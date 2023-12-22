社評：個人資料保障不足 私隱公署無牙老虎

網站泄百萬港人資料

近兩年後詳情才曝光

「旋轉拍賣」是新加坡其中一間最有名的創科「獨角獸」（即市場估值超過10億美元），主打星馬、印尼、菲律賓、台灣及港澳二手交易市場。去年10月，有人在暗網兜售「旋轉拍賣」客戶個人資料，未幾「旋轉拍賣」證實，約有260萬全球用戶個人資料外泄。雖然當中不涉信用卡資料，但受影響用戶的姓名、電郵地址、電話號碼、出生日期等都泄漏了，若落入不法之徒手中，有可能被用作釣魚詐騙。

根據當時新加坡媒體報道，事件源於「旋轉拍賣」一次系統遷移過程中，出現一個保安漏洞，導致部分用戶資料外泄。當時本港也有報道提出相關事故，惟關於香港用戶受影響情况的資料不多。私隱專員公署昨天發表的調查報告，披露了一些具體細節。報告表示，「旋轉拍賣」資料外泄發生於去年1月，公司同年9月發現，其後向公署通報，事件有超過32萬名香港用戶個人資料泄漏。

公署報告認為事故完全可以避免，「旋轉拍賣」犯下基本失誤，包括未有在遷移系統前作全面安全評估，尤其是對私隱的潛在影響，裁定「旋轉拍賣」違反本港私隱條例，要為缺失負責。公署已發出通知，要求「旋轉拍賣」明年2月19日或之前採取一系列措施，包括訂定政策及程序，確保香港用戶數據安全，違規事項若不及時糾正，會構成刑事罪行。「旋轉拍賣」表示，尊重公署書面判決，強調已快速採取了糾正措施，公司會持續跟公署緊密合作。

私隱專員批評，「旋轉拍賣」出事後多個月才發現保安漏洞，情况不理想，但從公眾角度看，公署調查報告姍姍來遲，事隔超過一年才交代本港用戶受影響情况，同樣極不理想，若有資料被不法之徒利用了，受害人恐怕亦早已中招。無論是「旋轉拍賣」事件，還是近月本港連串個人資料外泄事故，都反映公署權力太有限，相關法例不足之處也太多，必須及早處理。

本港私隱條例早於1995年制定，當年互聯網剛開始普及，沒有社交媒體，亦無智能手機，公眾面對的個人資料外泄風險，跟現在無法相提並論。近年關於機構外泄個人資料的事故，數目屢創新高。2019年初，時任私隱專員黃繼兒已公開表示，有必要修改私隱條例，包括提高罰款金額，以及容許公署直接向涉事機構罰款等，惟很多漏洞至今仍未堵塞。前年立法會通過修訂私隱條例，僅以打擊「起底」為焦點。近月數碼港、消委會等多個機構，先後發生用戶資料外泄事故，雖說黑客入侵防不勝防，但電腦保安不足、資料處理不慎，顯然也是部分個案出事原因。

私隱公署與生產力局早前公布「香港企業網絡保安準備指數」，報47點，較去年下跌6.3點，是指數2018年成立以來最大跌幅。當局調查發現，51%大型企業有採取不同措施保護私隱及資料保安，惟55%中小企未有相關安排。若考慮到多達73%受訪企業表示，過去一年曾遭最少一類網絡安全攻擊，本港企業的資料保護工作，顯然不足夠，政府有責任督促改善。

現行私隱條例存在三大問題，一是沒有強制機構通報資料外泄事故，僅遵從自願通報原則，2018年國泰940萬乘客資料外泄，外界曾要求引入強制通報，但一直沒有下文；二是缺乏規管及處罰境外科網企業的能力；三是公署權力不足，罰則太輕。根據現行法例，企業若違反私隱條例，公署會發出執行通知，但一般而言，只要企業在限期內及時糾正，即使之前犯下大錯，也不會遭刑事檢控，就算真的罪成，初犯最多也只是罰款5萬元及監禁兩年。相比之下，歐盟和新加坡等地早已立法，將違規罰款與營業額一定比例掛鈎，若有大企業違規，情節又嚴重，罰款可以「億億聲」。

私隱條例漏洞多多

修例還看政府決心

現任私隱專員鍾麗玲早前受訪，透露公署正跟政府研究修訂私隱條例，建議參考歐盟做法，將罰款跟企業營業額掛鈎，同時引入行政罰款機制，賦予私隱公署權力，只要證據足夠，即可直接施加罰款，毋須經警方及法庭長時間處理，希望提升阻嚇力，只是政府決心有多大，仍須拭目以待。前私隱專員黃繼兒數年前表示，過去多次建議引入強制通報，但要視乎商界的態度。部分企業深明妥善保護用戶資料，對公司長遠發展的重要，但亦有企業只看眼前利益，不願花錢認真搞好網絡保安。部分商界人士對修例加強公署權力和罰則，顯然有保留，然而特區政府若有心發展創科，就必須修訂條例，加強保障個人資料。

歡迎回應 editorial@mingpao.com