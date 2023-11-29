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社評

社評：兩電又玩數字遊戲 基本電費升勢堪憂

【明報社評】政府與兩電公布明年電費及利潤管制協議中期檢討結果，對市民而言，明年「淨電費」下調，似乎是好消息，現實是兩電「基本電費」加幅均高於通脹，淨電費按年下降，只因近期國際能源價格遠低於年初水平，倘若明年能源價格反彈，市民繳交的燃料費隨時又要上調。利潤管制協議向兩電利益顯著傾斜，8%利潤保證安排世間罕見，今年港島大停電一小時，港燈理論上竟可「有賞」，突顯協議荒謬。中期檢討結果，對賞罰機制作出修訂，但「准許利潤」安排紋風不動。兩電多個機組投資項目即將上馬，基本電費勢將水漲船高。政府聲稱未來5年基本電費年均增幅與通脹相若，有否低估加幅，令人懷疑。

燃料調整費回落

輪到加基本電費

本港電費由「基本電費」及「燃料調整費」組成，前者主要反映電力公司的營運開支、固定投資等，後者反映國際燃料價格變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付，兩者合計就是「淨電費」。兩電在本港電力市場擁有壟斷地位，政府與兩電的「利潤管制協議」，實際是保證兩電穩賺不賠，不管香港經濟好壞，兩電都可根據管制協議，每年賺盡8%回報；就算國際能源價格大升，兩電也可將燃料成本波動悉數轉嫁市民。每年年尾，政府都會跟兩電商議來年電費調整安排，適逢今年也是利潤管制協議中期檢討之年，昨天政府兩電一併交代檢討結果。

新電費安排明年元旦生效， 當局表示，兩電將「減電費」，港燈淨電費按年下調16%，中電則按年減7.4%。中期檢討方面，政府表示兩電同意就3個範疇修改《管制計劃協議》，包括設立特別電費紓緩機制，在能源危機時減輕住宅用戶壓力；針對大型供電中斷事故，引入新懲罰機制；加強披露關於燃料成本及燃料採購等資料，提高透明度。

兩電電費調整，年年都跟市民玩數字遊戲，所謂「凍價」、「減價」等說法大而化之，往往不過是在淡化「明減實加」。基本電費與燃料調整費輪流加，乃是近年常見情况。2020年新冠疫情爆發，國際能源價格暴跌，當年兩電宣布「凍費」，與市民「共渡時艱」，現實是兩電皆上調了基本電費，全賴燃料調整費下跌等蓋過；之後兩年，國際能源價格因歐美復常及俄烏戰爭等因素飈升，兩電則改從燃料調整費入手，去年底中電公布按年加價近兩成，港燈按年更加價四成半。今年以來，國際能源價格有起有落，兩電燃料調整費每月變化，5月份升見全年高位，近月則有所回落。以港燈為例，10月份燃料調整費，較年初下跌了14%。港燈中電明年淨電價分別按年下調16%及7.4%，必須放在這一背景下理解，同時亦不能忘記年初燃料調整費正處於高水平，大大影響了比較基數。

事實上，隨着近月國際能源價格回順，兩電今回又着手加基本電費，港燈上調4.4%，中電則上調3.1%，兩者均高於目前接近2%的通脹率。另外，明年燃料調整費會否再度顯著攀升，也是未知數。俄烏戰爭未息，以巴烽煙又起，地緣政治緊張，加上石油輸出國組織醞釀減產，不排除國際能源價格來年又被推高。換言之，市民明年需要繳付的淨電費，其實仍有不少變數。雖然兩電年年都有一些所謂「回饋社會措施」，涉款數千萬至上億元不等，但與一年數十億元盈利比較，不過是九牛一毛。

管制協議中期檢討，政府強調有就多個範疇向兩電提出修訂建議，包括降低准許利潤，惟根據協議條款，中期檢討不涵蓋准許利潤調整，兩電顯然也沒有理會相關要求。觀乎政府說法，新設的能源危機特別電費紓緩機制，不僅金額有限，兩電也只會從「非管制計劃帳目」撥款，意味不會影響兩電8%利潤保證。今年4月港島大停電，為時長達一個多小時，明明是港燈出錯，但根據管制協議，由於港燈能夠在65分鐘內「及時」恢復供電，竟然可以「有獎」。今次政府與兩電修訂懲罰制度，以受影響客戶數目乘以供電中斷時數，釐定罰款安排，無疑是一項改進，但管制協議向兩電利益高度傾斜這一現實，始終未見改變，也不知何時才能有真正改變。

全球暖化加劇，減排人人有責。香港作為發達地區，減排目標包括2035年淘汰燃煤發電、2050年達至碳中和。兩電已準備未來5年分別添置新的燃氣機組或設施。另外，北部都會區及明日大嶼建設，兩電相信也會參與鋪設電網。現行利潤管制協議，變相將基本電費跟兩電固定資產投資掛鈎，兩電斥資發展再生能源、興建低碳燃氣機組，固定資產投資持續擴大，電費亦必水漲船高。

兩電減排固定投資大

電費加價政府須把關

政府昨天表示，審核兩電未來5年發展計劃時，只會接納「絕對有必要」的投資項目建議，經過嚴謹磋商後，兩電未來5年總資本投資額，會較上一個5年發展計劃為低，預料期內兩電基本電費年均增長與通脹率相若，約為2%至3%，云云。然而實際情况會否一如當局所言，存在不少疑問。說到底，燃氣機組等絕非小規模投資；只接納「絕對有必要」的固定資產投資項目，與成本造價合理與否，也是兩回事。減碳要付出代價，但不一定要用貴的方案，當局應該將不同方案列出來，讓公眾討論，同時亦應加緊從內地輸入更多潔淨能源，引入市場競爭，平抑本地電價。

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