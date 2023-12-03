社評：政治基礎受美左右 中日韓合作空間窄

中日韓作為東北亞近鄰，一衣帶水，是「搬不走的鄰居」，人口總和佔全球五分之一，國內生產總值（GDP）之和佔全球逾四分之一，今次釜山會晤三國的官方新聞稿中都提到，「中日韓合作可以超越東北亞，為地區與世界的和平繁榮發揮積極作用」，並非誇張之詞。

三國近鄰影響力大

合作機制斷纜4年

中日韓合作機制始於1999年11月，當時三國領導人在東盟與中日韓（10+3）峰會期間同意建立三國合作機制。24年來三國共舉行8次峰會和10次外長會議，建立了21個部長級會議和70多個對話機制，成為亞洲最具影響力的次區域合作平台。上一次三國外長會於2019年8月在北京舉行，同年12月，在四川成都舉辦了三國峰會，發表《中日韓合作未來十年展望》。此後，因日韓關係惡化和新冠疫情影響，中日韓峰會「斷纜」至今。

4年來，國際和東北亞地緣政治格局發生巨變。在中美博弈的影響下，中日、中韓和日韓關係都與4年前迥然不同。在美國撮合下，特別是尹錫悅政權上台後，日韓關係大為改善，美日韓安保同盟更趨緊密；日韓兩國在緊跟美國政策，對華態度皆趨負面；中日在釣魚島主權紛爭未解的情况下，又增加了日方視中方為「最大安保威脅」、鼓吹「台灣有事就是日本有事」、福島核污染水排海等新糾紛；隨着朝鮮半島緊張局勢升級，首爾也改變策略，向美國「一邊倒」，頻頻在台灣、南海等議題上向中方作出挑釁言論。

作為東亞最大國家，中國在應對中美博弈的大格局下，雖然仍盡力維護與日韓的關係，但亦堅持原則，維護自身主權利益。如持續派海警船巡弋釣島海域，在福島核污染水排海後，停止入口日本水產品；強化與朝鮮的傳統友好關係，對韓國的挑釁言論嚴正交涉，發出警告。

近月中美關係出現緩和迹象，特別是上月習拜會後，日韓亦開始調整對華政策。國家主席習近平在三藩市與日相岸田文雄舉行峰會，雙方重新確認中日「戰略互惠關係」定位，同意就核污染水排海展開專家級磋商，在APEC會議上，中日還同意建立出口管制對話機制、優化營商環境工作組，促進兩國貿易投資合作。9月杭州亞運開幕時，習近平與韓國總理韓德洙會談，展現雙方改善關係的意願；但在APEC峰會上，尹錫悅欲與習近平會晤，卻未獲安排，兩人僅站立交談3分鐘，反映北京對尹個人觀感不佳，不假辭色。今次王毅釜山提前離會，亦被認為是對尹訪英時提及台海言論表達不滿。今次三國外長會晤確定的6個未來合作方向，人文、科技、可持續發展、公共衛生、經貿，安全排在最後，可見三國合作的政治基礎依然脆弱。

經濟互補變產業競爭

自貿談判成新着力點

今次中日韓合作重啟另一原因是經濟因素。中國已連續16年居日本貿易伙伴首名，對華出入口均佔日外貿總額逾兩成，中國亦是韓國最大貿易伙伴、最大出口市場和最大進口來源，日韓對華長期有巨額順差。但隨着中國經濟技術實力提升，三國間經濟互補性逐漸消失，一些產業還出現競爭，經貿合作空間亦大大縮窄。

中國曾經是日韓汽車出口的重要市場，現在日韓汽車不僅在內地市佔率大減，中國更取代日本成為全球第一汽車出口大國；晶片本是中日韓互補的最佳領域，但由於日韓配合美國技術封鎖，放棄內地市場，而近年中國晶片技術的突破，已佔據了中低端市場，去年晶片出口額達1580億美元，高於韓國的1160億美元和日本的260億美元。中日韓造船業訂單佔全球份額逾95%， 中國也是一家獨大，以全球佔比八成輾壓日韓船廠……

政治合作基礎脆弱，經濟合作空間狹窄，構成中日韓合作的現狀，但三方仍互有所圖。國際貨幣基金組織（IMF）預測，今年日本名義GDP按年將減少0.2%，從世界第三大經濟體跌至第四位，跑輸德國。日韓今年對華貿易，都從長期順差變成逆差。而中國經濟亦復蘇乏力，從擴大對外開放和穩外資穩外貿角度，亦希望穩定與第二、第三大貿易伙伴國日韓之間的貿易與投資，特別是在加入「全面進步的跨太平洋伙伴協定」（CPTPP）議題上，中方仍需日方支持。所以，中方近期大力呼籲重啟中日韓自貿協定談判，希望以此拉住日韓，穩定區域安全與經濟發展，日韓礙於經濟困境，很難拒絕中方這一倡議，這也許會成為今後中日韓合作新的着力點。

歡迎回應 editorial@mingpao.com