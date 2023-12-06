社評：物理治療豁免轉介 拆牆鬆綁方便市民

免除西醫轉介規定

配合基層醫療發展

香港公營醫療系統長期超負荷，隨着人口老化，醫療服務需求只會有增無減，本港醫療發展政策必須因應調整，由過去壓倒性以「治療為本」，改為強調「治未病」。發展基層醫療，正是為了幫市民做好健康管理，避免小病變大病，物理治療在這方面可以發揮一定角色與作用。中風康復者、柏金遜病人等，固然需要長期做物理治療；市民日常生活，容易有各種各樣的傷患，與職業病相關的痛症也困擾不少人，物理治療同樣可以派上用場。然而根據現行法例，本港物理治療師須由醫生轉介，才可診斷或治療病人。市民如欲接受物理治療，必須先向醫生求診並獲轉介信件。

本港物理治療業界爭取廢除轉介制度多年，一直缺乏進展。及至近年，政府致力推動基層醫療發展，希望加強醫生以外專業人員在本港醫療系統中的角色，修訂《輔助醫療業條例》，容許市民免醫生轉介接受物理治療等醫療專業服務，終於前年提上政府議事日程。當局原定去年向立法會提交修例草案，惟受第五波疫情影響，輔助醫療業管理局未能如期提交建議書，物理治療免轉介安排，延至今年2月才有具體方案。醫衛局本周向立法會提交文件，交代最新進展，目標是明年正式擬備修例草案，諮詢持份者意見，以期盡快交立法會審議。

物理治療轉介制度，本意是確保患者經過醫生診治，確認有需要並適合做物理治療，可是不少「用家」都認為，有關安排對他們造成不便，還要平白多花一筆錢睇醫生，最受影響的是基層市民。有痛症病人表示，因職業需要穿高跟鞋久站，病根相當清楚，仍要經醫生轉介才能接受物理治療服務，費時失事，多此一舉；有患者更稱，花近千元看私家醫生只為一封轉介信，過程中既無檢查又無開藥，又或僅是一些尋常不過的止痛藥。基層市民若走公營醫療程序，排隊看醫生動輒數以月計，之後又要等待轉介物理治療，短則半載，長則兩三年。痛症患者日子難捱，省卻不必要的轉介程序，早日接受物理治療，所要承受的痛楚也可以少一些。

以往醫生組織堅持要有轉介程序，主要理據是一些看似尋常的頸痛背痛，其實可能是隱疾的徵狀，西醫轉介在整個療程中有把關、識別及篩查病症的角色，若患者不看醫生，直接尋求物理治療紓痛，可致延誤醫治。有關說法，雖有一定道理，但有關注團體調查發現，大部分人接受物理治療，都是因為一般痛症，當中以意外受傷或職業勞損為主，較複雜的心肺或腦神經系統疾病，僅佔少數，反映物理治療需求，多屬基層醫療服務範疇而非專科。一刀切規定須經醫生轉介，是否必要，確實值得商榷。

本港醫療服務存在諸多問題，利益固化藩籬成為改革障礙，必須打破。放眼世界，很多國家和地區都已容許免轉介物理治療，本港物理治療課程與國際接軌，不見得本地物理治療師實力遜人一籌，亦看不到為何一定不能免去轉介程序。根據醫衛局修例建議，若患者在特定時間內（例如12個月），曾就有關健康狀况，獲醫生發出診斷證明文件，物理治療師便可直接提供服務，毋須再轉介。有關做法其實已屬中間落墨，一邊為市民接受物理治療拆牆鬆綁，一邊兼顧了診斷方面的需要。

當然，隨着輔助醫療業（日後改稱專職醫療業）在醫療體系擔當更重要角色，從業人員也要肩負更大責任。既然醫生要為延誤診治或重大醫療失誤承擔責任，接受紀律處分，豁免轉介安排後，物理治療師也要有一套監管和問責制度，保障病患權益。醫衛局提出以立法方式，要求輔助醫療專業人員持續進修，確保專業水平，也是一個合理要求。另外，目前坊間存在未經註冊卻為患者提供物理治療服務的情况，當局有必要跟進取締。

加強本地培訓

積極引入外援

本港醫療行業人手短缺，物理治療師、職業治療師等亦不例外。根據政府數年前所做的醫療人力規劃檢討，物理治療師是未來其中一個人手最短缺的註冊醫療專業。當局有必要增加相關學額，加強培訓本地新血，同時亦可積極引入「外援」。醫衛局建議提供新途徑，引入合資格非本地培訓輔助醫療專業人員，為公營醫療系統效力，有助紓緩人手不足，只要能確保「外援」質素，相信市民也會歡迎。

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