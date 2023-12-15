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社評

社評：美國明年減息掀憧憬 香港經濟轉型須加快

【明報社評】美國聯儲局議息，減息成為會議主題之一，局方官員預期明年將減息3/4厘。環球經濟疲弱，本港息口高企，美國若一如預期，明年展開減息周期，當可減輕一下本港經濟所面臨的困難，同時亦有助樓市氣氛，然而地緣政治因素，以及內地經濟增長情况，對本港經濟和金融市場表現，影響依然巨大；美國何時開始減息、國際能源價格走勢，也是重要變數。歐洲經濟疲不能興，美國明年經濟增長預料亦不及今年，外貿環境難言理想，香港必須加快經濟轉型及產業多元化，開拓新的增長點。

減息預期雖有利樓市

高息環境未真正改變

聯儲局今年最後一次議息會議，一致決定維持利率不變，聯邦基金利率目標區間保持在5.25厘至5.5厘；反映聯儲局官員對貨幣政策走勢預測的點陣圖顯示，明年底聯邦基金利率預測中值為4.6厘，意味明年有機會減息3/4厘。聯儲局為壓抑通脹，去年3月展開加息周期，先後加息11次，聯邦基金利率升見22年高位。雖然聯儲局主席鮑威爾表示，當下通脹仍然偏高，存在不確定性，但局方認為，目前利率已接近最高水平，相信美國今年核心通脹會跌至3.2%，並於2026年回到2%的政策目標。

高息環境影響環球經濟，香港產業單一化、經濟高度依賴房地產，息口影響尤其顯著。過去一年，香港銀行同業拆息高企，借貸成本增加，直接影響實體經濟和樓市表現。美國明年有望展開減息周期，對本港而言，無疑是好消息。事實上，近期發展商不急於推出新盤，原因之一也是等待美國減息的消息。有地產界人士期望，隨着外圍息口環境變化，本港樓市氣氛好轉，明年首季可以出現「小陽春」；倘若發展商比現在更願意投地，對政府賣地收入也將有所幫助。

美國息口見頂，意味本港今輪加息周期亦已完結，按揭利率不再上調，業主供樓負擔不會進一步增加，對樓市當然有支持作用，但美國何時開始減息、本港銀行會否跟足，仍然存在變數；就算美息明年減足3/4厘，但4.6厘左右的水平，跟之前的超低息環境，顯然也不可同日而語。

明年是美國大選年，雖然聯儲局標榜決策獨立自主，但拜登政府一定希望聯儲局減息所帶來的刺激作用，可以及時在明年下半年浮現。華爾街認為，聯儲局最快明年3月減息，學術界看法則偏向保守，《金融時報》近期一項調查便顯示， 40名受訪經濟學家，約有六成認為聯儲局最快明年第3季才開始減息。

香港方面，即使港元拆息會跟隨美息回落，但本港銀行何時「減P」（下調最優惠利率），仍得視乎港元拆息回落幅度，以及銀行體系資金有多充裕，相信需待拆息跌至低於按息水平，銀行才有機會因應資金成本及業務取態，考慮減P或下調樓按息率，減幅也未必像聯儲局那樣大，可能只減1/8 厘。換言之，本港最優惠利率明年有較大機會先橫行一段時間，金管局也提醒市民，高息環境將持續一段日子。有意置業的市民，不要因為減息有望，就「一頭熱」作決定。

當下香港經濟疲弱，外圍影響因素眾多，息口高企不過是其中之一。全球需求疲弱、內地經濟狀况、地緣政治風險，皆左右着本港經濟表現。內地經濟轉型，需要犧牲一些短線利益，換取長遠高質量發展，過程難免有陣痛。經過一輪調整，內地經濟近期呈現回升向好勢頭，本周中央經濟工作會議提出，明年堅持穩中求進、先立後破，外界理解是中央將堅定不移推進經濟轉型，由地產及基建拉動轉為高科技製造業驅動，不會大水漫灌托市。明年內地經濟若能保持5%左右的增長，對於香港相信會有一定支持作用，不過外圍需求持續疲弱，本港出口轉口貿易，很難不受影響。

歐洲經濟萎靡不振，英國10月份GDP又見收縮，德國製造業表現亦差，歐元區第4季很可能陷入經濟衰退。美國方面，雖然聯儲局預料今年經濟增長可望達到2.6%，但近期數據反映經濟活動已放慢下來，加上緊縮政策對實體經濟的影響，尚未全面浮現，預料明年美國增長將放緩至1.4%。另外，石油輸出國組織醞釀減產，加上俄烏戰火及中東局勢緊張，國際油價走勢，明年變數甚多，有可能衝擊環球經濟。今年本港出口按年料跌7%至9%，貿發局預計明年有望反彈4%至6%，會否偏向樂觀，還得拭目以待。

香港經濟不利因素仍多

把握時間推動產業多元

美國減息，理論上有利資金流向新興經濟體，但地緣政治顯然也是影響資金流向的因素。港股今年疲不能興，便跟地緣政治因素有關。雖然習拜會後中美關係止跌回穩，但踏入明年中，美國大選進入如火如荼階段，反華議題勢再熱炒，加上特區政府推動23條立法，又有多宗國安敏感大案，中美、港美關係隨時又起波瀾，有可能影響本地投資氣氛。香港總商會近日發表商業前景問卷調查，只有18%受訪企業表示明年將增加在港投資，近六成企業計劃維持不變，反映投資意欲審慎。本港內部消費力不足，經濟不利因素仍多。息口環境轉向，有助提振短期信心，但實際幫助未必很大。香港與內地一樣，需要經濟轉型，不能再吃老本。特區政府推動創科發展，近年算是有了一些進展，期望當局把握時間，加快產業多元化，為經濟發展注入更多內生動力。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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