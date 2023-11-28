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社評

社評：海運業升級轉型 貨櫃碼頭須革新

【明報社評】香港貨櫃碼頭吞吐量和世界排名近年拾級而下，更有碼頭用地閒置，有意見認為本港航運業競爭力已不及內地港口，走向式微無可避免，但這顯然不是中央看法，否則「十四五」規劃也不會將國際航運中心，列入香港「八大中心」定位。香港航運成本高於內地，但在海事法律、保險、船舶融資等專業服務方面仍有優勢，未來發展方向，重點不在擴大容量，而是升級轉型，立足大灣區，發展高端物流，提供高增值服務，與其探討是否讓發展商將碼頭用地拿來起樓，當局應該積極推動碼頭營運商升級設施，實現自動化與智能化。期望當局稍後發表的海運及港口發展策略，可以對症下藥。

改變用途建私樓

不如先升級設施

上世紀八九十年代，香港貨櫃碼頭吞吐量長期位居世界第一。踏入21世紀，隨着內地改革開放不斷深化、港口物流發展蓬勃，香港作為珠三角航運中樞港口的角色，也出現了變化。本港碼頭貨櫃吞吐量，過去10多年整體趨勢向下，中美貿易戰與新冠疫情，更令跌勢進一步加劇。業界人士稱，本港以至內地貨櫃碼頭都出現「供過於求」現象，香港國際貨櫃碼頭早前表示，由於貨量減少，需求不足，九號貨櫃碼頭北一幅佔地約19公頃用地，自2020年起陸續停用，去年更已全面閒置。

目前全球十大貨櫃吞吐量最高港口，上海居首新加坡居次，香港跌至第9，在大灣區內落後於深圳（第4）及廣州（第5），疫後開關復常，未助本港貨櫃吞吐量顯著反彈，反而因為全球貿易疲弱，以及地緣政治緊張等因素，導致本港進出口及轉口表現受壓，今年首10個月，本港貨櫃吞吐量按年下跌了一成半。香港土地房屋供應不足，近年政商界不時有人聲稱，本港貨櫃碼頭「式微」，與其「苟延殘喘」，不如讓發展商將碼頭用地拿來建屋，這樣就毋須填海造地，云云。

香港土地供應長期受制於發展商，人工島填海是特區政府重建土地儲備、奪回土地供應主導權的重要手段。現時貨櫃碼頭用地全由發展商持有，用來起樓代替人工島，誰是最大得益者，可謂清楚不過。問題是本港海運及港口事業，是否委靡到無可救藥？中央的看法，顯然並非如此。「十四五」規劃提及香港「八大中心」定位，乃是面向未來，而不是緬懷過去；國際航運中心及國際航空樞紐這兩個定位，反映中央認為未來香港在國際海運與空運方面，對國家仍有重要作用，難以由內地其他港口及機場取代。本港航運業發展，問題不在於缺乏競爭優勢，而是缺乏長遠戰略思維，只顧短線利益。

今年以來，香港與深圳均面對貨量不足問題，但深圳港貨櫃吞吐量僅跌4%，跌幅遠比香港為小。不少意見認為，問題出在本港貨櫃碼頭營運成本高昂，反觀內地港口碼頭有補貼政策優勢。成本價格上的差距，無疑對香港不利，但本港貨櫃碼頭整體競爭力下降，顯然亦跟業界不思進取、設施愈見落後有關。有碼頭營運商稱，他們有因應船型增大投資相關機械，惟總體而言，近10多年本港貨櫃碼頭設施並無顯著升級，遠遠不及操作高度自動化的內地貨櫃碼頭。

誠然，本港貨櫃碼頭曾一再爆發工潮，自動化會削減工作崗位，但近年貨櫃碼頭已出現人手不足兼老化的情况，自動化正可協助解決問題；影響就業職位，不應再成為迴避投資自動化系統的藉口。香港貨櫃碼頭多年來運作繁忙，沒有充裕時間和土地來升級基建設備。現時有碼頭用地閒置，正好為碼頭設備升級提供了條件，當局應把握機會，與各碼頭營運商協調，騰出空間輪流升級設施。

評價一個港口的國際地位，吞吐量只是指標之一。以倫敦港為例，貨櫃吞吐量在全球僅排69位，但根據「新華-波羅的海國際航運中心發展指數」，論全球航運中心城市綜合實力，倫敦僅屈居於新加坡之後，排名第2，領先分列第3、4位的上海及香港，究其原因就是倫敦碼頭成功由傳統航運碼頭，升級轉型為高端航運服務業中心。香港法治根底厚、海關效率快、關口免稅收、國際網絡廣，由海事法律、保險到船舶融資等專業服務，皆有內地港口難以取代的優勢。「十四五」規劃所提的「國際航運中心」定位，其實就是希望香港朝高端航運業方向發展，在大灣區內眾多港口中，發揮獨特作用。

克服利益固化阻力

朝高端航運業發展

香港發展陷入瓶頸，多個領域都要升級轉型，而行業既得利益固化，以及不思進取的心態，正是升級轉型最大阻力。香港貨櫃吞吐量雖然向下，但去年仍處理了近1700萬個標準貨櫃，如果香港放軟手腳，任由貨櫃吞吐量跌出全球百大，甚至連貨櫃碼頭都不要了，自然無法吸引高端物流業人才和公司來港，升級轉型也不過是空中樓閣。施政報告提到，香港擁有優質的船舶註冊和蓬勃的海運業群，也是波羅的海國際航運公會（BIMCO）全球4個指定仲裁地之一，海運服務位居全球前列。運輸局稍後將公布《海運發展策略行動綱領》，加強高端航運服務、推動行業智能化，另外政府也在積極籌辦大灣區國際航運會議。期望特區當局能積極發揮作用，成功推動本港海運物流業升級轉型。

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