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社評

社評：洞察世局能力非凡 基辛格智慧未過時

【明報社評】美國前國務卿基辛格逝世，享年100歲。基辛格一生爭議甚多，但他對世界秩序的洞見，以及外交手腕之高明，卻是毋庸置疑，自尼克遜以來，多位美國總統皆視他為外交顧問。1970年代初，基辛格秘密訪華，打開中美建交之路，更改寫了世界格局，今年7月基辛格訪京，獲國家主席習近平接見，足證北京何等重視這位「中國人民的老朋友」。基辛格是現實主義外交的代表人物，有人認為他的觀點過時，影響力也大不如前，現實是世界百年不遇變局，當下美國政界更需要一套能夠妥善處理大國關係的世界秩序框架。近年美國民粹政治當道，短線利益遮擋長遠外交戰略視野，基辛格對中美關係前景感到悲觀，並非無因。

「中國人民的老朋友」

半生推動中美關係

過去兩天，美國先後有兩位大人物去世，先是投資界翹楚、股神老拍檔芒格，昨天則是基辛格。兩人分別馳騁美國商界政界大半個世紀，其中一個共同點是看重中國。享年99歲的芒格，多年來在投資中國方面比巴菲特更樂觀。上月他接受訪問，認為中國經濟未來20年的前景，比全球其他大型經濟體都要好；今年巴郡股東大會，芒格更直指一切加劇中美關係緊張的行為是「愚蠢」，強調美中好好相處，才符合雙方共同利益。至於基辛格，其外交生涯最大成就之一，就是為中美關係破冰，促成兩國建交。今年10月，基辛格還自言，「一生一半時間都在為美中關係工作」。

1971年，時任美國國家安全事務助理的基辛格，以總統特使身分秘密訪華「破冰」，與中方攜手促成1972年尼克遜訪華，為啟動兩國關係正常化，作出歷史貢獻。之後的50多年，基辛格依然以不同身分，繼續推動歷屆美國政府積極發展美中關係。基辛格是「中國通」，一生訪華過百次，最後一次是今年7月，獲習近平親自接見。放眼國際舞台，除了基辛格，相信再沒有第二人，能夠跟由毛澤東到習近平的歷任中國國家領導人都有交情，「中國人民的老朋友」這稱號，基辛格確是當之無愧。

基辛格學而優則仕，1973至77年，他先後在尼克遜和福特政府內擔任國務卿。若說19世紀德國鐵血宰相俾斯麥是現實主義外交（Realpolitik）之倡導者，基辛格則是20世紀國際外交舞台上，其中一位最精於此道之人。他曾形容，自立國以來，美國外交的根本兩難，在於理想主義傳統與現實權力政治的衝突，而在他眼中，伸張美國國家利益，顯然高於一切，宣揚所謂「美國價值」，從來不是他的外交信念。

1973年，美國與南北越簽訂「巴黎和平協議」，基辛格因斡旋停火，同年獲頒諾貝爾和平獎，但不少反戰人士都認為這是莫大諷刺。事實上，基辛格斡旋協議最大目的，不過是讓美軍撤出南越，從戰爭泥沼抽身；為了切斷越共部隊在南部的補給，他又支持尼克遜向中立的柬埔寨，展開秘密轟炸行動，導致當地至少5萬平民死亡。另外，1970年代初，美國暗中支持智利右翼軍人血腥政變、默許阿根廷軍人政權鎮壓異己殺害數萬人，基辛格在事件中的角色，同樣備受質疑，在不少人眼中，基辛格是戰犯。

圍繞基辛格的爭議從來不少，有人認為他滿手沾血，亦有人視他為美國政商權貴的說客顧問，其主張所代表的不過是精英利益，惟相信不少人都同意，基辛格確是國際戰略大師，對世界秩序見解精闢獨到，當年「聯華制蘇」正是高明一着，也改寫了之後世界格局走向，時至今日，中美關係已是舉世最重要的雙邊關係，在可見未來也將繼續牽動世界和平與榮枯。近年中美關係急轉直下，基辛格便深以為憂，強調人類命運取決於美中能否和平相處，必須緊記第一次世界大戰教訓，美國政界應嘗試了解中國的想法，妥善管控中美分歧，避免惡性競爭與對抗，導致全球局勢不穩。問題是美國政界、學界和輿論場，還有多少人像基辛格那樣，具有高瞻遠矚的外交戰略視野。

由尼克遜到奧巴馬，歷屆美國政府都很重視基辛格的意見，直至特朗普時期，情况開始出現變化。基辛格政治影響力下降，一方面是年事已高，另一方面亦跟美國民粹主義有關，當人們質疑權貴精英不能代表他們的利益，民粹政客當道，像基辛格這類與傳統精英關係千絲萬縷之人，亦難免邊緣化。國際外交一旦受民粹主義影響，就很難確保理性和穩定性，特朗普將中美關係，由「競合關係」推向二元對抗，拜登政府亦隨波逐流，中美關係風雨飄搖，今年初氣球風波正是一例。

民粹當道外交變短視

重塑世界秩序講長遠

世界百年不遇變局，當下美國政界只關心如何遏制中國發展，確保美國繼續主導世界，但對於最關鍵的問題，即「中國在未來世界新秩序中的位置」，卻沒有答案或主張，反觀北京一再重申，世界之大容得下中美共榮，當中所反映的，就是將中美關係置於一個世界秩序新框架之下的想法。1970年代，基辛格一邊主張「聯華制蘇」，一邊推動美蘇緩和（Détente），他曾解釋這一外交戰略背後的理念：美國對外戰略需要明白局限所在，跟現實妥協，緩和是與蘇聯馬拉松式競爭的一種長期戰略智慧，危機和對抗應該是外交政策的最後手段，而不是大國關係的日常。現在美國政界和外交智庫最需要的，就是這樣的一種智慧，而不是隨波逐流，繼續被民粹政治和意識形態牽着走。從這一角度而論，基辛格的外交思想不僅未過時，反而是這個時代所需。

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