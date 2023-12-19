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社評

社評：港交所明年換總裁 振興市場須新氣象

【明報社評】香港交易所首名非華人行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）明年5月離任，由現任聯席營運總監陳翊庭接替。歐冠昇曾任摩通亞太區主席，既有國際市場視野，亦有在香港和內地發展經驗，2021年上任之初，外界寄望甚殷，只是外圍逆風急勁，港股表現不濟，無論成交量還是新股上市均見萎縮，市場悲觀情緒瀰漫，「金融中心遺址論」掀起熱議，當中雖有誇張成分，但市場委靡有待振興也是事實。地緣政治與高息環境非香港所能左右，然而面對新環境新形勢，港交所領導層更要有願景和策略，一邊應對短期挑戰，一邊謀劃長遠發展，期待港交所高層換人，可以帶來新氣象。

外圍不利因素多

港交所更須作為

歐冠昇現年54歲，2021年5月出掌港交所，合約期3年，現時距離約滿只約6個月，去留問題日前終有定論。港交所宣布歐冠昇約滿後不續約。有別於上兩任行政總裁周文耀及李小加不續任的處理，港交所今回未有宣布成立遴選委員會物色接班人，而是直接委任陳翊庭為下任行政總裁。歐冠昇成為港交所上市以來，其中一名在任時間最短的行政總裁，而陳翊庭則會成為港交所首名女行政總裁。

港交所換行政總裁，外界已流傳了好一段時間，陳翊庭也一直被視為熱門人選。原任港交所上市主管的她，今年初升任聯席營運總監，當時外界已視之為「鋪路」接任總裁之舉。今次港交所未有宣布成立遴選委員會，做法有異往常，但始終是由董事會決定，兼獲證監會批准，並不存在授權上的問題。港交所上市20多年來，從未出現主席與行政總裁兩個關鍵人物同時換人的局面，考慮到現任主席史美倫任期明年4月屆滿，而成立遴選委員會全球招聘行政總裁，走程序至少需要大半年，早日確定行政總裁繼任人選，多少有利穩定局面。當下港股疲不能興，港交所高層換人，若內部有合適人選，理論上交接可以容易一些，也不會有不適應、不了解的問題。

歐冠昇與港交所上市後首任行政總裁鄺其志一樣，皆於3年合約到期後不再續約。當年鄺其志因為「仙股風波」而備受批評，相比之下，歐冠昇任內沒出大錯，惟外界亦普遍認為他建樹不多。雖然港交所過去兩年推出了多個項目，諸如A50指數期貨合約、互換通、人民幣櫃台模式等，然而這些都是港交所部署多年的項目，歐冠昇的角色作用並不突出。真正令人較有印象的是歐冠昇提倡打風照開市，以及在紐約及倫敦開設港交所辦事處，可是前者到頭來還得靠政府推動，後者似乎也談不上是重大功績。

歐冠昇是銀行家，加入港交所前，曾任摩通亞太區主席、摩通私人銀行國際市場行政總裁等職位，多年來在內地和香港發展，兼有香港永久居民身分。兩年前港交所任命歐冠昇為行政總裁，正是看中他的國際化背景，希望借助其人脈，爭取外國公司來港上市，強化香港國際金融中心地位。歐冠昇上任之初，恒指接近3萬點，新股市場表現也不錯，惟之後港股每况愈下，新股上市集資也持續萎縮。去年本港有90隻新股上市，本年至今卻只有大約50隻。歐冠昇稱，亞洲不少市場表現都比香港差，惟現實是孟買、深圳、上海、雅加達、東京等區內主要市場的新股上市數目，皆勝過香港；若以集資額計，香港在亞洲區也僅排第六。

當然，這兩年港股勢弱，成因眾多，美歐央行去年起大幅加息、中美關係緊張、地緣政治風險升溫等，無不影響歐美資金在港股市場的參與度；本港新股上市，高度依賴內地企業支撐，過去一年內地經濟增長放緩，加上港股表現不濟，影響內地企業來港上市意欲，同時亦進一步打擊本港市場氣氛。外圍逆風凜烈，非香港所能左右，更不是歐冠昇所能控制，然而正因如此，港交所更須積極作為。歐冠昇並未像前任總裁李小加般，上任後即提出3年策略大計；對外推廣港股市場方面，之前亦嫌不夠進取。歐美資金少了，香港自然要「開拓財路」，財政司長陳茂波去年底率團訪問中東，踏出了重要一步，這一年歐冠昇密密出訪中東，無疑相當落力，但始終缺乏重大突破。

提振投資者信心

願景策略不可缺

港股表現不濟，內地網民一句「國際金融中心遺址」，在香港觸動不少人的神經。振興香港市場，確是眼前急務，關鍵是要端正心態，客觀看待問題。這幾年香港內外飽歷巨變，有人看好香港前景，有人非常悲觀，有關「遺址論」的討論，自然也容易變得情緒化，有時甚至變成光談政治；與此同時，亦有一些既得利益者借題發揮，認為政府有為求變才是「問題」所在，暗示政府應「收手」勿再插手市場，實際就是想繼續吃老本，希望政府不要「阻頭阻勢」。香港必須適應新時代新形勢，在新的現實條件制約下，尋找新出路，悲觀解決不了問題，欲靠老本「吃出個未來」，更屬一廂情願。港交所明年易帥，新主席和新總裁既要有宏觀願景，也要制定可行有效的策略，致力提振投資信心，擦亮金融中心的招牌。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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