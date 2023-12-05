社評：科研聯盟彰顯國際性 港可成中美民間橋樑

大流行病研究聯盟

既為世界亦惠香港

新冠疫情全球大流行，保守估計至少奪去2000多萬人的性命，雖然世衛今年初正式宣布大流行結束，然而經此一役，科學界深明必須為下一次傳染病大流行，及早做好應對準備。「聯盟」正是在此背景下成立，發起人為港大微生物學家袁國勇，以及美國哥倫比亞大學著名病毒學家何大一，合作伙伴包括清華大學、墨爾本大學多爾蒂研究所等。袁國勇表示，未來25年內，可能有一半機率再次發生與新冠疫情相同規模的病毒大流行，鑑於現時很多傳染病都是在環太平洋地區開始，構建一個跨太平洋的科研聯盟，至為重要。何大一亦稱，期待「聯盟」可以促進國際間的頂尖機構深入協作，共同推進新發傳染病研究。

戰勝病毒需要群策群力，不同科研機構各有所長，組建國際研究聯盟，可以優勢互補。舉例說，港大在SARS後已設立國家重點實驗室，在發現新病毒方面較有經驗；內地方面則強於基因排序，清華大學的病原學研究水平也相當高。未來若遇到新發呼吸系統傳染病，「聯盟」成員可以在材料共享、疫苗研究等多方面合作，爭分奪秒應對危機，早一天研發出抗病毒藥物及疫苗，就能拯救多一批人的生命。另外，「聯盟」另一作用，是透過國際交流合作，培訓更多科學人才，承先啟後與病毒作戰。期待「聯盟」未來可以繼續壯大，得到更多一流國際科研機構響應和參與，這不僅是全人類之福，也有利於香港成為國際科研合作樞紐。

香港作為國家主要門戶，背靠國家聯通世界，中央最近一再提及，國際化是香港的特色和優勢，融入國家發展大局，必須善用國際化平台、開拓朋友圈，更好地發揮國際化優勢。有關說法不單適用於金融領域，科研合作亦然。「聯盟」在港成立，彰顯了香港的國際性，即使近年中美關係欠佳，但在民間合作層面，香港依然可以力爭成為中美之間的橋樑。

過去40多年，中美在公共衛生及生物科學方面，長期保持緊密合作。本世紀初，美國疾控中心（CDC）跟中國疾病預防控制中心，已開展了很多互惠互利的合作項目，諸如防治愛滋病、建立流感監測網絡系統等；SARS一役過後，雙方合作更進一步深化。可是特朗普上台後，中美關係急轉直下，兩國在公共衛生領域的合作也出現倒退，美國政客與輿論不斷炒作反華議題，新冠疫情爆發後，更是變本加厲，所謂「新冠病毒源自武漢實驗室」等陰謀論鋪天蓋地，就連白宮首席抗疫顧問福奇也成為攻擊對象。反華政客捕風捉影，指控福奇及其同僚，容許美國資金落到武漢病毒研究所手上，從事所謂「可疑」病毒研究，「病毒研究武器化」之說全無憑據，卻嚴重打擊了兩地科學家合作。

中美傳染病研究交流受挫，不排除有反華政客以為這可拖慢中國科研進步，但正如美國學者Deborah Seligsohn所言，美國以至西方科學界同樣蒙受損失，除了失去跟一些中國頂尖科學家合作的機會，也可能因為溝通渠道不暢，無法取得一些重要病毒資料和數據。今次的大流行病研究聯盟，由港美兩地民間學者牽頭，復有內地重量級研究機構參與，可以成為中美傳染病研究的合作一個新平台。當然，誠如何大一昨天所言，中美之間一些民間交流合作，依然需要華府批准。近期中美關係止跌回穩，未知可以維持多久，不排除日後反華政客為了打壓香港遏制中國，從中作梗妨礙兩地科研合作。正因如此，「聯盟」愈國際化，愈能站得穩，這也是香港能夠發揮作用之處。

善用國際化優勢

多元開放須珍惜

香港貢獻國家，必須善用國際化的優勢，即使在新的地緣政治環境下，無法再像以往那樣，可以輕輕鬆鬆於東西方之間左右逢源，但還是有很多事情可以辦。由氣候變化到應付傳染病威脅等，都是中美可以合作的範疇，香港依然可以協助穿針引線，充當「超級聯繫人」。多元開放是支持香港作為國際化都市的兩根重要支柱，維護多元開放的社會氛圍，就是維護香港獨特性，就是鞏固香港的競爭力和優勢。近年西方社會對香港印象變差，乃是無可否認的事實，特區當局積極唱好香港，最重要是讓外界看到香港社會依舊多元開放。

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