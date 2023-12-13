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社評

社評：國產客機「走出去」 C919訪港意義大

【明報社評】國家自主研製民航客機C919及ARJ21訪港，香港國際機場以最隆重的「水門禮」迎接。C919是根據國際適航標準設計、生產和審批的大型客機，今年5月起正式投入服務，今次首度飛出內地，以香港為目的地，象徵意義巨大。國際民航客機市場遭歐美壟斷，其他國家發展民航客機產業，面對不少掣肘和打壓，C919開發成功殊不容易，香港應積極把握機遇，培訓更多相關人才，協助國產民航客機走出去。本港民航專家有參與C919的研發及評審工作，民航處應早日通過認證，讓C919可以往來香港提供服務，發揮示範作用，協助C919開拓海外市場。

民航處參與研發

適航認證盡快批

香港民航界本月盛事連連，除了舉辦兩場國際航空界重要會議，國家民航局與香港民航處亦首度合作，在港聯合舉辦民航專業展覽，來自內地、本港及海外近60家企業、研究機構及培訓機構，將展示民航空管、機場、航空器運行等方面一系列科技創新產品。有關展覽以亞太地區為主要對象，區內民航機構代表及航空專家將齊聚一堂，就空中航行、機場發展和人才培訓等領域，加強交流合作。兩款國家自主研製客機C919及ARJ21，正是在此背景下訪港。兩部客機在港前後逗留6天，除了在香港國際機場靜態展示，只要天氣許可，更會在本周六於維港上空飛行，讓市民一睹其風采。

C919和ARJ21是中國商飛開發的首兩款自主研製客機。C919載客量和航程與空中巴士A320和波音737飛機相若，適合短中途航線，首架客機去年底交付中國東方航空，今年5月投入商業服務載客，來往上海及北京，截至今年9月累計服務逾3.5萬人次。ARJ21則屬短途客機，機型較小，最多載客97人，2016年6月在內地載客首航，累計載客量已超過1000萬人次，去年底印尼翎亞航空公司亦有購入ARJ21，飛行國內航線。

今次C919首度出訪內地以外城市，是繼半年前載客首航之後，又一重要里程碑；選擇以香港為目的地，則體現了國家對香港作為國際航空樞紐及對外門戶的重視。倘若天公作美，C919周末得以在維港上空飛行，將是本港歷來第五度同類飛行演示。之前4次演示的主角，都是美英公司或歐洲空巴所研製的客機，今次首度由國產客機當主角，除了可以趁本港舉行國際航空會議及展覽，向各國代表展示國產客機的實力，對於打破國際民航客機市場長期由歐美壟斷的局面，也有象徵意義。

冷戰時代，歐美與蘇俄均有各自研製民航客機。蘇聯瓦解後，美國波音與歐洲空中巴士壟斷民航客機市場，其他國家要發展民航客機產業，可謂困難重重。以俄羅斯為例，當地航空公司普遍改用空巴或波音客機，雖然俄方近年開發出伊爾庫特MC-21客機，可與空巴A320等競爭，但量產進展緩慢。日本三菱的MRJ客機研發計劃，與中國C919差不多同期展開，原型機2015年試飛成功，但在適航認證上卻遇到重大困難，原因不在於客機有缺陷，又或不符合國際安全標準，而是日方要爭取「國際認證」（實際是美國認證），卻不斷遭到刁難，若要滿足美方要求，客機須更換大量零件和設計。最終三菱今年初決定擱置MRJ項目。

相比之下，中國C919一開始就不尋求歐美認證，只求與國際安全標準看齊，借助內地市場夠大這一優勢，得以成功落地，站穩陣腳後，再謀開拓海外市場。事實上，國際民航體系並無要求客機必須取得歐美適航認證才可載客航行。舉例說，ARJ21獲得中國適航認證，印尼政府又承認中方的認證，印尼航空公司便可購買ARJ21，飛行國內航線。C919屬國家自主研製，零件六成為國產，引擎等仍是用外國貨，有意見關注，萬一中美關係破裂，這有可能成為美方「制裁」打壓的軟肋，但現階段C919沿用外國大廠引擎也有好處，就是較易爭取海外潛在買家和當地政府接受。香港作為國家對外門戶，可以成為C919奔向國際的「中轉站」。

C919與波音及空巴同級客機相比，造價有優勢；作為短中途客機，則適合飛行東南亞航線。目前香港仍未為C919批出適航認證，但其實由C919前期研發到後期評審工作，民航處一直有參與其中，就駕駛員資格、最低設備清單、維修要求，以及客艙應急撤離等，提供意見，去年底又派出飛行專家到上海，參與機師訓練測試工作。C919看齊國際標準，民航處和本地專家已有透徹了解，隨着內地航空公司引入更多C919客機，相信不久將來便可改以C919服務往來香港航線，只要條件適合，民航處應早日批出適航認證，發揮示範作用，鼓勵其他國家放心引入，為C919爭取外國認證作出貢獻。

把握國家航空業機遇

香港要積極培訓人才

本港缺乏熟悉C919操作的機師及工程師，短期或會影響本地航空公司引入的意欲，但隨着未來愈來愈多C919客機來港，相關問題早晚可以解決。現在說中國商飛可與空巴及波音鼎足而立，也許言之尚早，但國家民航客機事業發展，前途確是無可限量。香港作為國際航空樞紐，融入國家發展大局，除了協助國家接軌國際市場，也可積極培訓更多人才。中國商飛不久前便表示，有意在港招聘應屆畢業生，特區政府未來可以投放更多資源，加強培訓飛機維修及航空工程人員，迎接航空業發展機遇。

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