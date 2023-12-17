社評：中國經濟以進促穩 先立後破政策糾偏

進是指轉方式調結構

先立後破不脫離實際

自1994年起，內地每年12月都會召開中央經濟工作會議（中經會），總結檢討全年經濟政策，部署來年工作。會前中央領導人會就經濟形勢作調研，並循例召開座談會，徵求黨外人士意見。然後召開政治局會議，就經濟大政方針拍板定調，最後才召開有黨政軍各部門、各地方黨政首腦參加的中經會。

今年的中經會將明年經濟發展的重要性與緊迫性都提到一個新的高度，除了「硬道理」和「最大的政治」等宣示外，會議還提出，「積極的財政政策要適度加力」，「保持流動性合理充裕」，「社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配」，加之未提「槓桿」兩字，令外界猜測明年還有降準機會，中央政府亦有進一步「加槓桿」空間。至於要「把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估」，以「增強宏觀政策取向一致性」，提法更是以往罕見，意味各項政策都要為經濟發展「保駕護航」。

但這並不意味明年內地經濟會出現「大幹快上」局面，從外部客觀環境看，美國聯儲局雖已停止加息，但明年是美國大選年，地緣政治不確定性極大。從主觀意願上，中央亦無意「大水漫灌」強刺激，官方文宣在論述「穩」與「進」的關係時強調，「穩」是大局和基礎，「進」則是方向和動力，主要是指「轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取」。

今年會議提出「統籌擴大內需和深化供給側結構性改革、統籌新型城鎮化和鄉村全面振興、統籌高質量發展和高水平安全」，這「三個統籌」意味要協調推進，不可能一蹴而就，亦意味2024年的經濟的整體基調將是以穩為主。

至於「先立後破」，則可看作對前幾年一些政策偏差的糾正。例如在推治理污染、低碳環保政策時，在清潔能源供應不足的情况下，就限制燒煤等化石燃料，以致民眾寒冬挨凍、酷暑拉閘限電，就是典型的「先破後立」，對經濟發展和社會穩定都造成嚴重衝擊。現在的「先立後破」，強調的是穩紮穩打，把握好時、度、效，不能脫離實際，急於求成。

與去年相較，今年會議對內地經濟面臨的困難和挑戰，除「外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升」依舊外，內部壓力由「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」變成「有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點」。其中，「產能過剩」與「風險較多」屬新增壓力，而房地產行業正是這兩大壓力的集中代表。

今年是中經會連續第二年將地產行業歸入「防範化解重大經濟金融風險」部分，意味地產行業風險化解受到更多關注。官方近期表示，當前內地住房市場已從總量短缺轉為總量基本平衡，存量市場（貨尾及二手樓）權重加大，改善性住房（換樓）需求增加，結構性供給不足，城市間房地產市場進一步分化，房地產對宏觀經濟的貢獻從增量拉動為主轉向存量帶動。短期對策是因城施策，調整優化限購政策；繼續推進保交樓、保民生、保穩定工作；敦促銀行協助，穩妥化解房企債務違約風險。長期則是建立「房地產發展新模式」，這一新模式應是指發展保障性租賃住房市場，更加突出住房的消費與公益屬性，這意味發展商高周轉、高槓桿、高負債的經營模式一去不復返了。

房地產業重化解風險

經濟增速明年難高估

內地今年的經濟增速目標為「5%左右」，一般預測最終增幅可能約5.3%左右。目前主要國際機構對中國2024年經濟增速的預測值，多在4.5%以上，但普遍低於5%，這意味着4.5%至5%應是內地明年經濟增速的合理預期區間，因此，2024年經濟增長目標恐難較今年更加激進。特別是當「防範化解風險」更受重視的背景下，對經濟增幅更不宜有過高奢求。

儘管明年內地經濟內外壓力仍然很大，但正如國家主席習近平所言，「我們所面臨的是前進中的問題、發展中的煩惱」。中國畢竟有14億多人口，4億多中等收入群體，城鎮化率仍有較大提升空間，市場規模超大，產業體系完備，在全球產業鏈、供應鏈中位置重要，且目前通脹處於低位，中央政府債務率不高，財政、貨幣政策還有較大空間。所以中經會的判斷是，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，這正是中央堅持不推大水漫灌式強刺激的信心與底氣所在。

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