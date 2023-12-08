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社評

社評：國家成就館勿複雜化 趕時間急就章反誤事

【明報社評】政府擬建一間以國家發展成就為主題的博物館，初步考慮設於現時尖沙嘴科學館的位置，至於沙田的文化博物館，則會重建為科學館。香港作為國家重要門戶，設立國家發展成就博物館，不僅面向本地，更是面向世界，最重要是格局恢宏，展現出國家的氣度，是否一定要跟香港歷史博館放在一起，相對次要。科學館落成至今超過30年，是全港人氣最旺的博物館，部分設施漸見老舊，是時候大翻新，但應否搬館值得商榷，要視乎當局具體方案。國家成就館應當設在市中心，但不一定要置於尖東。當局若有決心魄力將之辦好，其實可以考慮選址西九甚或中環，成為香港又一地標。

認清國家成就館定位

看齊國家一級博物館

今年《施政報告》提出在校園外多方面展開愛國主義教育，增強市民對國家和中華文化的認同，具體措施包括設立「弘揚中華文化辦公室」，專責策劃及舉行推廣中華文化和歷史的活動，以及設立兩所博物館，分別介紹抗戰歷史及國家發展。位於港島東的海防博物館，明年將改為「香港抗戰及海防博物館」，重點介紹抗戰歷史。另外，政府亦決定設立新的博物館，介紹國家發展和成就，涵蓋國家歷史、政治、文化及經濟發展等領域，專館成立前，康文署會在現有博物館內設立專廳，率先展示部分相關內容。

國家成就館目前仍處於初步構思階段，造價、時間表、選址等皆待定。早前文體旅局長楊潤雄、康文署長及香港歷史博物館總館長便特意赴京「取經」，包括參觀中國國家博物館「復興之路」展覽，並與館長王春法交流。文體旅局日前向立法會提交文件，交代更多有關國家成就館的想法。根據局方說法，成就館將以容易讓青少年接受的手法，介紹國家發展，與此同時，展覽內容亦會面向國際旅客，說好中國故事。選址方面，當局建議將尖東香港科學館改建為專館；位於沙田的文化博物館，則會重建成為更大型的科學館。楊潤雄表示，現有文化博物館不同展覽主題，或將分拆拼入不同的博物館，但亦不排除另建新館的可能。

《施政報告》雖然是在有關愛國主義教育的章節提到設立國家成就館，然而香港背靠國家聯通世界，成就館無論定位、規模和展覽內容，都要夠恢宏、夠級數。正如香港故宮博物館，雖然也有增強國家民族認同的政治作用，但它的定位和本質，依然是一所具分量、有內涵的世界級歷史文化博物館，成就館乃是國家的體現，要搞就要搞得有聲有色，水平跟國家一級博物館看齊，讓本地人和外國遊客了解近代中國的發展和成績。政府設立成就館，必須先認清其定位。

中國國家博物館位於北京長安街，單是坐落位置已展現其分量。成就館以中國國家博物館作為重要參考對象，選址市中心，才能反映其重要性；空間要夠大，才能涵蓋國家各方面發展的展覽內容。相比之下，成就館與香港歷史博物館是否放在一起，其實相對次要。政府主張搬走科學館，讓路給成就館，理由之一是希望國家成就館與香港歷史館放在一起，以顯示香港與國家發展息息相關，但根據政府文件說法，其實國家成就館亦有關於香港的內容。從一氣呵成展示國家古今的角度而論，成就館落戶西九文化區，鄰近故宮館，同樣合理，品牌協同效應甚至更強。

康文署現有17間博物館及展館，較大型的有香港歷史博物館、香港文化博物館、香港藝術館、香港科學館等，當中又以科學館最受歡迎，上年度有110萬入場人次，其次是香港藝術館（58萬人次），文化博物館及歷史博物館則分別有45萬及32萬人次。科學館1990年落成，翌年正式啟用，深受小朋友歡迎，每逢假期，經常可見一家大小在館內參觀，惟經過三十載歲月洗禮，館內一些設施和展品已甚為陳舊過時，確有需要大翻新。2018年《施政報告》提出擴建科學館，配合推動STEM教育，康文署已有具體方案，並於去年向城規會提出申請，預計2030年完工。現在當局提出要「騰籠換鳥」，整個擴建計劃推倒重來，除了浪費時間心力，新的科學館也不知何時才能落成。

成就館選址從長計議

搬科學館非唯一選擇

政府表示，文化博物館定位不清，展覽內容可以拼入其他博物館，科學館重置於該處，將比現址大一倍，可以更具規模，云云，然而原本位於市中心的科學館，突然給搬去新界，對日後人流影響有多大，始終是未知之數。就算不談交通便利程度之別，現時文化博物館採四合院佈局，跟科學館多少有些格格不入，若大規模重建毁棄原來佈局，卻又浪費可惜。設立國家成就館與擴建科學館，本是兩個獨立問題，現在當局將兩者拉扯在一起，牽一髮動全身，反而令問題變得更為複雜。當局不應讓國家成就館於啟始就陷入爭議。

根據文體旅局說法，這種「騰籠換鳥」做法，有助縮短成就館整體籌建時間。愛國教育是本屆政府工作重點工作之一，但建設國家成就館，茲事體大，為了趕時間趕任務而急就章，反而不妙。國家成就館不辦則已，要辦就要辦到最好，落戶西九文化區是一個選擇，若想如北京中國國家博物館那樣，坐落市中心的中心，也可以考慮選址現時的中環海濱大型活動場地。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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