社評：TSA揭疫後倒退現象 弱勢學童須更多支援

3年疫情影響學習

中小生表現大倒退

教育局對上一次做TSA，已是2019年之事。根據當年的評估報告，本港小三、小六及中三級別的學生，在中英數3個科目的表現大致平穩，雖然小三TSA報告三科達標率均呈微跌，但最多亦不過是1個百分點左右，從統計學角度而言，各科達標率波動並不顯著。受新冠疫情影響，之後3年都沒有做TSA，直至今年才復辦。

最新TSA報告顯示，參與評估的三個級別學生，中英數達標率均明顯下跌，其中小六和中三生的英文及數學，以及小三生中文的達標率，均是2005年有紀錄以來最低，跌幅介乎5.9至8.5個百分點。教育局表示，今次TSA結果，與國際大型評估所反映的疫下學生表現相若，背景具特殊性，不宜以今次評估結果作定論，呼籲校方和家長要理解整體達標率下跌背後原因，給予學生空間重新適應校園生活與節奏。

有關TSA的爭議，過去曾經鬧得沸沸揚揚。學校之間的攀比文化、部分家長「驚蝕底」的心態，以及擔心政府殺校，令TSA操練文化一度大行其道，大批小學生成了盲目操練下的犧牲品；與此同時，高度政治化的社會氛圍，亦無助當年各方實事求是處理有關TSA問題。TSA本意是評估全港學生整體水平與學習進度，透過蒐集數據，協助學校促進教與學，很多先進地區都有類似制度，若不考TSA，久而久之，學校可能不知教學成效在全港處於什麼水平。TSA有其存在價值，真正害事的是操練文化及背後的扭曲價值觀。今次評估結果，正好反映了TSA的作用。

近年香港出現移民潮，今年中學文憑試放榜，只有4名狀元，屬歷來最少，有人認為這與優秀學生移民或負笈海外有關，考評局則認為不能以一次考試下定論，畢竟今年六成科目均多了考生取得5**成績，反映整體成績有進步。今次TSA各級學生表現下跌，跟移民潮有沒有關係，難以客觀論證，但新冠疫情影響學童課業與人際關係發展，卻有很多研究和證據支持。

新冠疫情下，中小學生長時間只能上網課，無法過正常校園生活，無論學生、家長和教育界普遍認同，網課效率偏低，學童在家容易分心，邊上網課邊打手機，更是時有所聞；初中生未能上實體課，科學實驗只能看片，無法親身嘗試，學習效果自然亦打折扣。疫情初期學校網課安排不成熟，等到有所改善後，學生整體進度已落後了不少；基層學童家居環境較差，上網設備不理想，容易斷網又或聽不清楚老師授課內容，尤其不利學習。有資助小學校長指出，今屆TSA，基層學生表現下跌較為明顯，相信正是與疫情有關。

歐美國家2022年逐步實現疫後復常，新冠疫情對學童學習的影響，成為不少學者研究的課題。《自然人類行為期刊》今年初刊出一篇以發達國家為主的15國比較研究，發現學童學習進度疫情期間顯著放慢，乃是普遍現象，當中又以來自弱勢群體及低下階層的兒童，受影響程度最嚴重。更甚的是，研究發現這種「學習赤字」（learning deficits），並未因為復課復常而消失，很多學童仍然未能追回學習進度。美國這兩年的「全國教育進展評估」（NAEP，相當於香港的TSA），也得出了相似發現：去年NAEP報告顯示，美國學童閱讀能力及數學表現均見倒退，聯邦政府為此投入百億計美元加強支援，然而今年報告結果未見多少起色，由疫情所造成的弱勢-強勢學習差距，不僅未有收窄，反而有擴大之勢，當地教育界甚至稱呼這現象為「學業長新冠」，對此深以為憂。

「學習赤字」待縮窄

提防「學業長新冠」

香港疫後復常，學生回復正常學習和社交生活，需要時間逐步適應各種轉變；面對測考臨近，也可能會感到壓力。今年以來，本港學童自殺個案顯著上升，家長與校方不宜給予學童太大壓力，為了催谷TSA表現而重走操練歪路，更是大錯特錯。香港有沒有「學業長新冠」問題，需要更多時間觀察，特區當局和教育界須密切留意情况，切莫低估問題；為了縮窄「學習赤字」，當局應該為弱勢學童提供更多「補底」支援和小班輔導，幫他們重新打好底子，逐步追回因為疫情而拖慢了的學習進度。

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