

夏寶龍主任的講話，也在兩處提及國家安全，他表示，「要堅定維護國家安全和香港社會穩定，進一步築牢安全穩定的屏障」，意思是維護國家安全的其中一個目的是為了香港社會穩定，同時也可以理解為，香港已經築牢了安全穩定的屏障，但要進一步做到。他在講話中也表示香港沒有完成《基本法》23條本地立法是「短板」，要盡快補上。話鋒一轉，就是要「讓香港輕裝上陣，集中精力拼經濟、拼發展」，意思十分明確，香港維護國家安全的責任不能忽略，但香港要回復到經濟城市的本色。

「拼經濟、拼發展」的任務，全港各界都有角色，夏寶龍主任的講話，對特區政府及公務員、立法會議員、司法機關、政團、區議會議員、工商界及每位居民，都分別一一提及。特區政府要「和高效市場更好結合起來，破除利益固化藩籬」；公務員要「為港履職、為民盡責」；立法會議員要「提高參政議政水平」；司法機關要「以無懼、無偏、無私、無欺之精神，把法治這塊金字招牌發揚光大」；政團要「服從國家、民族、香港的大利益」；區議員要「作為特區政府施政的助手、市民解決問題的幫手」；工商界應「促進香港高質量發展、踐行社會責任」；每位居民都應「為香港發展出一份力」。夏寶龍主任認為，這些都是香港愛國愛港的傳統，也應該在新發展階段展現出愛國愛港的新氣象。

從中央對香港各界的要求看，有些本來就是應有之義，也有一些是新任務，而且是針對完善選舉制度之後適應新角色的新要求。值得討論的是，這些「愛國愛港的要求」，是否會改變香港原有的特色，以及是否有利於「拼經濟、拼發展」。特區政府要破除固化利益藩籬，以及工商界要踐行社會責任，是過去沒有強調和做到的，是妨礙香港經濟長遠發展的痼疾，若能夠切實執行，不但不會改變原有特色，反而會促進香港發展走得更遠、更加暢順。本地及外國投資者最關心的是香港的法治，習近平主席在「七一講話」中強調香港要繼續使用普通法，夏寶龍主任將香港法治形容為「金字招牌」，而且要發揚光大。從此看來，原有特色需要保留，改變確實是為了未來。

法治「金字招牌」要發揚光大

為青年多架梯成就美好未來

夏寶龍主任講話對更加美好未來的目標，是希望香港市民「過上更加美好的生活」，這應該是針對過去民生工作沒有做好而提出，他要求特區政府及其管治團隊，要「切實改善民生」。新一份財政預算案將於2月28日發表，特區政府正在為此蒐集意見，希望財政司長能夠交出一份務實有為的預算案，在改善民生方面多做實事，從而落實夏寶龍主任提出的任務：「破解經濟社會深層次矛盾和問題，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力」。只有做到這樣，才能夠發揮「拼經濟、拼發展」的最大動力。

中央高層的這次講話，多處提到廣大青年，一方面是要求青年「投身建設香港、逐夢打拼、書寫精彩人生」，同時要求全港各界，「為廣大青年創造更好的教育、工作、生活環境，為他們幹事創業多搭台、多架梯、多鋪路。」這應該是指過去忽略青年工作，今後要加強重視，其中有針對性的地方，是要為青年的社會階層流動「多架梯」，畢竟一國兩制要「越走越穩、越走越好」，都需要依靠青年。

香港正在開啟一個新發展階段，從政治操作層面是換了人間，而經濟發展層面，則是回復到原來應有的特色，值得關注的是，新的政治制度和操作方法，必然會改變一些固有的做法，但要保留什麼特色，哪些特色更有利於在新發展階段去「拼經濟、拼發展」，如何體現愛國愛港新氣象新風貌，應該盡快形成共識。

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