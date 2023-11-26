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社評

社評：「阿根廷特朗普」當總統 全盤美元化說易行難

【明報社評】阿根廷極右候選人米萊伊當選總統，國際社會注目， 皆因米萊伊被喻為「阿根廷版特朗普」，言行政綱出位，經濟上主張改用美元為法定貨幣，外交上則擺出親美遠華姿態。阿根廷是走不出「中等收入陷阱」的典型國家，每隔一段時間就爆發重大經濟危機，政治則深受民粹主義影響，左右搖擺劇烈。過去數年，阿根廷在中間偏左政府管治下，又再陷入債台高築、超高通脹困境，國民危站經濟懸崖邊緣，決定來一場政治豪賭。米萊伊欲挽狂瀾於既倒，但其「全盤美元化」主張說易行難，阿根廷也非常需要中國這個貿易伙伴。倘若米萊伊無視現實局限，有可能將國家推入萬丈深淵。

死馬當活馬醫

難料是否出路

阿根廷是拉美第二大經濟體，也是國際貨幣基金組織（IMF）的最大借貸國，拖欠金額高達440億美元。當下阿根廷經濟問題之嚴重，單看以下數字已可見一斑：10月份通脹率142%，全國四成民眾活在貧窮線之下，外匯儲備名義上尚餘210億美元左右，但扣除短期債務後的淨外匯儲備實為負數。民生困頓，自然求變心切。米萊伊正在是此背景下當選總統。

米萊伊經濟學家出身，近年以「政治素人」姿態迅速冒起，由電視時事評論員一躍成為國會議員。米萊伊以「無政府資本主義者」自居，推崇自由至上主義（libertarianism），比自由主義者更不接受政府在經濟方面的功能和角色。他抨擊國內左派右派主流政黨無能，導致國家經濟積弱，競選期間提倡一系列激進改革，除了大幅裁撤政府部門、削減金額相當於GDP一成半的公共開支、大規模私有化，更提出以美元取代阿根廷比索，廢除央行。對外方面，米萊伊標榜親美親以色列，揚言不想跟中國打交道，又形容鄰國巴西是「共產國家」，上台後會凍結阿根廷跟中巴兩國關係，對加入金磚集團亦有保留。

米萊伊內政和外交均持極右立場，語不驚人誓不休的風格，也跟特朗普相似，「阿根廷版特朗普」之名不脛而走。阿根廷經濟陷入死胡同，中間偏左政府無力回天，米萊伊高舉「改變現狀」旗幟當選，反映人心思變，然而說阿根廷人對米萊伊的激進改革很有信心，又不完全準確，畢竟首輪投票中，米萊伊表現不及如期，得票三成僅排第2。次輪投票中，米萊伊能以超過10個百分點差距，擊敗中間偏左候選人，反映中間偏右選民寧可賭一鋪，也不相信延續現屆政府路線，期盼米萊伊上台後，死馬當活馬醫，真的可以帶來奇蹟。

要了解阿根廷為何走到這一步，不能不談中等收入陷阱和民粹主義，阿根廷這兩方面皆被視為典型案例。早在百年之前，阿根廷已是拉美最繁榮國家之一。上世紀中葉，阿根廷人均GDP達到中等收入水平，但始終無法躋身高收入發達工業國行列，每隔一段時間就爆發經濟危機，超高通脹、債務違約反覆出現，無論左派還是右派上場，經濟民生都是改善一陣子後又出事。阿根廷走不出中等收入陷阱，問題出在經濟社會結構。

阿根廷經濟結構單一，倚重農業及原材料出口，本來便容易受外圍及天災影響；中等收入水平又意味，相對於低收入國家，當地沒有廉價勞動力競爭優勢。世界經濟體系長期以西方為中心，其他發展中國家除非有中國般的體量，否則單靠供應原材料和廉價消費品，經濟好景很難持久。逃出中等收入陷阱，必須透過科技創新提升競爭力，實現經濟升級轉型，只是這條路知易行難。中等收入國家內部既得利益固化，是妨礙經濟轉型最大阻礙。中國這幾年所做的，就是設法處理利益固化問題，犧牲一些短線利益，換取長遠發展，但阿根廷卻受不同政治力量束縛，上流階層利益撼不動，貧富懸殊嚴重，民粹主義下，政客為了選票，福利開支增易縮難，政府債台高築，央行濫發鈔票，一旦外圍環境不利，出口收入大減，危機馬上出現。

中等收入陷阱中打轉

難忽視中國巴西關係

阿根廷政治上試過貝隆主義民粹路線，亦經歷過右翼軍人獨裁；經濟上走過左翼大興福利之路，亦奉行過新自由主義，結果仍是擺脫不了發展困局。米萊伊代表一次更極端的嘗試，但極右民粹是否就能挽狂瀾於既倒，又是另一回事。阿根廷1990年代奉行過聯匯制度，將披索與美元掛鈎，最終因為財政紀律廢弛而崩潰。米萊伊提出全面美元化，是走得更盡的一步，棄用披索又沒有央行，當然不再有濫發本地貨幣情况，問題是阿根廷根本不夠美元用，全面美元化，現實行不通，勉強為之，民眾財產將大幅縮水，未見其利先見其害，陣痛劇烈難以承受。美元化可以迅速解決超高通脹，但不是解決阿根廷發展問題的萬靈丹。雖然米萊伊當選後重申，美元化沒妥協餘地，但其經濟幕僚接觸工商界，釋出的信息卻是「不會亂來」，當地股市過去數天大升，與此不無關係。

同樣，米萊伊雖說過要凍結跟中國和巴西關係，但近期口風亦見放軟；觀乎中巴對米萊伊當選的反應，兩國政府似乎亦是一邊伸出橄欖枝，一邊聽其言觀其行。米萊伊親美親以，無可避免會加劇與其他拉美左傾政權的摩擦，與中國巴西等的紛爭也可能增加，但說到底，巴西和中國分別是阿根廷頭兩大貿易伙伴，米萊伊若與兩國反目，等於搬石頭砸自己的腳。如果米萊伊真的無視經濟和外交局限，強推其極右主張，確有可能將國家推向深淵，Don't Cry for Me Argentina將形同咒詛，米萊伊高聲詠唱，苦的仍是阿根廷人民。

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