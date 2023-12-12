社評：選舉投票又甩轆 思慮不周須檢討

電子系統故障損形象

選管會選舉處有責任

新一屆區議會合共470席，當中88席由地區直選產生，176席由地區「三會」(防火、滅罪及分區委員會)界別選出，餘下則為委任議員及當然議員。民建聯成為今次區選大贏家，44個地方選區各派1人參選，贏得41席，連同贏得三會界別68席，合計取得109席，成功率達九成。工聯會、新民黨和經民聯的整體當選率，亦在五成以上，其他中小型政團和無黨籍候選人的表現則未如理想。

選舉結果反映在新制度、新形勢下，大黨有優勢，尤其是地區直選，樁腳強大的政黨明顯佔上風。另一點值得留意的是，工聯會雖在地方直選勝出率超過七成，但在三會界別的成績卻遜色得多，反觀一些親商界或走中產路線的政黨，地區直選成績不突出，但在三會界別則大有斬獲。基層勞工政團與親商界政黨在三會界別選舉中，表現有明顯差距，有當選者形容，三會界別選舉，拉票對象多為「社區精英」。三會成員由政府委任，區議會又有大量委任議席，地區治理要「貼基層、接地氣」，政府如何用人，會有一定影響。

今次是區議會改制後首次選舉，地方直選超過119萬名選民投了票，總投票率27.54%，雖是回歸以來最低，但跟2021年立法會選舉三成投票率相去不遠，考慮到政治生態轉變，以及選民對地方選舉參與度一般低於立選，27.54%相信已是當局認為可以「收貨」的數字。可是投票日晚上電子選民登記冊系統故障所引發的混亂，卻是完全不可接受。行政長官李家超表示，今次選舉其中一項重點工作，是確保投票及點票高效完成，電腦系統故障與原先預期有落差，選管會將成立專責小組全力調查，找出問題成因，確保同類事件不再發生。

多個政黨皆表示，不少支持者晚上才有空投票，系統故障導致票站關閉數十分鐘至接近一小時不等，可能令他們放棄投票，不過要證明選舉勝負受到事故影響，其實非常困難；同樣，系統故障對投票率有多大影響，也很難估量。雖然有選民因為遇上系統故障，未投票便離開票站，但也有人後來折返再投票；亦有選民表示，原本有事趕不及投票，卻因為當局延遲一個半小時關閉票站，結果能夠投票。惟無可否認的是，系統故障所引起的混亂，對部分選民造成不便，也打擊了選舉整體形象。

選管會表示，當晚系統後台雲端數據庫出現異常，暫無證據顯示與網絡攻擊有關，當局其後啟動後備方案，改用人手派選票，云云，然而有政黨代表批評當局應變混亂，未有馬上向選民交代應否在場繼續等候投票，不同票站有不同說法。有資訊科技專家指出，資料系統出問題並不罕見，但理論上當局應該有後備雲端系統，應付突發情况；另外，選管會在系統出事後半小時，才決定使用後備方案，反應是否不夠快，同樣需要斟酌。

特區政府「完善地區治理」，今次區選是重要一步，為了鼓勵選民投票，政府宣傳鋪天蓋地，未料投票期間卻發生這樣的事故，令人質疑當局事前思慮不周、準備不夠縝密，選管會和選舉事務處皆有責任。近年本港選舉工作一再出現嚴重甩漏和失誤。2017年，選舉處人員遺失兩部載有全港選民個人資料的手提電腦；2021年選委會界別分組選舉，點票工作出問題，區區數千張票，竟要翌日早上才有最終點票結果，予人觀感是處方粗心大意，沒有做足測試和預演，前線人員雖有手冊指引，實際幫不上忙，臨場一旦出事，唯有各師各法。今次出事，是否又有類似問題，當局有必要查明。

「智慧政府」甩漏頻

問題何在須檢視

今次出事的電子選民登記冊系統，由選舉處耗資近4500萬元招標設立，2021年選委會界別分組選舉，系統首度投入大型「實戰」，即出現技術問題；其後的立選，系統又出現電力、網絡連線或運作不穩定等情况，7個票站一度需暫停投票3至22分鐘。選管會事後提交的調查報告，曾表示會檢視及完善系統，選舉處會尋求專業部門協作，惟到頭來系統故障還是再度發生。當局近年致力推動智慧政府建設，引入不少新的電子系統，公眾觀感卻是每逢重要關頭，又或有大型新系統投入運作，例必出事。康文署SmartPLAY全新智能訂場系統一落地即出現混亂、政府上調亂拋垃圾罰款但食環署電子付費系統卻無同步更新，都是近期例子。個個部門如是，問題出在哪裏，當局有必要認真檢視。

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