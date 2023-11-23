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社評

社評：地區治理「補漏拾遺」 考驗關愛隊執行力

【明報社評】政府提出「完善地區治理」方案，政務司長陳國基闡述新架構下區議會與關愛隊的角色，前者負責諮詢及反映地方民情，後者主要負責地區服務工作。民生無小事，以往政府地區治理一大問題，就是處事被動、不夠貼身，區議會與關愛隊若能有效發揮各自作用，理論上有助地區服務工作更到位。全港18區數百支關愛隊近月相繼成立。觀乎政府說法，由課後託管、治安衛生、關愛長者、識別個案轉介社署等，全都是關愛隊工作範圍，「補漏拾遺」事項繁多，部分更需專門知識，考驗關愛隊執行能力，理想與現實之間易生落差，當局宜制訂地區治理優次，令工作更為聚焦。

區議會重在諮詢

關愛隊責在執行

現屆特區政府重整地區治理架構，包括重塑區議會，以及設立關愛隊。另外，當局又成立由政務司長主持的「地區治理領導委員會」，領導地區治理整體策略、政策和措施；由副政務司長主持的「地區治理專組」，則負責統籌、指揮各政策局和部門地區工作。全港18區合共452支關愛隊的遴選結果，已於今年9月全數公布，每支關愛隊平均約有10人；區議會方面，下月10日亦將進行選舉，新一屆區議員將於明年元旦履新，標誌人事架構重整正式完成，政府地區治理表現有何變化，公眾拭目以待。

政務司長陳國基接受本報專訪，解釋整個地區治理架構的構思，以及區議會與關愛隊的職能分工。陳國基表示，區議會日後最大職能是諮詢工作，協助政府就地區事務及居民意見「把脈」，同時向巿民解釋政府政策，務求「上情下達，下情上達」，至於地區服務的執行工作，則交由關愛隊負責。今年7 月，地區治理領導委員會舉行首次會議，重點討論了5個地區議題，包括擴大課後託管支援家長、優化街市及廁所管理、提升治安水平、確保道路安全，以及加強對長者的支援。陳國基表示，新一屆區議會誕生後，首要工作就是針對這五大優先工作範疇，收集區內巿民意見，協助政府制訂措施，交由關愛隊執行。

原來的地區治理體系中，除了非牟利團體，區議會、分區委員會和政黨地區辦事處，都肩負了一些服務社區工作。反修例風暴與新冠疫情，暴露本港地區治理存在不少問題。一方面，區議會高度政治化，令很多實務工作無法有效推展；另一方面，政府地區動員組織能力不足，亦在疫情期間表露無遺，由圍封強檢到疫苗接種，每每手忙腳亂，甩漏連連，及至去年初第五波疫情爆發，政府組織抗疫的表現，更是不忍卒睹。現屆政府強調要提高地區治理水平、提升地區服務，方向當然正確，至於具體成效，則要留待新區議會和關愛隊全面投入工作後，再作觀察。

區議會回歸「諮詢架構」屬性，議員產生方法亦出現重大變化，雖然改制後仍保留一些服務功能，諸如轉介市民投訴個案，但角色職能始終有別往昔；關愛隊作為「服務架構」，由社區團體組成，肩負執行重任，雖說不少成員都有社區服務經驗，有部分更是前任或現任區議員，但始終是一個全新的創制，未知之數比新區議會更多，工作到位與否，將直接影響政府地區治理表現。

根據政府初期說法，關愛隊有三大工作，一是定期探訪長者、少數族裔、劏房戶等；二是緊急情况發放物資、在災情過後清理社區；三是配合政府宣傳教育。隨着時間推移，關愛隊需要肩負的工作，似乎也愈來愈多，由協助垃圾徵費落實、向三無大廈和鄉郊村屋派「指定垃圾袋」，到發放福利服務及防蝨滅蝨實用資訊、為有需要人士提供「簡單家居維修及清潔服務」，當局均提到可找關愛隊幫忙。早前秀茂坪發生雙屍命案，一對智障兄弟在因無人照顧下倒斃家中，事後官員表示，期望關愛隊可協助尋找需要支援的「隱蔽個案」。新一份施政報告更提出以試點方式，請關愛隊透過家訪，協助識別需要支援的老弱殘障照顧者，並將個案轉介相關部門跟進。

關愛隊非萬能救火隊

地區治理工作訂優次

以往政府很多民生支援工作都很被動，以社署為例，由於部門人手有限，只能守株待兔，等收到求助申請或個案轉介，才會跟進。相比之下， 關愛隊可以「主動出擊」，上門接觸獨居長者、單親家庭等，了解他們需要，協助申請各類服務。問題是關愛隊並非萬能，成員亦非三頭六臂；識別有情緒問題的個案，更須具備專門知識，不能靠主觀判斷，也不能「見疑即報」統統轉介給相關部門，關愛隊員有沒有這樣的能力，難免惹人關注。

全港數千名關愛隊員，人數看似不少，但社區問題之多，有若恆河沙數，假如什麼都叫關愛隊做，結果可能是每項工作都是蜻蜓點水，用心服務者疲於奔命、無法長期投入，敷衍者則是做做樣子走過場。政府需要制訂地區治理工作優次，將關愛隊的任務和權責明確化，不能簡單視之為「萬用救火隊」，另外亦要設有效機制，跟進各支關愛隊表現，提防有人濫竽充數，苟且了事。

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