社評：港口航運升級轉型 關鍵在決心與行動

開拓高端航運服務

綠色港口大有可為

香港「八大中心」定位，國際航運中心是其中之一，行政長官在今年《施政報告》亦提到，要致力打造香港成為領先國際航運中心，推動大灣區航運協作。今年4月，政府宣布設立海運及港口發展策略專責小組，就進一步鞏固香港國際航運中心地位，提出行動綱領。經過大半年準備，《綱領》昨天正式出爐，提出四大方向及十大策略，希望全方位提升香港國際航運中心的地位。

《綱領》四大發展方向，包括打造香港成為綠色港口，增加港口競爭力；發展高增值海運服務；加強宣傳香港海運品牌；以及加強支援海運港口局。至於具體建議的行動，則包括推動航運智能化、積極爭取新貨源、研究增加稅務寬減、優化船舶註冊處、推廣海事仲裁服務、促進大灣區與國際合作、擴大海運人才庫等。《綱領》指出，政府將繼續致力港口發展，加強圍繞葵青貨櫃碼頭的現代物流服務，發展相關設施，支援貨櫃碼頭運作。

曾幾何時，香港貨櫃碼頭吞吐量長期位居世界第一。隨着內地改革開放不斷深化、港口物流發展蓬勃，香港作為珠三角航運中樞港口的角色，也出現了變化，貨運吞吐量持續下滑，中美貿易戰與新冠疫情，更令跌勢進一步加劇。目前全球十大貨櫃吞吐量最高港口，香港僅排第9，落後於深圳及廣州，有意見甚至認為，不如將部分貨櫃碼頭用地，交由發展商建屋，彷彿香港國際航運中心已無可為、讓它「自然淘汰」算了，然而這顯然不是中央的看法，香港也沒理由放棄作為。

近年香港內外環境劇變，社會瀰漫悲觀情緒，無論「金融中心遺址論」還是「航運中心式微論」，折射的都是同一現象；一些既得利益則借題發揮，批評政府「作為太多」、「干擾自由市場」，實際就是嫌政府「阻頭阻勢」，妨礙他們發財。香港要奮發圖強，必須致力升級轉型，而利益固化、不思進取，往往是升級轉型最大阻力。這個時候，政府就必須積極作為，用中央的說法，就是破除利益固化藩籬、釋放香港社會蘊藏的創造力和發展活力。

本港港口發展受外圍政經環境影響，復要面對區內其他港口競爭，正因如此，更須升級轉型，提升競爭力，而不是放棄作為、遇難便退。今時今日的倫敦港，貨櫃吞吐量全球僅排69位，但根據「新華-波羅的海國際航運中心發展指數」，論全球航運中心城市綜合實力，倫敦僅屈居於新加坡之後，排名第2，原因是倫敦碼頭成功由傳統航運碼頭，轉型為高端航運服務業中心。當然，升級轉型有成，需要很多因素配合，努力不一定成功，但放棄作為就一定失敗。香港法治根底厚、海關效率快、關口免稅收，現為全球第2大海事保賠保險中心、第4大船舶註冊處，有這麼好的條件，卻不努力升級轉型，讓機會白白流走，才是最不應該。

全球貿易九成靠海上運輸，貨輪廢氣排放，正是溫室氣體主要來源之一。聯合國「國際海事組織」提出，2050年實現國際海運船舶淨零碳排放，低碳航行是船公司必須處理的課題。內地已自主研製了全球最大液化天然氣（LNG）運輸加油船，而廣州港與深圳港，皆屬全球少數具備國際船舶LNG加注服務能力的港口。香港有必要加快綠色港口建設。現時全球頭四大船公司均打算使用甲醇作為主要替代能源，而中國正是甲醇生產大國。香港的航運加注能力位列全球第5，絕對有條件升級轉型，發展船舶甲醇加注服務，提升港口競爭力。另外，香港在港口自動化、航運智能化方面，也要急起直追，加強投資，致力提升物流效率，縮窄與內地港口的成本差距。

綱領定發展策略

付諸行動最重要

過去兩三年，政府已先後就船舶租賃、海事保險等領域，推出一些稅務優惠，未來當局可以採取更多針對措施，促進高增值海運服務發展，同時善用香港這方面的優勢，加強與大灣區其他港口合作，發揮協同效應。《綱領》提出的發展策略和建議，大致都能切中本港航運業升級轉型的需要，然而不管綱領有多宏大、策略有多周全，最重要還是付諸行動。當局須與業界緊密協調，確保《綱領》的建議，盡快得到推進與落實。

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