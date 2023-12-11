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社評

社評：選舉落幕區會再上路 完善地區治理見真章

【明報社評】區議會選舉落幕，雖然遇上電腦系統故障，導致晚上投票出現延誤，但地區直選投票率仍有兩成半左右，算是與外間預期相若。特區政府「完善地區治理」，制度重構現已完成，治理水平能否得到提升，就要看人的質素。改制後的區議會，直選議員只佔兩成，委任議員及地區委員會界別（三會界別）議員各佔四成，加上18區區議會主席皆由民政專員出任，意味政府在新一屆區議會，具有主導角色。未來區議會能否發揮應有作用，就地區事務為政府把脈，做到上情下達、下情上達，不僅是區議員的責任，更是政府的責任，當局必須知人善任，廣開言路，虛心聆聽不同意見。

投票率屬預期

電腦故障甩轆不理想

今次是區議會改制後首次選舉，地區直選方面，截至昨晚7時30分的投票率為24.53％，超過100萬人投票。三會界別方面，投票率接近97%，有2454名三會（防火、滅罪及分區委員會）委員投票。歷屆區選，投票率通常介乎三成多至四成許。兩成多的投票率，相比下當然偏低，但與2021年立法會選舉的三成投票率比較，相差不遠，考慮到區選投票率一般低於立法會選舉，今次有兩成多選民投票，屬於預期範圍之內。真正出乎意料的，是全港電子選民登記冊系統晚上發生故障，工作人員要轉用印刷本發出選票，部分票站出現人龍，選管會不得不延長投票時間至午夜，當局初步表示故障不涉網絡攻擊。政府高度重視今次區選，卻發生如此嚴重甩轆事故，情况極不理想，有必要徹查出錯原因。

香港政治進入新時期，今次區選，泛民未獲提名入閘，成為建制派天下，但建制派作為一個廣義的政治陣營，本身亦非鐵板一塊，當中包括不同背景、定位及階層的力量，少了泛民這個對手，建制不同力量各自出擊，除了傳統建制政黨傾力參選，也有一些標榜無政黨聯繫的候選人，他們有些具有中資企業背景，突出專業人士身分，強調以專業知識服務社區，亦有一些是得到同鄉社團和地區團體支持。這次區選會否出現一些意想不到的戰果，今天自有分曉，不過改制後的區議會，分區直選只佔大約兩成議席，大多數議席都是由政府委任及「三會界別」投票產生。換言之，新區議會的最終組成，政府具有主導權。

根據政府說法，新區議會179人委任名單，將與選舉結果差不多同一時間公布。昔日區議會設有委任議席時，政府試過委任一些選舉落敗的建制派人士，做法惹來爭議，予人觀感亦差。現時區議會再非泛民建制角力場，類似做法不應再度出現。政務司長陳國基早前稱，以往的區議會，排除了一些有心服務社區但不願蹚政治渾水的專業人士，政府制訂委任名單時，會着重有關人士的能力、背景和服務社會之心，估計委任者會有很多是專業人士，政黨不會是政府的考慮。新區議會「回歸」諮詢角色，不過區議員在服務居民方面，仍有一定功能。委任律師、會計等專業人士為區議員，理論上可直接幫到一些居民，惟有別於全職議員，專業人士原來工作忙碌，能抽多少時間參與區會工作及接觸居民，也是當局需要思考的問題。

新區議會的產生方法，三會委員舉足輕重，既負責提名把關，又負責投票選出「三會界別」區議員。三會委員全由政府任命，早前高院駁回有關「三會提名機制違憲」的司法覆核，主要理由是提名機制公平適用於所有人，無證據證明是機制設計本身篩走民主派，然而必須指出的是，高院所處理的只是法律觀點，而不是政治問題。對於今屆區選多達七成半候選人均是三會委員，高院法官亦以「令人驚訝」一詞形容這種「提名自己人」的傾向。當區議會八成議席都是由政府直接任命或三會委員選出，未來區議會表現好不好，就不單純是議員的問題，而是政府用人的問題。

政府「完善區議會職能」，全面去政治化，並由民政專員擔任各區區議會主席，體現行政主導，然而新區議會如何發揮諮詢功能、如何協助提升地區治理水平，當局着墨其實不多；區議會改制，反中亂港者出局，政府排除了一些政治干擾因素，但不代表地區治理必然得到顯著改善。政務司長陳國基表示，新區議會協助政府就地區事務及民意「把脈」，須做到上情下達、下情上達，問題是說來容易做來難。政府高舉「完善地區治理」的大旗，就要交出成績，解決以往解決不到的問題，否則有可能出現期望愈高、失望愈大的情况。

地區治理揭新頁

政府須交出成績

舉例說，鼠患是地區治理一個常見問題。去年8月，政府高調展開清潔運動，一年過去，食環署交代滅鼠「成效」，12個月內捕獲5.7萬隻活鼠，比之前一年多出六成，但這跟鼠患改善其實沒有必然關係，捕鼠多了，原因也有可能是鼠患惡化。今年下半年，多區鼠患參考指數均較上半年為差，有立法會議員表示，近期接連收到公屋居民投訴，指邨內鼠患嚴重。區議會站在地區治理前線，一方面要準確反映區內鼠患情况，另一方面亦須協助政府部門制訂合適的關鍵績效指標（KPI），從居民而非官僚的角度治理鼠患。

改善地區治理，上情下達，區議員需要多向居民解釋政策措施；下情上達，則要客觀公正，不能唯上。區議員有沒有勤開會、多發言，政府有責任跟進；與此同時，政府亦要廣開言路，多些聆聽不同意見，唯有如此，區議會才能有效發揮其諮詢功能。

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