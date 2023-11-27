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社評

社評：香港當選院士現頹勢 搶人才深圳再下一城

【明報社評】兩年一度的兩院院士遴選結果揭盅，香港中文大學醫學院盧煜明教授當選中國科學院院士，這是自4年前有港產院士之後，再次增添院士。香港人才濟濟，科研實力雄厚，對於發展創新科技中心應有所貢獻，惟跟鄰近的深圳市相比較，深圳投放在培育人才和搶人才方面，遠比香港多下工夫，這次兩院院士有4人獲選，雖然整體數字仍落後於香港，但近年急起直追，按照這個趨勢，港深「雙城記競爭」，香港面臨深圳乘勝追擊將難以招架。

香港兩院院士「四年磨一劍」

深圳今年4名「本土」院士

中國科學院和工程院院士，是中國科學技術界最高的學術稱號，一個地方或者一間大學擁有院士的數量，反映其科研實力。北京和上海是國家對科研投入的佈局，清華大學和北京大學是頂尖科研人員的集中地，全國任何地方都不會將這兩個城市和大學作為競爭對象。經過幾十年的遴選，目前共有兩院院士1800多人，香港有32名中科院院士和7名工程院院士，其中3人已在內地任職。

兩院院士遴選是由現任院士提名和歸口部門推薦，形成候選人名單後公示，經評審和全體院士投票產生。這個選舉制度，跟外國的專業院士遴選方法相若，但中國小圈子文化嚴重，過去曾經被指遴選不公正而備受責難，藥物學者屠呦呦曾參與院士評選沒有評上，後來卻獲頒諾貝爾醫學獎，成為熱議。

今年增選59名科學院院士，583名候選人，其中10人來自香港，中文大學醫學院盧煜明教授，憑其團隊對癌症檢測技術的突破，獲選為科學院院士。工程院士遴選，香港有一名候選人但最終落選。

深圳市獲提名的學者12人，最終4人獲選，他們的科學成就無可置疑，成為院士實至名歸。從簡單的統計數字看，獲選機率達到25%，這跟深圳市的一些做法可能有關，值得細看。

深圳市4名獲選院士當中，唯一一名工程院士李清泉，他2012年開始擔任深圳大學校長，仍然帶領團隊擔任多個國家重點項目研究的帶頭人，說他是深圳「本土」院士，並無異議。3位科學院院士，植物學家黃三文長期在深圳研究蔬菜基因改造，說他是深圳「本土」院士也無不可，但他任職的機構中國農業科學院、中國熱帶農業科學院，是中央在深圳設立的機構，深圳增加一個院士，只是佔地利之便。

另外兩位新增院士，可以體現深圳市積極和靈活的一面。鄭海榮主要研究醫學成像與醫療儀器系統，他任職的機構是中國科學院深圳先進技術研究院。這個研究院成立於2006年，當時深圳在科研方面可說是「一窮二白」，唯一的大學深圳大學也是初創階段，依靠清華、北大等支援成立一些學科。深圳市政府投放資源，邀請中國科學院和香港中文大學，合辦這個先進技術研究院，採用創新的管理體制，瞄準國際前沿學科做研究。可以說是「無中生有」搞科研，支撐深圳市的產業，經過近20年的努力，終有所成。

為顏寧度身訂做科學院

深圳積極靈活「搶人才」

年輕科學家顏寧的經歷更加傳奇，她在美國普林斯頓大學獲得博士學位後，加盟清華大學，2017年即獲提名參加科學院士遴選但落選，「出走」美國重投普林斯頓大學，被美國兩個科學院選為院士，2022年決定回巢清華，深圳市向其招手，成立深圳醫學科學院，招聘她為院長。這次院士遴選，由清華和籌辦中的深圳醫學科學院聯合提名，一舉得中。

鄭海榮和顏寧成為深圳的「本土」院士，完全是借外力而成。兩年前唯一的深圳「本土」院士夏克青，獲選時任職深圳南科大，之前20年任職香港中大，被「禮聘」到深圳後為深圳增光。再前兩年成為深圳市第一個「本土」院士的唐濤，之前也是長時間在香港浸會大學任職。這些事例，都說明深圳市在搶人才方面，可謂出盡辦法。

反觀香港，自高峰期1999年有5位獲選院士，2001年和2003年分別有6位獲選院士，之後每况愈下，每一屆都只有1到3人獲選，上一次遴選甚至「吃光蛋」，今次也只有1人獲選。兩院院士遴選制度，有人情因素，香港學者在內地人脈不足，在評選時未能佔優勢。而香港科技力量也沒有衰退，歸根結柢是在搶人才的策略上跟不上時代需要。

兩院院士除具有學術和名譽地位，還與競爭國家科研經費掛鈎，爭取科研項目若能由院士領軍，事半功倍。所以，一個地方或者一間大學，擁有兩院院士數目愈多，獲得國家科研經費機率愈大。

深圳積極投放資源，吸引更多人才落戶，也在創造靈活條件搶人才，羅致人才除了證明有足夠能力製造「本土」院士提高聲譽外，還可以獲得更多科研資源，為發展高新科技產業，奠定雄厚基礎。香港除了加強科研經費投入外，在搶人才也應該注意到兩院院士的人才，並且要學深圳的積極與靈活做法。

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