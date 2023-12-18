社評：外國客入境遊短期難挽回 機票價高企旅遊逆差持續

內地入境遊仍處寒冬難扭轉

國際關係改善運力有待增加

疫後經濟沒有「如期」反彈，國際旅遊業亦停留在「寒冬」，特別是入境遊更加是一蹶不振。國家移民管理局公布的數據顯示，今年第三季度，出入境總人次達到1.23億，只是回復到2019年同期的73%，其中主要貢獻一半多來自內地人出入境，四成來自港澳台遊客，外國旅客只有1093.6萬人次，不及總數的9%，若減除邊境居民往來的292萬人次，更突顯減幅之嚴重。

網上流傳很多關於來華外國旅客的不便，申請簽證預約登記需要等很多天，填報資料繁複，來華後沒有電子支付手段，以及各種交通工具的自動閘口和旅遊景點預約系統不能識別外國護照等等，都成為外國人入境遊的巨大障礙。

外交部宣布單方面給予5個歐洲國家和兩個亞洲國家的免簽證待遇，落地簽證國家增加到54個，簡化簽證申請填報事項和免卻採集指紋，以及簽證費用七五折優惠等，似乎是對症下藥的措施，但相信不會有效大幅增加外國人入境遊的數字。

目前外國人入境的數字，絕大部分是商務客，以及外籍華人回國探親訪友，旅遊的團客與散客所佔甚微。商務客取決於對華投資與貿易，只要中國有生意做，不愁他們不來，外籍華人回國取決於飛機航班及票價，旅遊團在美加飛北京機票動輒要兩三萬元，幾乎難以成行，同時還取決於「中國故事」有沒有說好。而一切都受到國際政治環境的制約。

中美航班在疫情期間幾乎停頓，疫後開始恢復，但進展緩慢，主要是美國從中作梗，「習拜會」上月在三藩市舉行，中美關係對抗解凍，馬上宣布中美每周航班從48班增加到70班，但仍然沒有回復到疫前水平，供不應求下票價依然居高不下。美歐國家將中國描繪成「敵對國家」，不斷尋找機會抹黑中國，近日內地支原體流感大面積擴散，美國共和黨議員盧比奧呼籲對中國實施旅遊禁令，否則會導致美國出現大量死亡和感染，這些不利於旅遊業的言論，看來不會在短期內消停。

西方不亮東方亮，世界也會輪流轉。中國的一帶一路策略，也包含旅遊業，內地人要出境遊，不去歐美，還有很多地方可以選擇，事實上很多國家也在積極吸引中國遊客，但只能做到單向，短期內吸引一帶一路沿線國家的遊客來華，然而礙於它們的經濟發展水平，不會大幅上升。2022年中國旅遊服務逆差達到1052億美元，中國經濟進一步復蘇，出境遊增加，逆差還會繼續擴大。

國際旅遊蛋糕利經濟發展

大灣區聯手香港發揮所長

國際旅遊業是經濟的重要一環，國際航空運輸協會預測明年全球飛機乘客將達到47億人次，比疫前的45億還要多，中國如何能夠「分更大一杯羹」，除了市場因素之外，還要通過外交努力才能做到，現在中美緊張關係有所緩解，相信中國與歐洲、日、韓等國家關係也會隨之改善，增加航班降低票價自然會對傳統的入境旅遊市場有所裨益。

香港的入境遊雖然在內地旅客大幅增加的情况下復蘇，但國際入境遊數字仍不理想，運力是其中一大制約因素。香港的航空運力今年只能回復到疫前的79%，預計到2024年底才可以完全回復。香港是內地的南大門，國際航線多而且票價比內地航線便宜，不但可以吸引外國入境遊到港，還可以助力內地入境遊復蘇。

文體旅局長楊潤雄日前在立法會表示，香港已經制定多項措施，包括利用各種節日，融合文體活動，以盛事推動旅遊。同時發揮香港作為國際會議中心的位置，吸引商務旅客。

內地對於香港的舉措，也有支持，「經珠港飛」已經實施，旅客經港珠澳大橋從珠海到香港機場，中途毋須在香港通關，直接到機場轉乘飛機，這將吸引更多內地旅客使用香港機場。然而，香港應該利用「反其道」的優勢，吸引國際旅客毋須通關直接經港珠澳大橋進入珠海，以及推廣「一程多站」的旅遊項目，吸引國際入境遊到港，利用內地免簽證或者落地簽的方便，到珠三角旅遊幾天，造福整個大灣區。

內地與香港的入境遊，都有國際關係與航空運力的制約，國際關係問題是靠「講好中國故事」，香港也可以「講好香港故事」做對外推廣。內地要全力恢復跟歐美之間的運力，尚有困難，香港得天獨厚，既能幫助香港旅遊業，也可以助力內地，這也算是發揮「香港所能」的作用。

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