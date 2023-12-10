社評：不一樣的區會 不一樣的選舉

改制後首次選區會

政府動員規模空前

區議會改制，恢復委任議席，並新增由地區三會（分區會、防火會、滅罪會）成員選出的地委會界別議席，兩者各佔總議席四成，至於地區直選議席，則大幅減少至兩成，具體選舉方法也有變。以往區議會奉行小選區單議席單票制，現在改為雙議席單票制，多個小選區合併成為較大的選區，全港共有44個，產生88名議員。另外，候選人提名制度也出現重大變化，無論地委界別還是參與直選者，都要向三會成員取得足夠提名，方能入閘。

上屆區選適逢反修例風暴，泛民建制總動員，逾七成投票率史無前例，雖然兩陣得票並未顯著偏離所謂「六四黃金比例」，但在單議席單票制「勝者全取」效應下，選舉結果一面倒，泛民大捷。今次選舉，整個政治生態和遊戲規則都不同了，尚存的傳統民主派政黨，都過不了「三會提名」這一關。新思維和實政圓桌，分別以「非建制派」和「開明建制派」姿態，成功躋身現屆立法會，「愛國愛港」得到確認，但在這次區選中，新思維參選者未能取得足夠三會提名；實政圓桌原欲派5人參戰，千辛萬苦僅得1人入閘，召集人田北辰公開表示，尋求三會成員提名卻不獲理睬。

跟以往相比，這次區選候選人涵蓋的政治光譜，無疑是收窄了。泛民建制對壘格局不再，變成建制派內部不同力量之爭，全港44個直選選區，區區有競爭，但由於區選議題主要聚焦地方事務、如何服務街坊，較少觸及階級分歧，加上去政治化的氛圍，不同候選人政綱往往大同小異，同質性偏高。另外，當局標榜改制後的區選乃是「君子之爭」，不搞抹黑，就連「選舉論壇」也只是讓候選人宣讀政綱理念、回答一些事前已知內容的隨機提問，候選人甚少出位言論，競選活動也不見火藥味，選民若覺得選情平淡，也屬意料之內，不排除選舉結果將取決於政黨效應，又或椿腳的拉動能力。

撇開上屆情况不談，以往區選投票率，一般介乎三成多至四成許。由於區議會的重要性，始終不及立法會，區選投票意欲，通常也會比立法會選舉為低。香港進入政治新時期，2021年立法會選舉，投票率約為三成，未算踴躍。今次區舉，政府官員一再強調不應以投票率去評價選舉制度，亦不會為投票率定下硬指標，惟當局宣傳力度之大，卻是前所未有。地產商、工商界、中資機構等齊齊高調呼籲投票，也是過去少見。

以平常心看待投票率

不投票不等於軟對抗

今次區選一大特點，是最大動員力並非來自政黨或候選人，而是來自政府；動員的目標亦非投票給哪個黨派候選人，而是投票本身。最近港鐵站、電視和社交媒體處處可見政府的選舉宣傳廣告，當局除了找來明星、運動員和政商界名人為選舉「代言」，更有高官粉墨登場拍短片呼籲投票，由正副局長到常秘AO，紛紛率領下屬落區派單張。近月市民北上消費成風，政府為了鼓勵「留港投票」，選舉前夕舉行一系列活動，區選繽紛日、區選樂繽紛、親子繽紛遊樂日等任君選擇，各適其適，另外還有電視台製作的大型戶外音樂會，以及無人機表演。當局為了一場選舉，如此落力營造嘉年華氣氛，可說史無前例，相信全港絕大多數市民都知道今天有選舉，論宣傳效果，政府是成功的，至於能否化為投票動力，就要「還看今朝」。

政務司副司長卓永興早前形容官員宣傳區選「無所不用其極」，惹來遣詞用字恰當與否的議論；政府一些措施，諸如向資助院舍提供交通人手費，接送有意投票的長者院友前往票站，以及再三呼籲公務員投票，強調公僕有責任支持政府落實重要政策，也引起一些爭議。嚴格而言，政府若只是提供一些「便利安排」，沒有要求選民「如何投票」，本身並無問題；單是呼籲公務員投票，不設任何「監督」或「懲罰」機制，法律上也不構成「逼迫」；派發無識別記號的心意卡「感謝」選民履行公民責任，亦非不能為之。不過政府在這次選舉中的角色，實在太突出，若有公務員感到壓力，亦不難理解。

今次是「完善地區治理」後首次區選，政府希望多些人投票，亦屬自然，至於每名選民投不投票，背後也必有自己的想法。舉例說，區議會改制後回復到純諮詢功能、實際權力減少，有可能影響部分選民對投票的興趣；今次區選參選者多是欠缺知名度新人，選民不熟悉，同樣有可能影響投票意欲。人人想法不盡相同，不投票不一定是軟對抗。各方應以平常心看待這次區選投票率，尊重每名選民的決定。

歡迎回應 editorial@mingpao.com