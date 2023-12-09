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社評

社評：歐盟對華輸打贏要 北京懷柔求同化異

【明報社評】前日在北京舉行的中歐峰會，是雙方領導人4年來首度面對面會晤。一如會前所料，在重大議題上並無突破，會後亦未發表聯合聲明，但畢竟延續了去年底以來雙方恢復高層往來的良好勢頭。國家主席習近平與總理李強在會晤中都釋出善意，希望與歐方加強合作；歐洲理事會主席米歇爾與歐盟委員會主席馮德萊恩，則在會晤中發出矛盾的信號，加之會晤前夕意大利宣布退出「一帶一路」倡議，顯示歐盟內部對於自身實力與世界大勢仍有誤判，還在「去風險」的窠臼中不能自拔，仍希望以實力地位對華輸打贏要。

早在2019年，在中美貿易戰開打不久，歐盟新的對華政策文件，就將中國定義為「合作伙伴」、「經濟競爭對象」和「制度性對手」。今日中歐關係的所有矛盾與困境，皆源自這個「三重定位」。今年3月，馮德萊恩又創造「去風險」一詞，來區別對華「脫鈎」概念，亦成為西方世界與中國經貿合作的「三字經」。

「三不能」批「三定位」

中歐表態重點異同互見

習近平在會見中闡述了中方對中歐關係的看法，其中「不能因為制度不同就視彼此為對手，不能因為出現競爭就減少合作，不能因為存在分歧就進行對抗」，就是針對歐盟對華的「三重定位」。中方表示願視歐盟為「經貿合作的關鍵伙伴、科技合作的優先伙伴、產業鏈供應鏈合作的可信伙伴」，顯示北京合作的誠意與求同化異的決心。而歐方一方面稱期待與中國發展「長期穩定、可預測、可持續發展的關係」，「本着相互尊重、開放坦誠的態度就分歧問題加強溝通」，另一方面仍執意糾纏中俄關係，威脅要制裁違反所謂對俄制裁規定的中資企業，又不滿中歐貿易的「不平衡」。可見，中方的基調是「同」，歐方強調的是「異」。

在意識形態上，中歐從來都不是志同道合的盟友，但並未妨礙過去多年的合作與經貿往來。中歐峰會機制始於1998年，新冠疫情爆發前，每年在兩地輪流舉辦，從未中斷。疫情期間，2020年和去年是在線上視訊會晤，2021年則中斷了一年。近年中歐關係陷入低潮原因很多，主因還是世局的變化，外部因素有中美博弈與俄烏戰爭，內部因素則除歐方對華的「三重定位」，還有中歐經濟、科技實力的此消彼長。

隨着中國成為全球第二大經濟體、世界製造業強國，中歐經濟的互補性日益趨向競爭性。對今日中國市場而言，除空中巴士、ASM晶片光刻機外，歐洲已無太多具吸引力的產品，而歐方又追隨美國，限制對華出口光刻機。對此歐洲既極度不適，又無可奈何。於是雙方各類政經矛盾日益突顯，摩擦不斷。而歐方認為中國經濟陷入困境，現時正是施壓良機。

經貿往來本是中歐關係的「壓艙石」，去年中國是歐盟第三大貨物出口市場（僅次於美英兩國）和最大入口來源地（佔20.8%），今年1至8月，中歐貿易額4967億歐元，中國是歐盟第二大貿易伙伴。現在，這一「壓艙石」卻成矛盾焦點。歐方指去年中國對歐盟貿易順差近4000億歐元，創歷史新高，是中國政府補貼扭曲市場所致，9月更啟動了對入口中國生產電動汽車的反補貼調查。

中方的解釋則是，中歐貿易現狀是宏觀經濟環境、國際貿易條件和產業結構不同的結果，而且，在中國的歐盟企業，有逾三分之一產品返銷歐洲，中國的部分貿易順差，實際是這些企業的利潤，中方批評歐盟的反補貼調查是「赤裸裸的貿易保護主義」。正如外交部發言人指出，歐盟一方面在對華高技術產品出口嚴苛設限，另一方面又希望大幅增加對華出口，「這恐怕不太合常理」。

歐盟內部對華意見不一

意退「帶路」無傷大雅

有分析認為，歐盟內部的對華態度並不一致，對中國市場最為依賴的德國，就對電動車反補貼調查有保留；加入「帶路」倡議的匈牙利，更不滿對華「三重定位」。意大利梅洛尼政府屬於右翼，早就對加入「帶路」倡議不滿，退出屬意料中事。此舉亦只是歸邊七大工業國（G7）和歐盟官方立場，對於有150多國參與的「帶路」倡議無傷大雅。在前日峰會中，習近平特別提到「帶路」倡議，建議同歐盟「全球門戶」（Global Gateway）計劃對接，一同幫助發展中國家。

今年是中歐建立全面戰略伙伴關係20周年、中歐峰會機制建立25周年。明年6月歐洲議會將迎來大選，是英國「脫歐」後的首場歐洲議會選舉，被視為歐盟政治的「風向標」，一般預料極右翼勢力將再度崛起。而美國明年的總統選舉，特朗普主義會否復辟，都引人注目。中方從戰略高度看待中歐關係，外長王毅認為，「中歐選擇對話合作，陣營對抗就不會形成；中歐選擇和平穩定，新的冷戰就打不起來；中歐選擇開放共贏，全球發展繁榮就有了希望」。惟歐方更為看重雙邊貿易的逆差，或加入「帶路」的獲利，反映雙方看待彼此的眼界與格局，歐洲要被世界當作的一極認真看待，首先自己要認真看待自己。因此，現在的中歐關係既面臨機遇，又有新的挑戰。機遇就是經過3年折騰，中歐發現誰也離不開誰；挑戰就是，雙方看待彼此的角度與高度，差距太大。

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