社評：北上消費趨勢難逆 端正心態面對競爭

購物天堂招牌褪色

不思進取成致命傷

12月是傳統消費旺季，本港各大商場近期紛紛出招催谷人流，然而本地零售餐飲業界對這個聖誕新年的生意，似乎都傾向審慎，一方面，相信會有不少港人趁長假期外出旅遊或北上消費，另一方面，疫後新時期，區內多少旅客會來港感受聖誕氣氛，也是未知之數，有零售業調查顯示，四成商戶預料生意只有溫和增長。鑑於本地消費疲弱，不少零售商已提前推出促銷優惠，希望吸引客人。旅發局昨天宣布，下周三起分兩批向市民送出合共20萬份「香港夜饗樂」餐飲消費券，總值2000萬元，實際也是希望幫手催谷一下聖誕新年以至明年春節的市道。

過去數月，訪港內地客人數雖然持續有增長，但還不及港人北上消費情况之盛。根據特區政府數字，11月港人北上與內地旅客南下，出現超過340萬人次的「逆差」；深圳方面資料則顯示，10月過境深圳遊玩的港人有535萬人次，消費額36億元人民幣（約40億港元），相當於同期本港零售消費額一成多，平均每名港人消費約673元人民幣。近期深圳推出多項促消費措施，當中不乏方便或吸引港客北上之舉，例如設立多個「港人旅遊消費服務示範街區」、籌辦「深港跨境美食節」等活動，以及研究擴大八達通等在深圳的使用範圍。深圳當局本周起於羅湖區萬象城23間商店，試行境外旅客購物離境「即買即退」退稅優惠，涵蓋愛瑪仕、LV等國際知名品牌，港澳居民同樣可以受惠。

增值稅是內地主要稅種之一。10多年前，內地當局率先以海南為試點，實施離境退稅政策，鼓勵旅客消費。當時香港仍正處於內地客自由行「爆買」年代，鮮有人視內地引入離境退稅政策為挑戰。時移世易，目前全國已有26個地區實施離境退稅政策，北京離境退稅商店便有過千間，「即買即退」屬優化安排，有關政策之前已在北京、上海、廣州、杭州、成都試行，深圳是全國第六個試點城市，現階段僅於一個商場，兼且以奢侈品為主，說這是又一項針對港人的「搶客」措施，也許言過其實，畢竟在港購買奢侈品，本來就免稅，款式也多；可是長遠而言，當深圳不斷擴大相關措施規模及涵蓋面，若本港零售界人士仍抱着「坐定粒六」心態，認定國際奢侈品牌未來必會繼續率先在港推出新款貨品，不思進取，他朝一覺醒來，隨時又將發現原有優勢不復再。

冰封三尺非一日之寒。近年香港面對的不少問題，無論是創科發展滯後，還是購物天堂招牌褪色，其實都是長期不思進取的結果。以往順風順水的日子，賺快錢太過容易，導致各方缺乏危機意識，音樂未完，繼續跳舞。當形勢一下子改變，發現出了問題，其實已經遲了。內地改革開放以來，港人北上消費現象其實一直存在，只是模式不斷在變，由最早期家庭主婦北上買餸，到1990年代港商在內地夜夜笙歌，再到後來買廉價電子產品及翻版貨，這些全是兩地物價存在差距下的結果，然而隨着內地不斷進步，產品與服務水平不斷提高，現在深圳已經完全做到港人口中所說的「平、靚、正」。

反觀香港，樓價高舖租貴長期令百業經營成本高踞不下，「全球最昂貴城市」絕非美譽，而是競爭力不斷被蠶食的見證。近期港人北上消費，其中一個「爆買」熱點是深圳山姆超市，由於規模大入貨多，同一款產品，可以比香港商店便宜四五成。其實早於90年代，香港也曾出現過大型倉儲式超市家樂福，到頭來卻無法經營下去，一大原因正是地產狂熱下，做這樣的生意不賺錢。事到如今，香港零售餐飲行業根本無法跟深圳方面鬥便宜，若要吸引市民留港消費，必須從提升服務質素及消費體驗入手。

提升實力爭生意

好客之道須重拾

香港旅遊業曾標榜「好客之道」，然而這些年來，的士劏客、食店人手不夠、侍應店員態度不友善的投訴，網上隨處可見。這樣的情况，莫說吸引遊客，就連本地消費者也避之則吉。最近本港商界一些有識之士，談及港人北上消費，不約而同提到本港零售餐飲業要靠自身實力去「搶生意」，例如提供更好的增值服務、售後服務，餐飲也要更有特色。這比起搞保護主義措施，諸如引入「海陸路離境稅」增加港人北上消費成本，更為實際。今時今日，內地人購買外國奢侈品和日用品，都可透過網購平台輕易辦到，恢復開放深圳戶籍居民「一簽多行」來港措施，並非不可為之，當然特區政府必須確保水貨客問題不會重現，而本港零售餐飲業也要痛定思痛，提升服務，否則就算恢復一簽多行，也未必能爭取內地旅客多來香港消費。

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