社評：香港經濟危中有機 多元開放提振信心

穆迪下調評級展望

折射西方負面看港

評級機構穆迪繼本周初下調中國主權信用評級展望後，昨天亦將香港評級展望，由「穩定」下調至「負面」，與內地一致。穆迪下調中國信用評級展望，理由是擔心當局廣泛支持財政受壓的地方政府及國企，會令整體財政、經濟和社會發展，構成下行風險。至於下調香港評級展望，穆迪認為，香港與內地的緊密聯繫，體現於政治、制度、經濟及金融方面，內地經濟潛在增長率逐漸減弱，以及金融風險因素，都對香港信用狀况有影響；制度及政治連繫方面，穆迪認為香港政治及司法機構自治權「出現削弱迹象」，隨着《港區國安法》實施、選舉制度改變，預料香港政治、體制及經濟決策自主權將「逐步受到侵蝕」，這也是「影響香港信用狀况風險的因素」。

評級機構的決定引發爭議，乃是常有之事。今年8月，評級機構惠譽下調美國信用評級至「AA+」，華府便表明不認同有關決定。這次穆迪將香港與內地評級展望降為「負面」，國家財政部和特區政府的回應，也是「不必要」、「不認同」。特區政府強調，香港與內地不斷深化經濟金融聯繫，不應成為調低評級的因素，相反這些聯繫是香港長遠發展的優勢，又指穆迪對特區高度自治、港區國安法實施、完善選舉制度等，「作出了不公的指責」。

過去20多年，國際三大評級機構都曾下調過香港信用評級。以穆迪為例，1998年亞洲金融風暴期間便曾下調香港評級。2017年，穆迪以擔心「無力遏制信貸膨脹」為由，下調中國信用評級，香港評級亦跟隨下調，理由是「香港與內地經濟、金融和政治聯繫緊密」； 2020年初，穆迪再次下調香港評級，原因則與反修例風暴有關，穆迪認為事態反映香港的機制存在問題、治理能力低於先前估計。然而值得留意的是，這兩次評級下降，皆無影響香港借貸成本及經濟表現。今年中，另一評級機構標準普爾確認本港長期信用評級不變，展望維持「穩定」。這次穆迪將香港評級展望改為「負面」，其他評級機構會否仿效，現在言之尚早，惟本來已脆弱的投資者信心，恐怕又要再受一次衝擊。

近年香港內外環境劇變，中央落實愛國者治港，標誌香港進入政治新時期；中美關係由合作走向激烈鬥爭，香港無法再像昔日般左右逢源，凡此種種，都是結構性的轉變，屬於重大範式轉移。美國遏阻中國發展，香港亦成打擊對象，地緣政治風險升溫，影響外資來港意欲；另外，內地經濟升級轉型，為了換取長遠高質量發展、避開「中等收入陷阱」，需要犧牲一些眼前利益，整頓發展模式不可持續的房地產行業，正是一例。外圍逆風急吹，內地經濟又處於調整期，香港經濟表現當然受影響，股市樓市疲弱，加上全新的內外環境，人心浮動亦不足為奇。

說現在香港正出現嚴重信心危機，也許言過其實，但社會上的確存在一些悲觀情緒。反修例風暴影響了內地人對香港的觀感，近月有內地網民形容香港為「國際金融中心遺址」，情緒表達多於理性討論，卻在香港社會引起廣泛議論，一大原因正是它觸動了社會上的悲觀情緒。香港股市不濟是事實，但前商經局長馬時亨和現任財庫局長許正宇所舉出的反駁理據和數字，也是有根有據。社會各界需要放下各種各樣的情緒，才能客觀認清問題。一個成功的中國，不會容許有一個頹敗的香港。內地一天不開放資本帳，就無法複製一個像香港般的國際金融中心。除非相信中國經濟崩潰論，又或認定中國不能躋身發達工業國之列，否則沒理由現在就給香港前景「判死刑」。

當然，現今香港確實不可能再像昔日般，單是打開門做生意，財源就會滾滾來。跟內地一樣，香港經濟同樣需要升級轉型，可惜的是，近期社會上一些言論顯示，部分人仍然希望吃老本，欲借當下樓市股市的情况，為舊的一套模式「陳情」。香港進入新時期，融入國家發展大局是必由之路，穆迪偏向以負面角度看待香港與內地的經濟及金融聯繫，值得商榷，至於有關政治及制度的看法，則反映了當前西方社會對香港的負面觀感。

認清困難與機遇

維護香港獨特性

香港司法獨立，得到終審法院10名海外非常任法官背書，穆迪指香港司法機構自治權出現削弱迹象，並不公允。不過近年香港確實存在着一種「寧左勿右」的氛圍。前運房局長張炳良表示，香港是多元社會，有些爭議不必上升至國家安全的層次，新時期需要特別小心，不要走向另一極端；港大微生物學家袁國勇日前主持「大流行病研究聯盟」儀式，談及國際合作與香港角色，也表示要相信一國兩制，「不要什麼都扯上國安法」。特區政府向西方說好香港故事，最好方法莫過於維護香港獨特性，積極展現社會多元開放的一面。

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