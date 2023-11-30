社評：打擊虛擬資產詐騙案 證監作為不足太被動

JPEX後又有HOUNAX

證監示警姍姍來遲

去年政府修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，將虛擬資產交易平台納入規管。今年6月1日，虛擬資產交易平台發牌制度正式生效，當局特設一年寬限期，本意是讓有意領牌的現有交易平台，有足夠時間準備，未料卻讓騙徒有機可乘。今年9月，虛擬資產交易平台JPEX被指透過網紅及場外找換店，作出虛假及誤導陳述，事後大批客戶「出金」（提取資產）失敗，警方循詐騙方向調查，超過30人被捕，受害者逾2600人，涉款16億元。一波未平一波又起，警方上周末又公布，一個名為HOUNAX的所謂「虛擬資產交易平台」，疑涉詐騙，逾百人「入金」後無法提款，合計損失超過1.5億元，失款最多的一名六旬婦人，相信於今年6月墮入騙局，損失1200萬元。

JPEX事件後，證監會推出4項監管虛幣平台新措施，包括加強信息發放，公布多份虛擬資產交易平台名單，提高公眾防騙意識，同時加強情報蒐集、鼓勵公眾投訴，對懷疑違法的虛擬資產交易平台採取法律行動等。言猶在耳，又發生了HOUNAX事件，反映當局監管執法一定存在問題，必須盡快改善，然而證監會過去數天的反應，予人觀感是「該做的都已經做了」。

證監會一方面強調會採取措施保護投資者，對違規行為零容忍，不會坐視不理或推諉責任，另一方面則強調，HOUNAX是「不受規管的無牌平台」，證監會無權停止其運作或封鎖其網站，又說「唱高散貨」是金融產品詐騙案慣常手法，常見於倫敦金騙案，不代表監管上有很多缺陷，HOUNAX要求投資者將本金匯至第三方戶口，其實已是一個警示，云云。有關說法令人覺得，證監會認為HOUNAX不在其規管範圍之內，問題不在證監會監管執法不力，而是一些投資者「沒有做功課」，如果投資者平日有留意金融產品詐騙慣常手法，又會主動上證監會網站，查看可疑虛擬資產交易平台，就不會中招。

誠然，JPEX案與HOUNAX案性質上確實存在差異。JPEX事件疑屬龐茲騙局，但案中至少有過一些虛擬資產交易，HOUNAX則不然。根據警方說法，有人透過Facebook、Whatsapp等社交平台接觸事主，自稱投資專家，將事主加入聊天群組，分析投資市况及提供貼士，然後再引誘事主於HOUNAX投資虛擬貨幣。事主透過超連結下載HOUNAX應用程式在平台開戶後，會收到匯款到第三方帳戶的指示。雖然開戶初期HOUNAX平台會於事主投資戶口製造虛假交易紀錄及回報，令受害人戶口資產看似有增長，但沒有證據顯示，平台有實際進行過任何虛擬資產交易。從這一角度而論，HOUNAX案確實近似電騙網騙，所謂交易平台根本是假的，惟同樣不能否認的是，騙徒是打着「虛擬資產交易平台」這幌子，受害人也是真心相信自己正從事相關投資，證監會置身事外，顯然也說不通。

HOUNAX案曝光後，證監會再三表示，收到投訴後有着手調查，並將HOUNAX列入可擬無牌公司及可疑網站名單，讓公眾參考，其後更將案件轉介警方跟進，可是就像JPEX案一樣，證監會處理被動兼遲緩，亦未有及早向公眾敲響警鐘。

警方案情提到，早於今年6月已有人墮入HOUNAX騙局，證監會則強調，直至9月底首次收到投訴之前，不知道有這個所謂「虛擬資產交易平台」，然而證監會若有警覺性，大可在收到首宗投訴後，馬上與警方分享情報，一起同步調查，轉介案件「歎慢板」，等於容讓不法之徒有更多時間繼續行騙。證監會拖至本月1日才將HOUNAX列入可疑名單，同樣是姍姍來遲。更甚的是，證監會並無汲取JPEX案教訓，依舊守株待兔，坐等市民自行上網查閱名單，未有高調宣布有關HOUNAX的投訴。如此被動的處理，顯然大有問題。

賦權加強監管執法

更須改變被動心態

打擊詐騙罪行，必須爭分奪秒，無論市民和當局都應該「見疑即報」，盡快互通消息，避免有更多人墮入圈套。公眾上周得知HOUNAX事件，跟證監會首度接獲投訴，相隔兩個月，情况絕不理想。有議員建議修例，賦權證監會可以封鎖可疑虛擬資產交易平台網站、規管散播誤導不實資訊，甚至勒令平台停止運作，有關做法固然可以考慮，但如果證監會不改被動心態，類似JPEX或HOUNAX等的虛擬資產騙局，未來還有可能接二連三發生。

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