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社評

社評：政客權謀藍白難合 兩岸和平再失良機

【明報社評】台灣2024大選參選登記昨日截止，國民黨的侯友宜與民眾黨的柯文哲都各自公布了參選搭檔，意味兩個在野黨合作的「藍白合」終告破局。台灣在野陣營的合作基礎，本是社會大眾對執政民進黨不滿，希望實現政黨輪替，同時避免兩岸兵凶戰危，而各項民調顯示，藍白整合有希望實現「下架民進黨」的主流民意。但由於政客的權謀算計、詭異多變，整合終於還是失敗，民進黨成為最大的得益者，雖然說選戰還有變數，但各項民調數據顯示，三足鼎立之下，民進黨很可能繼續執政。這不僅將打破台灣每隔8年政黨輪替一次的歷史規律，民進黨更有可能長期執政，兩岸關係將持續惡化，台灣最終或陷於萬劫不復之境。

民進黨執政倒行逆施

政黨輪替成主流民意

自從2000年民進黨陳水扁上台後，台灣歷經馬英九、蔡英文獲勝，歷次大選藍綠都保持每8年輪替一次的規律。近年來，執政民進黨對內貪腐叢生，箝制輿論，打壓異見；對外全力配合美國，令兩岸關係緊張，種種倒行逆施。因此，選前各項民調都顯示，在明年1月的總統與立法委員大選中，「下架民進黨」成為獲五成至六成支持的主流民意，民眾希望政黨輪替的意願十分明確。

但是，在野陣營中卻分成兩至三股勢力，在各項民調中，國民黨候選人侯友宜和民眾黨候選人柯文哲兩人，各具兩至三成支持率，鴻海集團創辦人郭台銘的支持率約在一成上下，而民進黨候選人賴清德的支持率一直穩居榜首，有三至四成，顯示綠營基本盤仍然穩固。所以，要實現政黨輪替，在野黨的候選人必須團結整合，這就是「藍白合」的初心。

在野陣營的整合，最大挑戰就是權力與利益分配，說到底就是誰正誰副的問題。從人氣魅力角度看，柯文哲優於侯友宜，而且民調支持度亦長期領先；但從政黨影響力和基層動員能力看，則百年老店國民黨又優於才成立兩年的民眾黨，且在野整合，不只限正副總統，還有立委選戰，所以，藍白兩黨就陷入討價還價之中。直到本月15日，在前總統馬英九撮合下，兩黨才達成六點協議，決定以民調數據決定正副總統人選，勝選後將共組聯合內閣，藍白合露出曙光。不料3日後，雙方民調專家開會，對於「誤差3%」的準確涵義再起爭議，整合在前日終告功虧一簣。

對於藍白合的失敗，雙方相互指摘，藍營指柯文哲善變，言而無信，白營則指國民黨以大欺小，輸打贏要。實際上重演了台灣多年來泛藍分裂，讓綠營得利的老戲碼。正如有分析所指，雙方若真正想合，只有一個理由；不想合的話，有一百種理由。台灣政客心胸狹隘、缺乏大局觀、置民眾利益於不顧的通病，在今次藍白合的縱橫捭闔中暴露無遺。其實，即使勉強整合成功，亦不排除投票日前上演「棄保」、分裂的「拍案驚奇」。

賴清德蕭美琴獨上加獨

台選情再牽動中美關係

如果政黨輪替失敗，國民黨固然受傷，但受損最大的恐怕還是民眾黨，民意如流水，政壇大浪淘沙，新黨、親民黨、時代力量，甚至「韓國瑜旋風」，都是「風頭躉」泡沫化的前車之鑑。

曾自稱「務實的台獨工作者」賴清德表示，他若當選，兩岸發生戰爭的機率最低，最近民進黨還舉習近平否認有武力攻台時間表一事，來證明民進黨上台兩岸也不會有戰爭，但這明顯是騙選票的謊言。就在三藩市習拜會舉行當日，北京國台辦發言人就嚴厲警告，「台獨」意味着戰爭，「台獨工作者」就是「戰爭製造者」，指賴從「台獨瘋子」變成「台獨騙子」。特別是賴清德選擇的副手人選，是台灣駐美代表、遭北京點名制裁的「頑固台獨分子」蕭美琴，這一組合，已經被國台辦指為「獨上加獨」。近日，國台辦更針對所謂未來數年「沒有攻台計劃」的報道，指是「斷章取義」，強調「『台獨』與台海和平水火不容」。針對藍白合破局，昨日國台辦再度希望台灣同胞「在關鍵時刻作出正確選擇」。

台灣大選牽動台海和平和地區局勢穩定，更是中美關係中最重要、最敏感的問題。習近平在三藩市宣示，「中國終將統一，也必然統一」，這是歷次中美峰會中方對台灣前途最明確的宣示。而未來一段時間，台灣的選情或會再度牽動中美關係走向。之前藍白合露出曙光時，美方甚至質疑背後有中方介入。無論如何，藍白合破局，民進黨很大機會長期執政，人們哀嘆的絕非只是哪個黨、哪個人錯失了執政良機，而是兩岸和平很可能錯過了最後機會。

現在，藍白合失敗已成定局，侯、柯各自為戰，郭台銘宣布退選，已無關宏旨，民進黨的贏面很大確是不爭的事實，有分析指選舉已差不多結束，餘下的選戰或變成「垃圾時間」。現在，距大選投票還有50天，在野的選戰十分艱難， 國民黨昨日的中常會充斥悲壯氛圍，雖然侯友宜挑選的副手趙少康是著名傳媒人，口才便給，但也只能穩定泛藍基本盤。藍白之間即使不能合，也不應惡言相向，現在也非追究整合失敗責任之時，而應兄弟登山，為政黨輪替作最後拼搏 。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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