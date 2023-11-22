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社評

社評：打擊跨境詐騙傳捷報 一雞死一雞鳴難鬆懈

【明報社評】電騙網騙猖獗，手法亦愈來愈多樣化，最近曝光的「賣狗肉」詐騙陷阱，突顯不法之徒無所不用其極，市民必須提高警惕。詐騙活動國際化兼產業化，緬甸北部近年成為犯罪集團根據地。過去數月，中國與緬甸、泰國、老撾方面加強合作打擊，緬北四大犯罪家族與地方民兵激戰中遭重挫，多名重要頭目落網，移送中方公安機構，對於遏抑跨境電騙網騙，無疑是一次重要勝利，只是百足千蟲，死而不僵，詐騙集團在東南亞四處逃竄、開枝散葉，緬北並非唯一據點。國際合作打擊電騙網騙，必須持之以恆。特區當局須與區內執法機構加強情報共享，務求更有效打擊詐騙活動。

電騙手法多樣化

市民須提高警惕

本港詐騙罪案顯著增加，根據警方數字，今年頭8個月，詐騙案超過2.5萬宗，較去年同期急升逾五成，犯罪分子既有「本地幫」，亦有跨國集團。不法分子除了利用貪婪、恐懼等人性弱點騙財，更懂得炒作話題吸引注意，利用人們的好奇心甚至善心行騙。

上周末，有人發現一個社交媒體專頁，疑似公然出售狗肉，惹來動物權益組織和愛狗市民關注，警方跟進調查，卻發現另有內情，事件原來與詐騙有關，聲稱售賣「香肉」者會透過WhatsApp傳送連結，要求顧客下載一個手機應用程式作訂貨用途，並透過「轉數快」先付小額訂金。但有關程式實為惡意程式，騙徒一邊以此取得手機操作權限，一邊以虛假銀行登入頁面，誘騙受害人輸入銀行登入名稱、密碼等資料，伺機轉走銀行存款。警方表示，這類誘騙受害人下載惡意程式盜款的個案，近兩個多月有9宗，總損失金額逾136萬元。騙徒以「賣狗肉」佈下陷阱，可以製造輿論，引誘好奇者下載程式，不排除下次又會改頭換臉，以廉價出售大閘蟹或時令水果等作招徠，市民稍一不慎，隨時中招。

騙徒「呃錢」手法層出不窮，但不論是高科技還是低端詐騙，只要涉及金額較大，往往都要透過銀行戶口「過數」。網絡詐騙日益嚴重，必然打擊部分市民使用數碼銀行服務的信心，不利銀行業發展。今年以來，金管局已頻頻出招，要求加強網上銀行保安，根據近日最新公布的措施，銀行若發現客戶帳戶有異常活動或可疑交易，應要求客戶做突擊身分認證，或在雙重認證以外多加一重認證，確保帳戶並非由他人操作等。匯豐銀行亦稱，確保客戶繼續安心使用數碼銀行，已成為當前急務，銀行方面將增加防詐騙科技的投資，並推出更多應對措施，例如容讓信用卡客戶選擇停用「無卡交易」，又或設定交易限額，加強保障客戶。

銀行業加強把關，可以降低不法集團成功騙財的機會，然而打擊電騙網騙，除了注重防守，更要加強執法、主動進攻。跨境詐騙活動猖獗，國際合作攜手打擊，至關重要。以今次「假狗肉真行騙」案件為例，警方便相信涉及跨境成分，將會聯絡海外執法機構。近年不少跨境詐騙集團以東南亞作為巢穴，當中又以緬北情况最臭名昭彰，詐騙受害者遍及多國。今年以來，中國與緬甸、泰國、老撾等加強合作，打擊區內詐騙活動，近月對緬北詐騙集團的攻勢尤其凌厲，成果顯著。央視新聞本周報道，緬北地方執法部門，向中方移交了3.1萬名涉嫌參與電騙網騙活動的疑犯，包括63名幕後金主及組織骨幹，以及1531名在逃通緝犯；四大家族多名頭目，要麼喪命，要麼就擒。

緬北詐騙集團重挫

國際合作繼續打擊

緬北多華人聚居，當地有所謂「四大家族」，他們牢牢緊抓當地政經權力，儼如土豪軍閥，與軍政府關係千絲萬縷，同時又跟來自內地、台灣等地的不法分子合作，從事電騙網騙，形成一個規模龐大的「詐騙產業」，參與者估計超過10萬人，多名頭目均是中方通緝對象。今次打擊緬北詐騙集團取得重大成果，外界普遍認為跟當地少數民族地方武裝起事有關。這些地方民兵，某程度也是緬北一些華裔世家大族的「私人軍隊」，他們與緬甸軍政府對峙數十載，與當地「四大家族」也有嫌隙私怨。這次他們以「清剿電騙集團」名義出師，佔領邊境樞紐，同時也搗毁詐騙集團多個據點，幫了中方一把，事件會否影響中緬官方關係，有待觀察，惟從打擊跨境詐騙的角度，最新事態發展，無疑是一個好消息。

當然，東南亞跨境詐騙集團巢穴，絕不止於緬北。柬埔寨是另一個詐騙產業密佈的國家，有國際分析報告估計，當地參與詐騙活動者可能有10萬人，規模不下於緬甸；今年較早前時候，菲律賓亦曾搗破一個電騙集團，救出上千名遭禁錮從事詐騙工作的人。詐騙集團四處流竄「開枝散葉」，失去一個根據地，不久後又可以另覓陣地，東山再起。緬北詐騙家族倒下，短期或有助遏抑一下區內電騙案件上升趨勢，但效果可以維持多久，乃是一個疑問。為了打擊跨境詐騙活動，區內各地政府有必要深化合作，加強情報共享，香港亦應積極參與其中。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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