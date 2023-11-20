社評：港粵車南來北往關乎融合 政策制定不宜運物局負責

港車北上限制多多申請者卻步

粵車南下擬只停人工島不合理

港車北上實施4個多月，愈來愈受到歡迎，特區政府公布的數字顯示，截至10月28日，有28,700宗申請，到11月17日增加到33,000宗，即20日內又增加4300宗申請。最高峰重陽長假期其中一天，單日有4200架次車輛經港珠澳大橋往返珠海與香港之間。既然受歡迎，就應該採取更開放的政策去促成更多港車北上，目前的預約制度，以及驗車的要求，都令有意申請者望而卻步，運物局長表示，正在跟廣東省商議，優化驗車的安排，希望很快會有好消息。

現在籌謀粵車南下，正合時宜，因為港人北上消費日趨普遍，如果港車北上是催化劑的話，也應該有「對等」的措施催谷粵客南下消費。但粵車南下並非旅遊政策，亦非單純的經濟問題。現在制定粵車南下政策，由運輸及物流局負責，但這是單純交通運輸問題嗎？

提到粵車南下，特區政府與市民大眾首先想到兩個問題，會不會造成塞車？會不會由於右軚左軚的駕駛習慣導致混亂？這些置疑甚至擔憂都是合理的，但又似乎是多慮。

任何大城市都有塞車問題，最好能夠「避之則吉」，港車北上只安排通過港珠澳大橋，而不開放深圳口岸，原因就是怕港車會加劇深圳的塞車難題。然而，從客觀數字看，每天如果有1000輛港車北上，即減少了1000個「塞車源」，而安排1000輛粵車南下，理論上是不會增加塞車的程度。

至於右軚左軚的駕駛習慣問題，運物局長林世雄表示，港車北上實施數個月，右軚車到內地的秩序良好，因此對粵車南下也有信心。他如果能夠提供更細緻的數據，比如港車在廣東省的交通意外宗數，以及粵車在港的交通意外和違例泊車宗數，就更加能夠釋除市民的疑慮。其實，港粵車輛南來北往並非新鮮，目前通過跨境牌照來往粵港之間的，不在少數。9萬個跨境車牌中，7萬個屬於港車，廣東和澳門合共有2萬個。

從這個數字看，港車北上和粵車南下從來就不對等。香港確實是面積較小，若然粵車南下都集中去尖沙嘴或銅鑼灣，泊車位數量不足等都是問題，這些都是不爭事實。相信廣東省當局也會考慮到香港的實際環境，不會要求南下北上的車輛限額要絕對對等。

目前運輸及物流局計劃粵車南下第一階段的安排，只允許粵車通過大橋到人工島停泊，然後讓司機與乘客轉乘接駁車到機場，這充其量只是方便使用香港機場的乘客。但試問有多少飛機乘客會開車來香港停泊，繳付幾天停車費換取開車過大橋的方便？這個小小的方便又能夠額外吸引多少遊客來港消費？這個限制南下粵車只能停泊在人工島的安排，既然不是交通運輸的範疇，為什麼是由運輸及物流局來制定政策呢？

粵港車南來北往政策保守

未符大灣區融合策略要求

歸根結柢，粵港車輛南來北往是促進粵港澳大灣區融合問題。融合是國家發展策略，是鼓勵人流、物流、資金流和信息流的自由流動，粵港車輛自由流動是促進其他要素流動的載體，香港今後的發展方向是創新科技和金融服務，特區政府正在致力在這方面搶企業、搶人才，那就應該促使這些企業和人才可以使用粵港車輛跨境的方便；香港要發展總部經濟，就應該讓這些總部高管有優先使用這個政策的方便；香港要發展旅遊，就要考慮到現在大灣區很多人的旅遊模式是即興起意去旅遊，而現在港車北上的諸多限制，港人無法享受方便，如果粵車南下也跟隨港車北上的限制，粵人也不可能享受這個方便。

運輸及物流局充其量只能提供塞車和交通意外的數據，以證明其所制定港車北上或者粵車南下的做法合理，由於該政策局的權限和責任，也不可能從促進大灣區融合的角度去考慮整體大格局的融合，所以，特區政府應該陣前易帥，改變由運輸及物流局負責粵車南下的政策。

既然這是促進融合的大政策，就應該從大幅降低港車北上的申請資格着手，更多的港車北上，就可以讓更多的粵車南下。能夠這樣大刀闊斧改革的，並非運輸及物流局，以及這個責任也並非運輸及物流局可以承擔，如何提升決策的層次，是特區政府從大灣區融合策略考慮的問題。

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