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社評

社評：政府開源節流壓力大 議員薪津安排須合理

【明報社評】特區政府財政轉差，立法會不久前才通過無約束力議案，促請政府審視公共財政狀况、研究如何開源節流，然而談到議員酬金、津貼及開支申領事宜，議員們似乎又有另一番見解。根據立法會一個委員會所做的酬金檢討問卷調查，大部分議員都認為政府要「加碼」，以及調高各項開支津助上限，一名議員甚至建議加薪四成。當下特區財政困難，受內外多項因素影響，當中既有周期性的部分，亦有結構性的問題，社會上下須共同面對、共同承擔，議員更有責任為民表率。立法會議員出席率等問題，長期備受關注，議員薪酬調整，應加入相關考慮，體現衡工量值原則。

這邊廂談削福利

那邊廂談加人工

過去數年，香港經濟表現失色，特區政府一再錄得巨額財赤，財政儲備由上萬億港元，降至目前不足7000億元。香港疫後復常，各方起初對復蘇寄望甚殷，未料現實不似預期，政府印花稅及賣地收入大減，財政司長早前已預告，本年度財赤將較年初估計的數百億元為高，外界估計可能再度突破千億元。

本港產業單一化，稅基又狹窄，一旦外圍疲弱打擊本地經濟，政府財政狀况也將受到牽連，然而必須指出的是，目前香港經濟及特區財政所面臨的困難，不單有偶發性及周期性的因素，也有結構性的問題。外圍方面，地緣政治環境變化、逆全球化趨勢等，皆不利於香港；內部方面，人口老化、土地和勞動力不足等問題，也是制約香港發展的結構因素。經濟轉型無法一蹴而就，發展創科、推動產業多元化，全都需要時間，政府又有大量民生工作要做，在在需要投放資源，經濟增長新引擎未裝好，未來數年特區財政狀况，實難看好。

本月初，立法會通過一項無約束力議案，促請政府審視目前公共財政狀况、研究開源節流。政府表示下年度將引入住宅物業累進差餉制度，稍後亦有針對大型跨國企業的「全球最低稅率」調整措施，預料每年可增加上百億元收入；另外，當局亦會在不影響民生開支的前提下，於下個財年開始，連續兩年要求各政策局及部門扣減1%經常開支。部分親商界議員，一談到擴闊稅基和加稅，馬上耍手擰頭，反而認為應該檢視現行福利制度，削減「不必要」開支，保障公共財政穩健。

特區財政壓力有可能持續一段時期，各方要有心理準備共渡時艱，任何開源節流選項都不應排除，也沒理由一味想着向民生福利開刀，劫貧濟富。這邊廂，立法會議員討論政府該如何開源節流，那邊廂，立法會一個小組委員會早前就議員酬金及工作開支償還款額，向全體議員發問卷，結果顯示大部分議員都支持向上調整，部分建議甚至令人為之側目。

每屆立法會都會成立一個小組委員會，就下屆立法會酬金及津貼提出建議。今次全體議員問卷調查，得到79名議員回覆，幾乎全部議員都同意，以「加權指數」取代「丙類消費物價指數」，作為議員辦事處營運開支償還款額的基礎。有關主張在上屆立法會討論時，也得到一些泛民及建制派議員支持，改動實際效果是可向政府索取更高金額；職員開支方面，大多數現屆立法會議員同意，以中低層公務員薪酬調整幅度，作為參考因素，有關改動同樣意味「加碼」。以2022年為例，職員開支若按現行安排，會調升1.7%，若參考中低層公務員薪酬，則可調升2.5%。另外，問卷調查結果亦主張，立法會議員若兼任行會成員須扣減三成薪金的安排，應該取消。

兼任行會議員須扣三成糧的安排，實施至今超過30年，背後理由是行會和立法會事務，均涵蓋政府重要政策及法案，兩種議席之間多少有協同關係，但立法會近年認為，行會成員和立法會議員履行不同職責，主張廢除。現時立法會議員月薪10.7萬元，兼任行會成員的議員月薪7.1萬元（另有行會成員薪酬8.5萬元），至於醫療津貼則一律為3.72萬元。比起很多地方的代議士，本港立法會議員薪酬水平，一點不算低。當然，這不等於議員無權要求加薪加津貼，但必須合情合理，顧及民情。未來數年政府財政壓力揮之不去，議員有責任節流，一邊說要削減市民福利，一邊要求加薪，看在市民眼裏，觀感一定不好。

議員出席率屢惹批評

薪酬安排須衡工量值

今次問卷調查，最令人震驚是一名議員建議大幅加薪四成，由月薪10.7萬增至15萬元，至於酬酢及交通開支償還款額上限，則建議由大約23萬元，增至每年30萬元，理由是「議員要照顧地區居民的民生活動和福利，每年在地區事務要花700萬至800萬元」，云云。議員地區工作難免要花錢，至於花多花少，則是豐儉由人。議員自己「大花筒」，還想以此作為加薪加津貼的「理由」，邏輯荒謬，形同鼓勵揮霍；就算政府財政富裕，也沒理由加薪四成。即使問卷調查不記名，但如此無理無稽的要求，居然也敢說出來，市民倒想知道這究竟是哪名議員的「創見」。

立法會議員出席率，多年來備受關注；議員開會打瞌睡、投票不見影蹤等情况，也不時惹來外界批評。當局檢討立法會議員薪酬安排，應考慮引入衡工量值機制，若經常無故缺席會議，不僅不應加薪，甚至還要減薪，這才是合理做法。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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