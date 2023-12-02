社評：學生組團內地考察 投其所好事半功倍

公民科內地考察團

時間太短走馬看花

去年《施政報告》就港生到內地交流，定下政策目標，所有官津及直資學生於中小學每階段，分別最少參與一次獲資助的內地交流。因新冠疫情停辦3年、由教育局籌辦及資助的「同行萬里」計劃，已於今個新學年復辦，4條路線分別涵蓋上海、湖南、湖北及福建，供中三至中六生參與；高小及初中生方面，則有「同根同心」計劃。教育局早前表示，已委託承辦機構籌辦1至3天不等的10個行程，當中9個屬廣東團，去佛山、廣州、東莞等，餘下一個去上海，行程大多連繫到小學常識科（日後改為人文科及科學科）、中文科和藝術教育。

無論「同行萬里」與「同根同心」，均屬自願參與性質，團費並非全額資助，學生與家長自行考慮是否報名。相比之下，高中公民與社會發展科（下稱公民科）內地考察團，性質則有點不同。高中公民科要求學生須赴內地考察，當局全額資助，考察結束後，學生須作專題研習，並向老師呈交研習報告。若個別學生有特殊原因，未能在高中階段隨團北上，學校可按校本情况，為相關學生提供相關教學資源，補回學習經歷並做專題研習。換言之，公民內地考察團某程度是「必修課」。

疫後香港內地恢復通關，上學年公民科內地考察團，於4月至8月相繼出發，4.3萬名學生成行，教育局提供逾20條行程路線，校方自行選擇。當局表示，雖有小量學生臨時缺席，但絕大部分都是因病請假，未見異常情况。踏入新學年，高中公民科出團數目就更多。教育局昨天表示，本學年共接獲497間學校申請，預計逾5萬名高中生及5500名教師前往內地考察。截至上月底，已有3700多名高中生及400名教師成行，出發前往廣東、上海、貴州等地。讀萬卷書不如行萬里路。香港融入國家發展大局，有必要讓新一代認識國情。社交媒體時代，網上資訊雖多，但往往流於片面，甚至帶有偏見。安排學生內地考察，透過親身體驗，了解國家歷史文化和最新發展，倘若安排得宜，效果必定勝過課堂學習。

公民科上學期首度出團，其中一大問題是行程太短，部分考察團僅得短短一天，有學生形容，所謂12小時廣州考察團，其中有一半時間是在旅遊巴上度過，如此安排當然絕不理想。對校方來說，安排公民科考察團的困難之處，在於當局有指定出團師生比例，百多名高中生一次過出團，需要抽調多名教師隨行，可能影響到其他班級正常教學安排。從校方管理角度，行程一天起兩天止，可避免影響教學人手，帶團教師也輕鬆一些；但從考察角度，如此短的行程，必然是走馬看花，流於形式化和「交差」。當局在新學年一邊增加4至5天長途行程，一邊大減一天團選擇，做法合理。根據當局資料，2至3天團仍是主流選擇，選擇長途團的學校大約只有一成許。教育局應多向各校了解師生對短途及長途團的反應，持續優化計劃，並為學校提供更多支援。

反修例風暴後，特區當局強調加強國安教育、國民教育及愛國教育，無論「同行萬里」、「同根同心」和公民科內地考察團，都有加入相關元素。以「同行萬里」上海團為例，行程便包括到訪中共第一次全國代表大會紀念館，讓學生認識中共發展歷史；「同根同心」廣州西式建築及其歷史文化兩天團，則會觸及殖民主義年代西方列強在廣州建立租界的歷史，讓學生了解國安的重要；公民科台山3天考察團可到訪國防教育基地，體驗軍人生活，重慶5天團則可體驗徒步行軍。

行程喚起學生興趣

國民教育毋須硬銷

香港是國家一部分，教育下一代認識西方殖民主義侵略中國的歷史、了解新中國成立經過，乃是天經地義；讓學生體驗一下軍人生活的刻苦，亦毋須大驚小怪，又或戴政治有色眼鏡看待。與此同時，當局安排內地考察行程時，亦可多考慮學生們的興趣，投其所好，讓他們更投入。交流考察重在親身體驗，比起偏重靜態參觀，行程安排活潑一些，學生投入感相信也會更高。內地創新科技發展一日千里，由大數據運用、現代化農業到「天眼」射電望遠鏡，相信不少新事物都可以喚起學生的好奇，以及對國家發展成就的認同，毋須事事太過說教。考察後學生要做專題研習，題材也應該讓學生有多些發揮空間，太過硬銷「如何貢獻國家」一類題目，交出來的研習報告容易流於公式化，教學效果亦未必理想。

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