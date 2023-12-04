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社評

社評：習近平督促長三角一體化 粵港澳大灣區宜快馬加鞭

【明報社評】中共總書記習近平上周考察上海，並在當地召開「深入推進長三角一體化發展座談會」，向長三角三省一市官員提出要求，「率先形成更高層次改革開放新格局」。今年內地經濟發展疲軟，長三角在中國經濟地位舉足輕重，這個引擎若能帶動整個地區加速，全國亦將受惠。近年外間對中國是否進一步改革開放有所懷疑，要求長三角率先形成新格局，既是向外國表態，也是向全國做示範。同樣是區域經濟龍頭的粵港澳大灣區，已經落後於形勢，若不急起直追，則會拖全國後腿。

長三角一體化有突破

中央敦促要再下一城

長三角地區以4%的國土面積，集聚了全國17%的人口，經濟總量則佔全國近四分之一。在全國經濟發展減速的大環境下，今年前三季「跑贏大市」，浙江、上海、安徽和江蘇分別錄得6.3%、6.2%、6.1%和5.8%的經濟增長，比全國平均5.2%高出不少。習近平總書記此刻召開長三角一體化發展座談會，目的是提出更高的要求。

習近平提出的五大任務: 加強科技創新和產業創新跨區域協同、加快完善一體化發展體制機制、積極推進高層次協同開放、加強生態環境共保聯治、着力提升安全發展能力。其實，這些目標都是幾年前訂定的，這次是要求加強加快而已。習近平同時指出長三角地區的6個不足之處：在發展輻射和帶動作用、重點領域和區域的一體化、產業鏈和供應鏈分工水平、龍頭帶動作用、改革開放程度、超大和特大城市的治理，這些方面都還有短板，仍需提升或者尚需努力，而且需要縱深發展。

長三角地區得天獨厚，國內國際資本集中、科技實力雄厚、對外聯繫密切，地區內交通運輸渠道發達，這些都是地區整體發展迅速的因素，但要加速做到一體化，有兩個關口要有所突破，一是制定共同標準，打破行政壁壘，二是要有龍頭帶動，打破地區分割。

內地的行政體系以省為單位（直轄市相當於省級），無論財政稅制，到教育醫療，都按省市分配，一省之內又按市縣層層劃分，標準也不盡相同，幾乎是鐵板一塊，雷打不動。在改革開放初期，八仙過海各顯神通，各省市競爭大於合作。

中央提出要搞區域經濟，現在已經形成的京津冀、長三角、大灣區和成渝經濟圈，一體化進度有所不同。長三角地區發展最快的主要原因，是上海扮演龍頭大佬的角色理所當然，無論其國內和國際地位、金融和資本的運用，以及領導能力，其他三省都毫無爭議。

習近平這次到上海，重點考察金融市場和高科技企業，重點放在這些領域，主要體現是支持其進一步發展。上海在這些方面再進一步發展，就有更大的實力去發揮更大的影響，加強其龍頭作用去協調其他3個省，加速提高一體化程度。

區域經濟一體化，率先形成新格局的這個重任，交給長三角，這是中央的部署，但值得廣東省深思的是，粵港澳大灣區的建設速度，即一體化的程度，為何落後於長三角。

廣東經濟發展失速有望改進

一體化無進展中央不予重任

廣東省今年前三季度經濟增長只有4.5%，大灣區9個城市，只有深圳的5.4%略高於全國水平，惠州、江門和中山都是5.3%略高於全國平均，傳統上的經濟引擎東莞則只有2%增長，其他諸如廣州和佛山都「失速」，今年全年廣東省是否能夠追上全國平均增速，也成疑問。

廣東經濟增速落後的主要原因，是國際市場大環境不濟，進出口總額負增長，出口增長只有3.9%。另一個結構因素是發展高科技起步遲緩，對經濟轉型的貢獻不如長三角。而大灣區一體化的進程落後，撇開香港和澳門在各個方面跟廣東「格格不入」的因素，更重要的是廣東省在打破行政與區域壁壘方面，龍頭和輻射作用都沒有發揮。

大灣區跟長三角情况最大不同的地方是沒有龍頭，或者說爭奪龍頭地位仍沒有着落。深圳無論在科技發展和對外開放等方面都領先一籌，但深圳享有二級經濟的特殊地位，即其財政稅收的標準與廣東省處於並列地位，導致廣東省無法居中協調。最直接的一個例子是，深圳發展亟需用地，最理想的做法是向北的東莞和向西的惠州拓展，但廣東省若「讓路」，則會減少稅收，深圳只能跳過惠州到汕頭找一塊「飛地」作為深汕合作區，而修建高鐵和高速公路卻帶來成本開支和增加運輸費用。

廣東近年已經加大對科研投入，新能源汽車產業的成長為廣東注入新動力，但其他方面仍要等待產業成熟才能有所貢獻。大灣區建設速度幾乎停濟不前，還有待中央協調深圳與廣東省關係。雖然如此，廣東省本身也應該有更積極的措施，勠力在省內21個城市打破行政壁壘，在一體化方面更上層樓。

區域經濟是國家發展戰略，長三角在一體化方面有所成就，並且再獲中央加持，對全國發展有利，廣東在大灣區發展方面也要急起直追，不能被長三角拋離太遠。

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